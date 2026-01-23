Třemi body řídil David Pastrňák výhru Bostonu nad Vegas 4:3. Vstřelil gól, přidal dvě asistence a byl zvolen první hvězdou zápasu. Za Golden Knights se trefil Tomáš Hertl.
Devětadvacetiletý Pastrňák odstartoval své tříbodové představení v desáté minutě. Asistencí se podepsal pod přesilovkovou trefu obránce Charlieho McAvoye, díky níž Boston otevřel skóre.
Rovněž během početní převahy šli Bruins i do vedení 2:0 a znovu se na tom podílel Pastrňák, který v mezikruží vybídl ke střele volného Eliase Lindholma. Třetí branku Bostonu pak dělilo od té první jen 54 sekund.
Jedenadvacátou trefu v sezoně nejproduktivnější Čech v NHL Pastrňák zaznamenal v čase 27:25, kdy navýšil náskok Bostonu už na čtyři góly. Podařilo se mu to ránou z první po přihrávce Nikity Zadorova. Český útočník má na kontě 63 bodů a dotáhl Mikka Rantanena na šestém místě kanadského bodování.
„Před utkáním jsme hodně rozebírali, jak důležité bude po předchozí vysoké porážce s Dallasem mít dobrý nástup do zápasu a dostat i naše fanoušky do varu. Povedlo se. Čtyřicet minut nám nakonec stačilo na vítězství. Soupeř měl ve třetí třetině velký tlak, ale dokázali jsme si s tím poradit a bereme důležitou výhru,“ řekl Pastrňák.
Vegas se v poslední třetině vzchopili a dostali se na dostřel jediné branky. Odchovanec pražské Slavie Hertl snížil v 44. minutě na 2:4, v přesilovce si rovněž připsal 21. trefu v ročníku. Vyrovnat skóre se však Golden Knights už nepodařilo.
Bruins zvítězili v devátém utkání z posledních jedenácti a ve Východní konferenci jsou v tabulce sedmí. Naopak Vegas prohrálo podruhé za sebou.
Hokejisté Nashville porazili Ottawu 5:3, i když prohrávali už o tři góly, a to v polovině druhé třetiny. Šestnáctý hattrick v kariéře si připsal kanonýr Predators Steven Stamkos.
Pittsburgh předvedl ve třetí minutě zápasu kanonádu tří gólů během 37 sekund a nakonec zdolal Edmonton na jeho ledě 6:2. Dvěma body k tomu přispěli útočníci Penguins Justin Brazeau, Anthony Mantha a Jevgenij Malkin.
Dallas s Radkem Faksou nestačil na Columbus, zápas rozhodl jediný gól: střelcem byl obránce Blue Jackets Zach Werenski. Faksa odehrál zhruba osm minut.
Minnesota porazila Detroit 4:3 v prodloužení. Tři body si připsal obránce Quinn Hughes a útočníci Wild Mats Zuccarello a Kirill Kaprizov. David Jiříček, nastupující v obraně Minnesoty, měl jednu střelu na branku.
Výsledky NHL
Boston – Vegas 4:3 (3:0, 1:0, 0:3)
Branky: 10. McAvoy (Pastrňák), 10. E. Lindholm (Pastrňák), 11. Jeannot, 28. Pastrňák – 41. Eichel, 44. Hertl, 58. Dorofejev. Střely na branku: 28:33. Diváci: 17 850. Hvězdy zápasu: 1. Pastrňák, 2. Korpisalo, 3. McAvoy (všichni Boston).
Montreal – Buffalo 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)
Branky: 24. Caufield, 32. Suzuki – 1. Zucker, 15. Malenstyn, 23. Benson, 60. Krebs. Střely na branku: 34:17. Diváci: 20 962. Hvězdy zápasu: 1. Luukkonen (Buffalo), 2. Suzuki (Montreal), 3. Byram (Buffalo).
Carolina – Chicago 3:4 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 1:1 – 0:0)
Branky: 13. Nyström, 30. Staal, 55. Blake – 12. Michejev, 25. Lardis, 54. Murphy, rozh. náj. O. Moore. Střely na branku: 31:22. Hvězdy zápasu: 1. Michejev (Chicago), 2. Nyström (Carolina), 3. Knight (Chicago).
Columbus – Dallas 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Branka: 9. Werenski. Střely na branku: 22:28. Diváci: 14 372. Hvězdy zápasu: 1. Werenski, 2. Greaves, 3. Coyle (všichni Columbus).
Nashville – Ottawa 5:3 (0:2, 1:1, 4:0)
Branky: 39., 51. a 59. Stamkos, 49. Marchessault, 60. C. Smith – 7. Halliday. 15. Greig, 31. Cozens. Střely na branku: 26:26. Diváci: 17 159. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos, 2. Evangelista, 3. Marchessault (všichni Nashville).
Winnipeg – Florida 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 0:1, 1:0 – 0:0)
Branky: 46. Perfetti – 39. Bennett, rozh. náj. Lundell. Střely na branku: 18:20. Diváci: 14 106. Hvězdy zápasu: 1. Perfetti (Winnipeg), 2. Bennett (Florida), 3. Toews (Winnipeg).
Edmonton – Pittsburgh 2:6 (0:3, 1:2, 1:1)
Branky: 26. Walman, 54. Savoie – 3. a 3. Mantha, 3. Crosby, 33. Rakell, 35. Malkin, 43. Činachov. Střely na branku: 32:22. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. Mantha, 2. Malkin, 3. Brazeau (všichni Pittsburgh).
Minnesota – Detroit 4:3 v prodl. (1:1, 0:1, 2:1 – 1:0)
Branky: 18. a 61. Kaprizov, 41. a 47. Zuccarello – 5. a 37. Raymond, 46. J. van Riemsdyk. Střely na branku: 39:33. Diváci: 18 067. Hvězdy zápasu: 1. Zuccarello, 2. Q. Hughes, 3. Kaprizov (všichni Minnesota).