Poslední zápasy v kalendářním roce se českým gólmanům vydařily. Vítězství oslavil David Rittich, jehož NY Islanders porazili Chicago 3:2 po samostatných nájezdech, a také Daniel Vladař, který s Philadelphií vyhrál ve Vancouveru 6:3. Domácím nestačily gól a přihrávka Davida Kämpfa.
Gólmani v akci. Rittich i Vladař slavili výhry
Rittich si připsal desátou výhru v sezoně. Do brankoviště Islanders nastoupil při zranění týmové jedničky Ilji Sorokina už v pátém utkání za sebou. Rodáka z Jihlavy překonal v 36. minutě Teuvo Teräväinen. Domácí útočník ho prostřelil z pravého kruhu ránou na bližší tyč. Na 2:2 pak tři sekundy před koncem druhé třetiny srovnal z podobného místa Nick Lardis.
Islanders tak přišli o dvoubrankové vedení, které si vypracovali v první třetině. Po úspěšném napadání v útočném pásmu stál na konci akce ze třetí minuty Calum Ritchie. V čase 12:08 se pak prosadil nejproduktivnější hráč newyorského mužstva Horvat.
Prodloužení o vítězi nerozhodlo a na řadu přišly samostatné nájezdy. V nich český gólman neinkasoval, v druhé sérii byl jediným úspěšným exekutorem Horvat. Ostrovanům teď patří ve Východní konferenci NHL se ziskem 48 bodů čtvrtá příčka.
„Nešlo na mě sice moc střel, ale když už nějaká ano, tak to byly tutovky. Nebyl to pro mě jednoduchý zápas, ale na to se už nikdo ptát nebude. Důležité jsou dva body,“ řekl Rittich.
Vladař čelil 35 střelám a zaznamenal čtrnácté vítězství v sezoně. Nejprve ho překonal Kämpf, který se po jednozápasové pauze vrátil do sestavy Vancouveru. V čase 3:45 třicetiletý český útočník otevřel skóre utkání poté, co šikovně číhal v předbrankovém prostoru, kde si poradil i s bránícím Jamiem Drysdalem, a po přihrávce Drewa O'Connora zpoza branky poslal puk k vzdálenější tyči.
U druhého gólu v síti českého gólmana se role otočily. Kämpfovi střela z levého kruhu úplně nesedla, ale od brusle bránícího hráče se kotouč dostal k O'Connorovi, jenž 68 sekund po začátku třetí třetiny snížil na 2:3. Jenže prakticky vzápětí hosté znovu odskočili zásluhou Bobbyho Brinka a Canucks už se na kontakt nedostali.
„Prvních deset minut bylo z naší strany dobrých. Pak nám ale zápas začal utíkat mezi prsty a nevím proč,“ řekl Kämpf. „Vždy je hezké, když dá člověk gól a pomůže svému týmu. Domnívám se, že s klukama ve formaci jsme odvedli dobrou práci. Tvrdě bojujeme, hrajeme naplno každý zápas, snažíme se dostávat puky do útočného pásma a hodně tam forčekovat, a dnes se nám dařilo i střelecky,“ dodal. Jeho spoluhráč Filip Hronek znovu odehrál ze všech hráčů nejvíc času, bezmála 25 minut, ale v hodnocení účasti na ledě při vstřelených a obdržených gólech měl český obránce bilanci -2.
Hokejisté New Jersey prohráli 0:4 v Torontu a připsali si čtvrtou porážku v řadě. Hlavním strůjcem úspěchu Maple Leafs byl brankář Joseph Woll, který pochytal všech 33 střel a zaznamenal třetí čisté konto v kariéře. Podpořili ho dvoubodoví útočníci Bobby McMann (1+1), Nicolas Roy (1+1) a Nick Robertson (0+2). Ondřej Palát strávil na ledě za New Jersey přes deset minut, nejméně ze všech útočníku v dresu Devils. Přitom ale branku soupeře ohrozil třemi střelami a také si připsal dva hity.
Výsledky NHL
Toronto – New Jersey 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Branky: 15. McMann, 35. N. Roy, 47. Järnkrok, 58. Knies. Střely na branku: 30:33. Diváci: 18 923. Hvězdy zápasu: 1. Woll, 2. N. Robertson, 3. Knies (všichni Toronto).
Florida – Montreal 2:3 v prodl. (0:0, 0:0, 2:2 – 0:1)
Branky: 51. Marchand, 56. Reinhart – 59. a 64. Suzuki, 56. Caufield. Střely na branku: 30:29. Diváci: 19 646. Hvězdy zápasu: 1. Suzuki (Montreal), 2. Marchand (Florida), 3. Caufield (Montreal).
Pittsburgh – Carolina 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)
Branky: 18. a 39. Mantha, 4. Crosby, 17. Brazeau, 36. Novak – 39. Jankowski. Střely na branku: 28:28. Diváci: 16 011. Hvězdy zápasu: 1. Skinner, 2. Mantha, 3. Brazeau (všichni Pittsburgh).
Chicago – NY Islanders 2:3 po sam. nájezdech (0:2, 2:0, 0:0 – 0:0)
Branky: 36. Teräväinen, 40. Lardis – 13. a rozhodující nájezd Horvat, 3. Ritchie. Střely na branku: 19:21. David Rittich odchytal za NY Islanders 64:54 minut, z 19 střel inkasoval dvakrát a úspěšnost zákroků měl 89,5 procenta. Diváci: 19 603. Hvězdy zápasu: 1. Horvat, 2. Ritchie (oba NY Islanders), 3. O. Moore (Chicago).
Vancouver – Philadelphia 3:6 (1:1, 0:2, 2:3)
Branky: 4. Kämpf, 42. O'Connor (Kämpf), 59. Willander – 13. Cates, 24. Grundström, 37. Konecny, 42. Brink, 58. Tippett, 60. Dvorak. Střely na branku: 35:33. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii celé utkání, z 35 střel inkasoval třikrát a úspěšnost zákroků měl 91,4 procenta. Diváci: 18 853. Hvězdy zápasu: 1. Vladař, 2. Mičkov (oba Philadelphia), 3. O'Connor (Vancouver).