David Pastrňák a Pavel Zacha si v NHL připsali po dvou asistencích a slavili s Bostonem výhru nad Chicagem (5:2). Adam Klapka gólem a přihrávkou podpořil vítězství Calgary 4:2 nad Islanders, za které chytal David Rittich. Tomáš Hertl se pod vysoké vítězství Vegas nad Nashvillem 7:2 podepsal jednou asistencí.
Pastrňák se přihrávkami číslo 38 a 39 podepsal pod první a poslední gól Bruins. Po jeho asistencích Charlie McAvoy v úvodu druhé třetiny snížil na 1:2 a v 52. minutě Marat Chusnutdinov skóre uzavřel.
Další člen českého olympijského výběru Zacha si v druhé polovině prostředního dějství připsal dvacátou asistenci v sezoně, když obránce Mason Lohrei vyrovnal, poté byl u vítězné trefy Viktora Arvidssona. Boston vyhrál pošesté v řadě a ve Východní konferenci mu patří šestá pozice.
Pětadvacetiletý Klapka svůj bodově nejúspěšnější večer sezony odstartoval gólem v čase 23:04, kdy tečí zvýšil vedení Flames na 2:0. Krátce před polovinou zápasu se pak přihrávkou podílel na třetím gólu Justina Kirklanda.
„Adam byl dnes večer skvělý. Je to hráč, do kterého vkládáme důvěru, a věříme, že toho v budoucnu dokáže ještě víc,“ pochválil výkon českého dlouhána kouč Calgary Ryan Huska. Jeho svěřenci vyslali na Ritticha 19 střel, soupeř byl s 30 pokusy výrazně útočnější, ale prosadil se až za stavu 0:4.
Brankář Karel Vejmelka přispěl k výhře Utahu nad Seattlem 6:3 i jednou asistencí. V zápase se Seattlem pochytal 18 z 21 střel a asistenci si připsal u poslední změny skóre zápasu při hře soupeře bez brankáře.
Čtyřmi body za dva góly a dvě přihrávky se blýskl obránce Utahu Nate Schmidt. Jeho první asistence v utkání byla i 200. v kariéře. V 55. minutě byl autorem vítězné branky. „Seattle ztratil puk, tak jsem si zakřičel na Claytona Kellera. A on potvrdil, že je nahrávačem elitní kategorie, když mi dal příležitost skórovat,“ popsal rozhodující trefu.
Hertl si 320. asistenci v kariéře připsal ve třetí třetině u gólu Keegana Kolesara na 7:1. Nashville sice ve Vegas po gólu Lukea Evangelisty vedl ještě ve 38. minutě, ale do druhé přestávky domácí výsledek otočili a dalšími pěti góly za sebou v poslední části rozhodli. Vegas drží v Západní konferenci čtvrté místo, Predators prohráli po třech výhrách a mají nyní jednobodovou ztrátu na play-off.
Minnesota zvítězila v Buffalu 5:4 v prodloužení, které ukončil norský útočník Mats Zuccarello. Do sestavy Wild se poprvé od 21. prosince vrátil obránce David Jiříček a odehrál přes devět minut.
Vancouver musel strávit domácí debakl 0:6 od Edmontonu a všech šest gólů inkasovali Canucks ve druhé třetině. Filip Hronek v domácím dresu zblokoval čtyři střely, ale v hodnocení účasti na ledě při vstřelených a obdržených gólech měl minus dva body, jeho spoluhráč David Kämpf odehrál 16 minut. Nejslabší tým ligy čeká na vítězství už deset zápasů.
I odvetné utkání mezi Anaheimem a Los Angeles se nerozhodlo v základní hrací době. Ducks 24 hodin po vítězství 3:2 po nájezdech vyhráli tentokrát doma gólem Mikaela Granlunda 2:1 v prodloužení. V brankovišti Anaheimu dostal před Lukášem Dostálem přednost Fin Ville Husso. Kapitán Radko Gudas si připsal šest hitů, tři zblokované střely a čtyři trestné minuty.
New Jersey, v jehož sestavě chyběl reprezentant Ondřej Palát, prohrálo před vlastními diváky s Carolinou 1:4. Hattrickem se v týmu lídra Východní konference blýskl ruský útočník Andrej Svečnikov.
Výsledky NHL
Buffalo – Minnesota 4:5 v prodl. (1:2, 3:2, 0:0 – 0:1) Branky: 11. McLeod, 31. Krebs, 32. Quinn, 37. Tuch – 10. M. Foligno, 20. Hartman, 22. Tarasenko, 38. Q. Hughes, 62. Zuccarello. Střely na branku: 24:35. Diváci: 19 070. Hvězdy zápasu: 1. Q. Hughes, 2. Zuccarello (oba Minnesota), 3. Quinn (Buffalo).
Philadelphia – NY Rangers 3:6 (1:3, 1:3, 1:0) Branky: 7. Konecny, 37. Sanheim, 49. Zegras – 8., 26. a 29. Zibanejad, 8. a 35. Panarin, 9. Othmann. Střely na branku: 28:28. Diváci: 19 669. Hvězdy zápasu: 1. Zibanejad, 2. Panarin, 3. Othmann (všichni NY Rangers).
Calgary – NY Islanders 4:2 (1:0, 3:1, 0:1) Branky: 12. Šarangovič, 24. Klapka, 30. Kirkland (Klapka), 32. Kuzněcov – 33. Pageau, 58. Anders Lee. Střely na branku: 19:30. David Rittich odchytal za NY Islanders 52:16 minut, z 19 střel inkasoval čtyřikrát a úspěšnost zákroků měl 78,9 procenta. Diváci: 17 358. Hvězdy zápasu: 1. Bahl, 2. Klapka, 3. Andersson (všichni Calgary).
Utah – Seattle 6:3 (1:1, 2:2, 3:0) Branky: 21. a 55. Schmidt, 3. Stenlund, 25. Schmaltz, 56. Crouse, 60. Hayton (Vejmelka) – 2. Eberle, 36. Beniers, 38. Stephenson. Střely na branku: 30:21. Karel Vejmelka odchytal za Utah celé utkání, z 21 střel inkasoval třikrát a úspěšnost zákroků měl 85,7 procenta. Diváci: 12 478. Hvězdy zápasu: 1. Schmidt, 2. Crouse, 3. Schmaltz (všichni Utah).
Ottawa – Montreal 5:6 v prodl. (0:2, 4:1, 1:2 – 0:1) Branky: 21. B. Tkachuk, 24. Stützle, 36. Cozens, 39. Perron, 48. Sanderson – 4. a 56. Slafkovský, 18. a 61. Caufield, 25. Josh Anderson, 57. A. Carrier. Střely na branku: 34:19. Diváci: 18 020. Hvězdy zápasu: 1. Caufield, 2. Slafkovský (oba Montreal), 3. Sanderson (Ottawa).
New Jersey – Carolina 1:4 (0:0, 0:2, 1:2) Branky: 45. Meier – 34., 35. a 56. Svečnikov, 49. Blake. Střely na branku: 30:35. Diváci: 16 514. Hvězdy zápasu: 1. Svečnikov, 2. Sebastian Aho, 3. Andersen (všichni Carolina).
Pittsburgh – Columbus 3:4 po sam. nájezdech (2:1, 0:2, 1:0 – 0:0) Branky: 10. Clifton, 18. Rakell, 59. Crosby – 3. Aston-Reese, 28. Marčenko, 38. Heinen, rozhodující sam. nájezd Coyle. Střely na branku: 32:25. Diváci: 18 296. Hvězdy zápasu: 1. Heinen (Columbus), 2. Crosby (Pittsburgh), 3. Merzlikins (Columbus).
Washington – Florida 2:5 (0:1, 2:2, 0:2) Branky: 23. a 31. Chychrun – 14. Greer, 32. Bennett, 36. Balinskis, 59. Lundell, 60. Verhaeghe. Střely na branku: 24:31. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. Bennett (Florida), 2. Chychrun (Washington), 3. Balinskis (Florida).
Winnipeg – Toronto 3:4 v prodl. (0:0, 2:1, 1:2 – 0:1) Branky: 23. Iafallo, 29. Connor, 43. Niederreiter – 30. Matthews, 46. Ekman-Larsson, 56. McMann, 64. Domi. Střely na branku: 30:37. Diváci: 15 225. Hvězdy zápasu: 1. Domi (Toronto), 2. Niederreiter (Winnipeg), 3. Ekman-Larsson (Toronto).
Chicago – Boston 2:5 (2:0, 0:3, 0:2) Branky: 17. Greene, 19. Kaiser – 22. McAvoy (Pastrňák), 35. Lohrei (Zacha), 40. Arvidsson (Zacha), 50. Lohrei, 52. Chusnutdinov (Pastrňák). Střely na branku: 24:23. Diváci: 20 388. Hvězdy zápasu: 1. Lohrei, 2. Pastrňák, 3. Zacha (všichni Boston).
Vancouver – Edmonton 0:6 (0:0, 0:6, 0:0) Branky: 24. a 35. Roslovic, 32. a 36. K. Kapanen, 27. Hyman, 37. Podkolzin. Střely na branku: 31:35. Diváci: 18 845. Hvězdy zápasu: 1. Roslovic, 2. K. Kapanen, 3. Jarry (všichni Edmonton).
Vegas – Nashville 7:2 (0:1, 2:0, 5:1) Branky: 38. Holtz, 39. Theodore, 46. Dorofejev, 49. Stone, 53. Reinhardt, 54. Marner, 56. Kolesar (Hertl) – 15. Evangelista, 60. F. Forsberg. Střely na branku: 36:29. Diváci: 17 988. Hvězdy zápasu: 1. Theodore, 2. Marner, 3. Schmid (všichni Vegas).
Anaheim – Los Angeles 2:1 v prodl. (1:0, 0:1, 0:0 – 1:0) Branky: 7. McTavish, 65. Granlund – 26. Kempe. Střely na branku: 32:18. Diváci: 16 214. Hvězdy zápasu: 1. Granlund, 2. McTavish, 3. Husso (všichni Anaheim).