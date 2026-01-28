Už ví, jak se hraje na olympiádě. Kapitánka hokejové reprezentace Aneta Tejralová je jednou ze třinácti hráček, které už na zimních olympijských hrách reprezentovaly. Oproti předchozí olympiádě v Pekingu však Češky v Miláně budou patřit k adeptkám na medaile. Třicetiletá obránkyně uvedla, že tým je připravený vysoké ambice naplnit.
Pod tlakem hrajeme lépe, říká kapitánka hokejové reprezentace
„Všechny se těšíme, stejně tak i já. Je to vrchol sezony, ale i těch čtyř let. Pro některé holky už to bude druhá olympiáda, jsme připravené na sto procent. Ambice jsou velké,“ řekla Tejralová.
Hráčka týmu Seattle Torrent v zámořské PWHL už olympijskou zkušenost má, ale těší se na další. I s ohledem na okolnosti, které hry v Pekingu v době, kdy svět bojoval s pandemií koronaviru, provázely.
„První olympiáda byla za covidu taková všelijaká, byly jsme vyjukané, i tím, že to bylo poprvé. Teď to bude jiné i díky tomu, že se můžou přijet podívat rodiny, jak je to fakt kousíček. Pro nás to bude ještě o to větší motivace. Věřím, že si budeme moct užít i slavnostní zahájení, kam bychom měly jít,“ řekla Tejralová.
Před čtyřmi lety vypadly Češky ve čtvrtfinále po prohře 1:4 s Američankami. Od té doby však stihly udělat ohromný výkonnostní skok. „Tehdy jsme byly za outsidera, ale teď už míříme hodně vysoko. Už je na nás trošku takový tlak z toho, že musíme hrát do čtvrtého místa. Ale nám se s tím tlakem hraje výborně, patří k tomu. Každý je na něj zvyklý a ví, co má dělat. Myslím, že máme mnohem větší sebevědomí,“ porovnávala rozdíly Tejralová.
V tomto ohledu pomohlo i loňské domácí mistrovství světa v Českých Budějovicích. „Jak nás fanoušci hnali dopředu, tak nás ten tlak popadl, ale já si myslím, že pod tlakem hrajeme ještě mnohem lépe,“ uvedla Tejralová.
V Praze už je sice s týmem, kvůli zranění ale zatím netrénuje. „Dohodli jsme se s lékaři klubu i národního týmu, že z preventivních důvodů bude lepší jet sem do Česka dříve. Ale není to nic, co by ohrožovalo olympiádu. Budu v pohodě a věřím, že pomůžu týmu, ve čtvrtek bych měla jít na led,“ ujistila Tejralová.
Na klubové scéně prožívá v Seattlu první sezonu po příchodu z Ottawy. Její nový klub je zatím poslední. „Máme o dva tři zápasy méně než všichni ostatní, takže to v tabulce nevypadá úplně dobře, ale pořád budujeme tým a chemii v něm. Já sama jsem ale v klubu spokojená a líbí se mi tam,“ podotkla.
V týmu je jedinou Češkou. „V Ottawě, kde jsme byly tři Češky, tak to bylo mnohem jednodušší, ale já si to i tak užívám. Všechny holky jsou přátelské a perfektní, stejně tak i celý realizační tým, takže super, nemám nic negativního.“
Na konci roku zaujala tvrdým – ale zakázaným – hitem, za který dostala trest do konce utkání. „Dostala jsem hit chvilku předtím, ale nebylo to tak, že bych chtěla nějak oplácet, ale nějak jsem si soupeřku najela a bohužel to dopadlo, jak to dopadlo. Byl to souboj, ale dopadlo to takhle,“ vysvětlila.
Fyzickou hru si za mořem užívá. „V PWHL je výborné, že se může hrát do těla, což v soutěžích IIHF povolené není, ale my jsme za to rády. Chtěly bychom hrát takhle víc do těla i na mezinárodní scéně. Myslím, že je to takhle mnohem atraktivnější a rychlejší, ale pravidla bohužel nezměníme,“ řekla.