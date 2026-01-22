Hokejisté Anaheimu mohli v NHL děkovat především Lukáši Dostálovi. Český gólman pochytal čtyřicet střel Colorada a navíc i oba nájezdy soupeře v závěrečném rozstřelu. Anaheim zvítězil 2:1. V dalším ze zápasů se dvojice Filip Hronek, David Kämpf proti Washingtonu výrazně podepsala pod ukončení jedenáctizápasového čekání Vancouveru na výhru.
Dostál na ledě suveréna aktuálního ročníku NHL až do 57. minuty držel čisté konto. Nakonec ho o něj připravil Artturi Lehkonen, který v čase 56:21 srovnal na 1:1 a poslal zápas do prodloužení. Český brankář i přes to dovedl Ducks k výhře.
V závěrečném rozstřelu zlikvidoval pokusy Martina Nečase i Brocka Nelsona a Anaheim díky němu a úspěšným exekutorům Mikaelu Granlundovi a Cutteru Gauthierovi získal cenné dva body. Dostál byl za svůj výkon vyhlášen první hvězdou zápasu.
Pod výhru Ducks se podepsal také kapitán týmu Radko Gudas, který asistoval u gólu Jeffreyho Viela a připsal si 10. bod v aktuální sezoně. Český bek se vylepšil svou bilanci na jeden gól a devět asistencí.
Dokonce dvě gólové nahrávky v zápase proti Washingtonu vymyslel útočník Vancouveru David Kämpf. Spolu s Filipem Hronkem, který dal svůj čtvrtý gól v sezoně, se tak výrazně podepsal pod výhru Canucks 4:3 nad Washingtonem. Vancouver i díky příspěvku české dvojice zvítězil po 11 zápasech.
Výsledky NHL
Toronto – Detroit 1:2 v prodl. (1:1, 0:0, 0:0 – 0:1)
Branky: 5. Laughton – 20. Edvinsson, 64. Larkin. Střely na branku: 31:41. Diváci: 18 955. Hvězdy zápasu: 1. Larkin, 2. Gibson (oba Detroit), 3. Woll (Toronto).
Colorado – Anaheim 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 0:1, 1:0 – 0:0)
Branky: 57. Lehkonen – 22. Viel (Gudas), rozhodující sam. nájezd Granlund. Střely na branku: 41:17. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval jednu branku ze 41 střel a úspěšnost zákroků měl 97,6 procenta. Diváci: 18 109. Hvězdy zápasu: 1. Dostál, 2. Gauthier (oba Anaheim), 3. Wedgewood (Colorado).
Utah – Philadelphia 5:4 v prodl. (0:2, 2:2, 2:0 – 1:0)
Branky: 60. a 63. Keller, 26. Peterka, 27. Crouse, 53. Guenther – 5. a 31. Dvorak, 1. York, 21. Brink. Střely na branku: 27:29. Karel Vejmelka odchytal za Utah celý zápas, inkasoval čtyři branky z 29 střel a úspěšnost zákroků měl 86,2 procenta. Diváci: 12 478. Hvězdy zápasu: 1. Keller, 2. Crouse, 3. Guenther (všichni Utah).
Seattle – NY Islanders 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Branky: 11. Beniers, 34. Dunn, 37. Kakko, 57. McCann – 3. Duclair. Střely na branku: 25:25. Diváci: 17 151. Hvězdy zápasu: 1. Dunn, 2. Grubauer, 3. Beniers (všichni Seattle).
Calgary – Pittsburgh 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Branky: 40. Šarangovič – 8. Malkin, 33. Činachov, 41. Rust, 50. Novak. Střely na branku: 19:25. Diváci: 17 997. Hvězdy zápasu: 1. Malkin, 2. Novak, 3. Ivany (všichni Pittsburgh).
Vancouver – Washington 4:3 (2:2, 2:0, 0:1)
Branky: 14. Boeser (Kämpf), 19. E. Kane, 29. O'Connor (Kämpf), 32. Hronek – 9. a 57. D. Strome, 10. Sourdif. Střely na branku: 25:32. Diváci: 18 556. Hvězdy zápasu: 1. Boeser, 2. Lankinen (oba Vancouver), 3. D. Strome (Washington).