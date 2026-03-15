David Pastrňák a Pavel Zacha se každý podíleli na jednom gólu Charlieho McAvoye v utkání Bostonu ve Washingtonu, který Bruins vyhráli 3:2 po samostatných nájezdech. Další reprezentační útočník Martin Nečas vstřelil jediný gól Colorada při porážce 1:3 ve Winnipegu.
Pastrňák se Zachou pomohli asistencemi k výhře Bostonu
Po bezbrankové první třetině ve Washingtonu otevřel skóre ve 22. minutě domácí Matt Roy. O deset minut později vyrovnal McAvoy, jemuž na modré čáře „nabil“ Pastrňák.
Podruhé se americký obránce prosadil v 51. minutě, kdy naopak tečoval před brankou Zachovu střelu od modré. Vyrovnal tím na 2:2, neboť ve 44. minutě znovu poslal Washington do vedení Rasmus Sandin.
V nájezdech se čekalo na gól až do deváté série, kdy utkání ukončil Fraser Minten. Předtím sedmnáct střelců včetně Zachy a Pastrňáka neuspělo.
Bruins ukončili sedmizápasovou venkovní sérii bez výhry a posunuli se průběžně na páté místo tabulky Východní konference.
Za Capitals anenastoupil český útočník David Kämpf, jenž stále čeká po výměně z Vancouveru na pracovní povolení v USA.
Nejlepší mužstvo soutěže Colorado nečekaně podlehlo na ledě Winnipegu, kterému na Západě patří až dvanáctá pozice.
Favorizovaní Avalanche se prosadili až v čase 58:44, kdy na 1:2 snížil při power play Nečas svým 31. gólem v sezoně. Na vyrovnání ale hosté nedosáhli, půl minuty nato Cole Perfetti trefou do prázdné branky stanovil konečné skóre.
Výsledky sobotních zápasů NHL
Ottawa – Anaheim 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Branky: 24. Amadio, 30. Chabot. Střely na branku: 29:23. Diváci: 18 381. Hvězdy zápasu: 1. Ullmark, 2. Pinto, 3. Spence (všichni Ottawa).
Washington – Boston 2:3 po nájezdech (0:0, 1:1, 1:1 – 0:0)
Branky: 22. Roy, 44. Sandin – 32. a 51. McAvoy (na první Pastrňák, na druhou Zacha), rozhodující nájezd Minten. Střely na branku: 27:34. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. Swayman (Boston), 2. Thompson, 3. Sandin (oba Washington).
Winnipeg – Colorado 3:1 (0:0, 2:0 1:1)
Branky: 23. Connor, 32. Iafallo, 60. Perfetti – 59. Nečas. Střely na branku: 18:29. Diváci: 14 756. Hvězdy zápasu: 1. Connor, 2. Scheifele, 3. Hellebuyck (všichni Winnipeg).