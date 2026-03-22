David Pastrňák dosáhl v NHL jako šestý český hokejista na 500 asistencí. Metu dorovnal v zápase proti Detroitu. V něm přidal ještě gól a pomohl Bostonu k vítězství 4:2. Trefu zaznamenal také Filip Hronek, který mírnil prohru Vancouveru se St. Louis 1:3. Philadelphie porazila 4:1 San Jose, k tomu přispěl 24 zákroky Daniel Vladař.
Pastrňák 28. trefou v sezoně v čase 25:07 vyrovnal v početní převaze pěti proti třem na 1:1. Nejproduktivnější hráč Bostonu skóroval dělovkou bez přípravy z levého kruhu.
Red Wings šli i podruhé do vedení a Bruins o své výhře rozhodli až v závěrečných 13 minutách základní hrací doby, kdy nastříleli tři branky. Na tu poslední, kterou dal v 59. minutě do prázdné klece Marat Chusnutdinov, asistoval Pastrňák. V této sezoně přihrál havířovský rodák na gól po osmapadesáté a s 86 body je nejproduktivnějším Čechem v soutěži.
Lví podíl na výhře Bostonu měl gólman Jeremy Swayman, který předvedl 41 úspěšných zákroků a vysloužil si ocenění pro první hvězdu zápasu. „Od té doby, co jsem u Bruins, jsem Swaymana ještě nikdy neviděl chytat tak dobře. Byl neuvěřitelný a ten zápas nám vyhrál,“ řekl kouč Marco Sturm.
Pavel Zacha, který nasbíral v předchozích třech zápasech Bostonu dohromady čtyři góly a asistenci, se tentokrát neprosadil.
Boston bodoval v pátém utkání v řadě a ve Východní konferenci poskočil na šestou pozici, Detroit je se ztrátou dvou bodů na osmém místě.
Hronek snížil v čase 48:32 na 1:2 v přesilové hře. Svůj osmý gól v sezoně vstřelil od modré čáry střelou zápěstím po přihrávce Eliase Pettersona.
Finální podobu výsledku dal do prázdné branky útočník St. Louis Jordan Kyrou. Vancouver je nadále na chvostu celé soutěže, když za 69 utkání nasbíral jen 50 bodů. Blues bodovali v devátém z posledních deseti zápasů.
Vladař inkasoval jen jednou z 25 střel San Jose. Pokořil ho pouze ve 14. minutě během přesilovky obránce Dmitrij Orlov.
Rozdílový gól dal na startu poslední dvacetiminutovky Christian Dvorak, do odkryté klece pak pečetili skóre Travis Sanheim a Noah Cates. Flyers zvítězili v sedmém utkání v řadě na ledě soupeře. San Jose neuspělo počtvrté za sebou.
Islanders prohráli s Montrealem 3:7. Pět bodů si připsal Cole Caufield, který v čase 54:59 zkompletoval hattrick ve chvíli, kdy už byl v brance newyorského týmu střídající David Rittich, jenž obdržel jeden gól ze čtyř střel. V brankovišti Canadiens dostal před Jakubem Dobešem přednost Jacob Fowler.
Skvělý večer zažil v dresu Montrealu i slovenský reprezentant a jednička draftu z roku 2022 Juraj Slafkovský, který ke dvěma gólům přidal i dvě asistence.
Hokejisté Vegas podlehli Nashvillu 1:4 a prohráli potřetí v řadě. Za poslední tři zápasy dali jeden gól, o který se právě proti Predators postaral obránce Shea Theodore. V dresu Nashvillu měl dva góly a přihrávku Steven Stamkos.
Souboj nejproduktivnějších hráčů soutěže dopadl lépe pro Nikitu Kučerova z Tampy Bay, která přehrála Edmonton 5:2. Kučerov nastřádal v zápase čtyři body (2+2) a se 118 body vystřídal na prvním místě kanadského bodování Connora McDavida (116), který dal úvodní gól utkání.
Výsledky NHL
Columbus – Seattle 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)
Branky: 3. Heinen, 9. Severson, 16. Olivier, 30. K. Johnson, 58. C. Sillinger – 17. Dunn, 29. Kakko. Střely na branku: 28:17. Diváci: 18 864. Hvězdy zápasu: 1. C. Sillinger, 2. Werenski, 3. Severson (všichni Columbus).
Montreal – NY Islanders 7:3 (1:2, 2:0, 4:1)
Branky: 40., 52. a 55. Caufield, 5. a 49. Slafkovský, 38. Newhook, 44. Guhle – 7. Heineman, 14. Holmström, 41. M. Schaefer. Střely na branku: 36:22. David Rittich odchytal za NY Islanders 8:11 minut, inkasoval jednou ze čtyř střel a měl úspěšnost 75 procent. Diváci: 20 962. Hvězdy zápasu: 1. Caufield, 2. Slafkovský, 3. Guhle (všichni Montreal).
Ottawa – Toronto 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Branky: 15. Stützle, 30. Giroux, 38. Foegele, 50. Amadio, 54. Greig – 39. Tavares, 45. Cowan. Střely na branku: 43:14. Diváci: 17 331. Hvězdy zápasu: 1. Giroux, 2. Spence, 3. Kleven (všichni Ottawa).
Vancouver – St. Louis 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Branky: 49. Hronek – 31. Suter, 32. Bučněvič, 60. Kyrou. Střely na branku: 15:21. Diváci: 18 719. Hvězdy zápasu: 1. Bučněvič (St. Louis), 2. Hronek (Vancouver), 3. Snuggerud (St. Louis).
Detroit – Boston 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
Branky: 24. Raymond, 45. DeBrincat – 26. Pastrňák, 47. E. Lindholm, 50. Zadorov, 59. Chusnutdinov (Pastrňák). Střely na branku: 43:27. Diváci: 19 515. Hvězdy zápasu: 1. Swayman, 2. Pastrňák, 3. M. Geekie (všichni Boston).
Edmonton – Tampa Bay 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)
Branky: 20. McDavid, 48. Samanski – 22. a 60. Cirelli, 37. a 56. Kučerov, 33. Guentzel. Střely na branku: 27:27. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov, 2. Hagel (oba Tampa Bay), 3. Podkolzin (Edmonton).
Pittsburgh – Winnipeg 5:4 po sam. nájezdech (2:1, 1:1, 1:2 – 0:0)
Branky: 36. a 53. E. Karlsson, 2. Činachov, 3. Rakell, rozhodující sam. nájezd Crosby – 4. M. Barron, 27. Koepke, 45. Pionk, 49. Lambert. Střely na branku: 30:25. Diváci: 18 360. Hvězdy zápasu: 1. E. Karlsson, 2. Rakell (oba Pittsburgh), 3. Lambert (Winnipeg).
Nashville – Vegas 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)
Branky: 1. a 22. Stamkos, 32. Jost, 35. O'Reilly – 34. Theodore. Střely na branku: 20:40. Diváci: 17 439. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos, 2. Annunen, 3. O'Reilly (všichni Nashville).
Los Angeles – Buffalo 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
Branky: 11. Panarin - 25. T. Thompson, 52. Carrick, 53. Dahlin, 58. Benson. Střely na branku: 27:33. Diváci: 18 145. Hvězdy zápasu: 1. T. Thompson, 2. Carrick, 3. Luukkonen (všichni Buffalo).
San Jose – Philadelphia 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Branky: 34. Orlov – 23. Tippett, 42. Dvorak, 59. Sanheim, 60. Cates. Střely na branku: 25:28. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii 58:25 minuty, inkasoval jednou z 25 střel a měl úspěšnost 96 procent. Diváci: 17 435. Hvězdy zápasu: 1. Sanheim (Philadelphia), 2. Orlov (San Jose), 3. Vladař (Philadelphia).
Minnesota – Dallas 2:1 v prodl. (0:1, 1:0, 0:0 – 1:0)
Branky: 31. Brink, 64. Tarasenko – 15. J. Robertson. Střely na branku: 28:29. Diváci: 19 229. Hvězdy zápasu: 1. Tarasenko (Minnesota), 2. J. Robertson (Dallas), 3. Gustavsson (Minnesota).