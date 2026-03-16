Lukáš Dostál se mohl radovat po utkání s Montrealem, které jeho Anaheim vyhrál 4:3. Dostál kryl dvacet sedm střel soupeře, za něhož v brance tentokrát nenastoupil Jakub Dobeš. Leon Draisaitl skóroval při výhře Edmontonu 3:1 nad Nashvillem, ale v zápase od druhé třetiny kvůli blíže nespecifikovanému zranění nepokračoval.
Dostál vychytal vítězství nad Montrealem, za který nenastoupil Dobeš
Dostál inkasoval všechny tři branky v rozmezí 22. až 34. minuty. Postupně jej překonali ze střely z kruhu Alex Newhook, Cole Caufield a Nick Suzuki, kteří otočili stav z 0:2 na 3:2. Český gólman inkasoval ještě jednou, ale gól Montrealu na 4:3 neplatil, protože padl po vypršení druhé třetiny.
Anaheim, který hrál druhý zápas bez suspendovaného kapitána Radko Gudase, vedl 2:0 brankami Lea Carlssona. Na obrat domácích odpověděl ve 36. minutě vyrovnávací trefou Troy Terry. Zápas rozhodl Cutter Gauthier v čase 57:30.
Draisaitl otevřel ve čtvrté minutě skóre, ale při dalším střídání jej u střídačky Nashvillu dohrál Ozzy Wiesblatt a německý útočník zamířil do kabiny. Ještě se vrátil, ale po dvou střídáních z utkání odstoupil.
„Lékařský tým jej prohlédl a souhlasil, že to může ještě zkusit. Necítil se ale dobře,“ vysvětlil trenér Kris Knoblauch. „Doktor řekl, že jeho stav nevypadá špatně, z toho vyvozuju, že by nemělo jít o dlouhodobé zranění. Červené kontrolky mi tam nesvítí. Možná nám ale bude nějaký čas chybět. Uvidíme,“ doplnil kouč Oilers.
Výhru Edmontonu řídil Connor McDavid, který přihrál na všechny tři góly. Z jeho přihrávek se ještě prosadili Matt Savoie a Zach Hyman.
Florida podlehla na ledě Seattlu 2:6. Obhájce Stanleyova poháru tak neprodloužil sérii tří výher a stále výrazně zaostává ve Východní konferenci za postupovou osmičkou do play-off. Aktuálně má manko 11 bodů a zbývá mu odehrát 16 zápasů.
Navíc si trenér Floridy Paul Maurice stěžoval na výkon týmu v Seattlu. „Musíme si přiznat, že to nebylo dobré. Příště musíme být lepší,“ podotkl kouč. Jeho svěřenec Tomáš Nosek si připsal tři hity, ale také dva záporné body za účast na ledě při vstřelených a inkasovaných brankách.
Polovinu gólů Seattlu zařídil Kaapo Kakko (1+2). Vítězný tým vystřídal v Západní konferenci na posledním postupovém místě do play-off San Jose, které podlehlo v Ottawě 4:7. O vítězství Senators rozhodl Drake Batherson, který druhým gólem v zápase zlomil v 54. minutě nerozhodný stav 4:4.
Výsledky NHL
Winnipeg – St. Louis 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)
Branky: 3. H. Fleury, 8. Scheifele, 52. Connor – 46. Dvorský, 60. Holloway. Střely na branku: 16:31. Diváci: 14 082. Hvězdy zápasu: 1. H. Fleury, 2. Barron, 3. Comrie (všichni Winnipeg).
Ottawa – San Jose 7:4 (1:2, 3:1, 3:1)
Branky: 8. a 54. Batherson, 25. Foegele, 34. Zetterlund, 35. Kleven, 55. Cozens, 58. B. Tkachuk – 5. Ferraro, 15. Toffoli, 31. Graf, 44. Misa. Střely na branku: 24:23. Diváci: 18 764. Hvězdy zápasu: 1. Batherson, 2. Zetterlund (oba Ottawa), 3. Toffoli (San Jose).
Montreal – Anaheim 3:4 (0:1, 3:2, 0:1)
Branky: 22. Newhook, 23. Caufield, 34. Suzuki – 8. a 21. Carlsson, 36. Terry, 58. Gauthier. Střely na branku: 30:28. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval tři branky z 30 střel a úspěšnost zásahů měl 90 procent. Diváci: 20 962. Hvězdy zápasu: 1. Carlsson (Anaheim), 2. Děmidov (Montreal), 3. Terry (Anaheim).
Minnesota – Toronto 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)
Branky: 45. a 46. Tarasenko – 23. a 29. Groulx, 22. Rielly, 60. Knies. Střely na branku: 38:26. Diváci: 17 663. Hvězdy zápasu: 1. Stolarz (Toronto), 2. Tarasenko (Minnesota), 3. Groulx (Toronto).
Edmonton – Nashville 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Branky: 4. Draisaitl, 23. Savoie, 59. Hyman – 45. Svečkov. Střely na branku: 30:27. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. Savoie, 2. McDavid, 3. Ingram (všichni Edmonton).
Seattle – Florida 6:2 (3:1, 1:0, 2:1)
Branky: 6. Meyers, 12. Catton, 19. Winterton, 24. Kakko, 51. McMann, 55. Oleksiak – 13. Hinostroza, 60. Luostarinen. Střely na branku: 25:25. Diváci: 17 151. Hvězdy zápasu: 1. Kakko, 2. McMann, 3. Winterton (všichni Seattle).