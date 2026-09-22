Brankář Montrealu Jakub Dobeš v přípravném utkání na novou sezonu NHL pomohl Canadiens k vítězství v prodloužení nad Ottawou 3:2 i jednou přihrávkou. Michal Postava udržel v brance Detroitu čisté konto během třetí třetiny i v prodloužení, ovšem Red Wings nakonec podlehli Columbusu 0:1 po nájezdech. Asistence obránce Davida Špačka nestačila Minnesotě na výhru, prohrála v prodloužení s Chicagem 3:4.
Rodák z Ostravy Dobeš nastoupil do brankoviště Montrealu těsně po polovině utkání. Připsal si 11 úspěšných zákroků a překonal ho pouze Dylan Cozens, když třináct sekund před koncem druhé třetiny dostal Senators do vedení 2:1. Pak ale Canadians zaveleli k obratu. Dobeš rozehrávkou za vlastní klecí zahájil v početní převaze akci, z níž v 52. minutě poslal zápas do prodloužení Cole Caufield. A americký útočník se nakonec stal i hlavní hvězdou nastavení, v němž podruhé skóroval.
Bývalý šampion české extraligy s brněnskou Kometou Postava dostal od Detroitu první šanci v brankovišti v přípravě až na začátku třetí třetiny zápasu proti Columbusu. A počínal si bezchybně, když z deseti střel neobdržel žádný gól a duel dospěl až do samostatných nájezdů. V nich byl jediným úspěšným exekutorem forvard Blue Jackets Connor Garland.
Mistr světa z Prahy 2024 Špaček se asistencí podepsal pod bleskovou trefu Wild na ledě Chicaga. Už po 15 sekundách hry jeho nahození od modré čáry tečoval do sítě Bobby Brink. Nejvíce na sebe však v tomto utkání upozornil obránce Bowen Byram v dresu Blackhawks, jenž o výsledku rozhodl v prodloužení a zkompletoval hattrick.
Dva Češi se představili v sestavě Sabres, kteří prohráli v Pittsburghu 1:4. Jiří Kulich nastoupil po vleklých zdravotních potížích do zápasu poprvé od 1. listopadu loňského roku a hýřil aktivitou. Odehrál v hostujícím týmu nejvíce času ze všech útočníků a měl tři střely na branku. V obraně dostal šanci devatenáctiletý Radim Mrtka. Dvakrát ohrozil branku soupeře, ale zároveň byl u dvou obdržených gólů.
Ani odchovanec klatovského hokeje David Jiříček neodvrátil porážku Flyers s Washingtonem 2:5. Český obránce měl při hodnocení účasti na ledě při vstřelených či obdržených brankách statistiku -2.
Dařilo se naopak jeho mladšímu bratrovi Adamu Jiříčkovi. Ačkoliv i jeho St. Louis prohrálo 1:2 s Dallasem, strávil na ledě více než 21 minut a na hřišti byl i při jediné vstřelené brance Blues. K tomu přidal dva střelecké pokusy a jeden hit.
Výsledky přípravných zápasů NHL
Výsledky přípravných zápasů NHL
Columbus – Detroit 1:0 po sam. nájezdech (0:0, 0:0, 0:0 – 0:0)
Branky: rozhodující sam. nájezd Garland. Michal Postava odchytal za Detroit 25 minut, z 10 střel neinkasoval a úspěšnost zákroků měl 100 procent.
Montreal – Ottawa 3:2 v prodl. (1:1, 0:1, 1:0 – 1:0)
Branky: 52. a 64. Caufield (na první Dobeš), 5. Struble – 2. Eklund, 40. Cozens. Jakub Dobeš odchytal za Montreal 30:31 minuty, z 12 střel inkasoval jednou a úspěšnost zákroků měl 91,7 procenta.
New Jersey – NY Rangers 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
Branky: 32. Hischier, 40. Meier, 58. Hughes – 37. Blidh, 48. Fortescue.
Pittsburgh – Buffalo 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Branky: 11. Dewar, 33. Rust, 40. Hayes, 59. Söderblom – 39. Richard.
Washington – Philadelphia 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
Branky: 42. a 50. Brodzinski, 10. Protas, 20. Leonard, 39. Strome – 3. Studnicka, 29. Knuble.
Dallas – St. Louis 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Branky: 16. Harley, 46. Lundkvist – 56. Berggren.
Chicago – Minnesota 4:3 v prodl. (1:1, 1:0, 1:2 – 1:0)
Branky: 23., 41. a 61. Byram, 9. Lardis – 1. a 52. Brink (na první Špaček), 45. Šabanov.
Winnipeg – Colorado 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Branky: 19. Vilardi, 39. Perfetti, 47. DeMelo – 55. Merkulov.