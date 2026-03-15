Hokej

Pastrňák se Zachou pomohli asistencemi k výhře Bostonu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

David Pastrňák a Pavel Zacha se každý podíleli na jednom gólu Charlieho McAvoye v utkání Bostonu ve Washingtonu, který Bruins vyhráli 3:2 po samostatných nájezdech. Další reprezentační útočník Martin Nečas vstřelil jediný gól Colorada při porážce 1:3 ve Winnipegu.

Po bezbrankové první třetině ve Washingtonu otevřel skóre ve 22. minutě domácí Matt Roy. O deset minut později vyrovnal McAvoy, jemuž na modré čáře „nabil“ Pastrňák.

Podruhé se americký obránce prosadil v 51. minutě, kdy naopak tečoval před brankou Zachovu střelu od modré. Vyrovnal tím na 2:2, neboť ve 44. minutě znovu poslal Washington do vedení Rasmus Sandin.

V nájezdech se čekalo na gól až do deváté série, kdy utkání ukončil Fraser Minten. Předtím sedmnáct střelců včetně Zachy a Pastrňáka neuspělo.

Bruins ukončili sedmizápasovou venkovní sérii bez výhry a posunuli se průběžně na páté místo tabulky Východní konference.

Za Capitals anenastoupil český útočník David Kämpf, jenž stále čeká po výměně z Vancouveru na pracovní povolení v USA.

Nejlepší mužstvo soutěže Colorado nečekaně podlehlo na ledě Winnipegu, kterému na Západě patří až dvanáctá pozice.

Favorizovaní Avalanche se prosadili až v čase 58:44, kdy na 1:2 snížil při power play Nečas svým 31. gólem v sezoně. Na vyrovnání ale hosté nedosáhli, půl minuty nato Cole Perfetti trefou do prázdné branky stanovil konečné skóre.

Výsledky sobotních zápasů NHL

Ottawa – Anaheim 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Branky: 24. Amadio, 30. Chabot. Střely na branku: 29:23. Diváci: 18 381. Hvězdy zápasu: 1. Ullmark, 2. Pinto, 3. Spence (všichni Ottawa).

Washington – Boston 2:3 po nájezdech (0:0, 1:1, 1:1 – 0:0)
Branky: 22. Roy, 44. Sandin – 32. a 51. McAvoy (na první Pastrňák, na druhou Zacha), rozhodující nájezd Minten. Střely na branku: 27:34. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. Swayman (Boston), 2. Thompson, 3. Sandin (oba Washington).

Winnipeg – Colorado 3:1 (0:0, 2:0 1:1)
Branky: 23. Connor, 32. Iafallo, 60. Perfetti – 59. Nečas. Střely na branku: 18:29. Diváci: 14 756. Hvězdy zápasu: 1. Connor, 2. Scheifele, 3. Hellebuyck (všichni Winnipeg).

Související články

Gudas dostal za drsný faul kolenem trest na pět zápasů

14. 3. 2026

Gudas dostal za drsný faul kolenem trest na pět zápasů

SESTŘIHPalát nebodoval, Islanders podlehli Los Angeles

14. 3. 2026

Palát nebodoval, Islanders podlehli Los Angeles
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.