Skvělý vstup do nového roku pro Davida Pastrňáka. Útočník Bostonu si připsal dva góly a asistenci při výhře 6:2 nad Edmontonem. Slavil také Martin Nečas, který přihrávkou pomohl Coloradu k vítězství nad St. Louis (6:1). Naopak asistence Tomáše Hertla nestačila Vegas (porážka 2:4 s Nashvillem). Ondřej Palát asistoval u vítězné trefy New Jersey, které otočilo na ledě Columbusu na konečných 3:2. Lukáš Dostál pomohl Anaheimu k zisku bodu za prohru 3:4 v prodloužení s Tampou Bay.
Pastrňák začal nový rok třemi body
Pastrňák otevřel v osmé minutě skóre z přesilové hry. Český útočník získal odražený puk u zadního mantinelu po nepřesné střele od modré čáry a ze záporného úhlu dostal kotouč do branky po odrazu od gólmana Connora Ingrama.
Druhý bod si připsal v závěru druhé třetiny. Pastrňák vedl přečíslení, které zakončil do prázdné branky Jonathan Aspirot a zvýšil na 4:1. Povedený večer završil havířovský rodák v 55. minutě střelou z pravého kruhu bez přípravy a upravil na konečných 6:2. Pastrňáka předčil při vyhlášení hvězd pouze gólman Bostonu Jeremy Swayman, který kryl 34 střel.
Boston tak zastavil sérii proher na čísle šest. „Skvělá výhra. Měli jsme výborné oslabení (ubránili všech pět). To bylo úžasné. Je příjemné zakončit rok výhrou. Je to krásný pocit,“ rozplýval se Pastrňák, který si polepšil na 44 bodů (17+27). Ocenil i spoluhráče. „Máme úžasnou partu. Je za námi teprve polovina sezony a už jsme toho tolik prožili. Stojíme při sobě bez ohledu na to, zda vyhráváme nebo prohráváme. To není samozřejmost,“ podotkl.
Colorado vedlo po akci Nečase 4:0 už v čase 4:39. Český útočník přihrál z mezikruží na levou stranu Nathanu MacKinnonovi, který střelou bez přípravy vstřelil svůj druhý gól v zápase a celkově nasbíral čtyři body (2+2). Skóre uzavřel v 57. minutě Valerij Ničuškin, jenž nasázel hattrick.
Hertl vyslal netypicky od modré čáry střelu, kterou tečoval Ben Hutton a zvýšil na 2:0. Nashville ale ještě v úvodní třetině otočil třemi góly. Vyrovnání zařídil Steven Stamkos svou 600. trefou v NHL. Stal se 22. hráčem, který v historii soutěže překonal tuto gólovou hranici.
New Jersey otočilo vývoj třemi góly během necelých dvou minut. Palát u vítězné trefy prostrčil šikovně puk u pravého mantinelu mezi dvěma hráči Connoru Brownovi, po jehož přihrávce rozhodl Luke Hughes.
Anaheim, který nastoupil bez nemocného kapitána Radko Gudase, smazal třikrát jednobrankový náskok a prodloužení si vynutil trefou z 54. minuty. Obrat ale nedotáhl. Pátou výhru Tampy Bay v řadě zařídil Darren Raddysh, který si najel na přihrávku Brandona Hagela a zblízka překonal Dostála.
Buffalo porazilo Dallas 4:1 a vyhrálo desátý zápas v řadě, čímž vyrovnalo klubový rekord. Sérii s dvojciferným počtem vítězství mají Sabres počtvrté v historii a poprvé od roku 2018. Pod středeční výhru se podepsal Tage Thompson třemi body (2+1). Na straně poražených odehrál Radek Faksa necelých 13 minut a na ledě nebyl u žádné inkasované branky.
Kanada odtajnila v poslední den roku 2025 soupisku pro olympijské hry a Tom Wilson oslavil nominaci stylově - vstřelil dva góly včetně svého dvoustého v NHL, přidal asistenci a bitku, kterou zkompletoval hattrick Gordieho Howea. I díky jeho výkonu přehrál Washington doma New York Rangers 6:3.
Pár hodin po zveřejnění olympijské nominace zazářil i Macklin Celebrini. Devatenáctiletý benjamínek kanadského týmu si připsal gól, asistenci a rozhodující nájezd při výhře San Jose 4:3 nad Minnesotou. Jednička draftu 2024 nasbírala v úvodních 40 zápasech už 40 asistencí, což se ve věku teenagera povedlo rychleji v historii NHL jen dvěma hráčům – Sidneymu Crosbymu (34 utkání) a Waynu Gretzkymu (36). Do základní sestavy poraženého týmu se nevešel David Jiříček.
Výsledky NHL
Washington – NY Rangers 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)
Branky: 28. a 57. Wilson, 32. a 60. Sourdif, 13. Beauvillier, 54. Protas – 20. Trocheck, 36. Fox, 59. Schneider. Střely na branku: 27:25. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. Wilson, 2. Lindgren (oba Washington), 3. Fox (Rangers).
Vegas – Nashville 2:4 (2:3, 0:1, 0:0)
Branky: 6. Stone, 10. Hutton (Hertl) – 12. Perbix, 16. Stamkos, 17. Schaefer, 32. Bunting. Střely na branku: 31:19. Diváci: 17 970. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos, 2. Annunen, 3. Schaefer (všichni Nashville).
Anaheim – Tampa Bay 3:4 v prodl. (0:1, 1:1, 2:1 – 0:1)
Branky: 36. Harkins, 44. Sennecke, 54. McTavish – 14. Moser, 40. Point, 48. Kučerov, 63. Raddysh. Střely na branku: 28:29. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval čtyři góly z 29 střel a úspěšnost zásahů měl 86,2 procenta. Diváci: 16 214. Hvězdy zápasu: 1. McTavish, 2. Sennecke (oba Anaheim), 3. Point (Tampa Bay).
San Jose – Minnesota 4:3 po sam. nájezdech (0:1, 2:0, 1:2 – 0:0)
Branky: 45. a rozhodující sam. nájezd Celebrini, 22. Černyšov, 37. Skinner – 11. Tarasenko, 45. M. Foligno, 49. Zuccarello. Střely na branku: 28:23. Diváci: 17 435. Hvězdy zápasu: 1. Celebrini, 2. Černyšov, 3. Skinner (všichni San Jose).
Detroit – Winnipeg 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Branky: 9. Larkin, 15. Appleton – 48. Stanley. Střely na branku: 19:24. Diváci: 19 515. Hvězdy zápasu: 1. Appleton, 2. Larkin (oba Detroit), 3. Stanley (Winnipeg).
Columbus – New Jersey 2:3 (1:0, 1:0, 0:3)
Branky: 7. Marchment, 34. Coyle – 43. Hischier, 44. Gricjuk, 45. L. Hughes (Palát). Střely na branku: 35:33. Diváci: 17 163. Hvězdy zápasu: 1. L. Hughes, 2. Allen (oba New Jersey), 3. Coyle (Columbus).
Dallas – Buffalo 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
Branky: 1. Bourque – 50. a 52. Thompson, 28. Doan, 38. Byram. Střely na branku: 29:31. Diváci: 18 532. Hvězdy zápasu: 1. Thompson, 2. Byram, 3. Luukkonen (všichni Buffalo).
Colorado – St. Louis 6:1 (4:0, 1:0, 1:1)
Branky: 1., 4. a 57. Ničuškin, 4. a 5. MacKinnon (na druhou Nečas), 40. Nelson – 55. Dvorský. Střely na branku: 43:13. Diváci: 18 149. Hvězdy zápasu: 1. Ničuškin, 2. MacKinnon, 3. Nelson (všichni Colorado).
Calgary – Philadelphia 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
Branky: 14. Backlund, 24. Huberdeau, 33. Andersson, 38. Šarangovič, 50. Zary – 29. Konecny. Střely na branku: 25:26. Diváci: 18 739. Hvězdy zápasu: 1. Weegar, 2. Andersson, 3. Coronato (všichni Calgary).
Edmonton – Boston 2:6 (1:2, 0:2, 1:2)
Branky: 20. Hyman, 48. Roslovic – 8. a 55. Pastrňák, 19. Mittelstadt, 28. H. Lindholm, 39. Aspirot (Pastrňák), 45. E. Lindholm. Střely na branku: 36:29. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. Swayman, 2. Pastrňák, 3. H. Lindholm (všichni Boston)