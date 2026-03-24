Ottawa zvítězila na ledě NY Rangers, Zibanejad odehrál tisící zápas v NHL


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

V jediném pondělním utkání NHL vyhrála Ottawa v New Yorku nad místními Rangers 2:1 a dál usiluje o play-off. Švédský útočník Mika Zibanejad nastoupil v domácím dresu k jubilejnímu tisícímu zápasu v základní části.

Hosty poslal v první třetině do vedení v početní převaze Shane Pinto. V 27. minutě zvýšil Warren Foegele, který se trefil v třetím utkání po sobě a dal pátý gól v devátém zápase po přestupu z Los Angeles. Za Rangers už jen snížil v čase 47:03 svým čtvrtým gólem v sezoně Connor Sheary.

Dvaatřicetiletému Zibanejadovi, jenž v NHL začínal právě v týmu Ottawy a strávil v jejím dresu pět sezon, oslava osobního milníku s předzápasovým ceremoniálem zhořkla. Rangers vyslali za celé utkání na branku jen devět střel, čímž vyrovnali negativní klubový rekord z roku 1955.

„Vůbec netuším, co na to říct. Přehráli nás v každém směru. Situace, ve které se nacházíme, není ideální, a je škoda, když se všechny špatné věci takhle sejdou v jeden večer,“ uvedl kapitán Rangers J. T. Miller.

Jaroslav Chmelař odehrál za newyorský tým přes osm minut a měl jeden minusový bod za účast na ledě při vstřelených či obdržených gólech.

Čtěte také

SESTŘIHNečas přihrál v NHL na další dva góly, Vejmelka má 32. vítězství

23. 3. 2026

Senators bodovali šestnáctkrát v posledních 19 utkáních a ve Východní konferenci jsou se ziskem 83 bodů těsně pod postupovými pozicemi do play-off. Rangers neuspěli popáté za sebou.

„Posledních pět, možná deset zápasů hrajeme jako jeden tým, daří se nám v obranném i útočném pásmu, a vytváříme si spoustu šancí. Zbývá nám dvanáct utkání do konce základní části a stále bojujeme o play-off, tak doufám, že v tom budeme pokračovat,“ řekl obránce Senators Jordan Spence, jenž měl v utkání jednu asistenci.

Výsledek NHL

NY Rangers – Ottawa 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Branky: 48. Sheary – 7. Pinto, 27. Foegele. Střely na branku: 9:33. Diváci: 17 204. Hvězdy zápasu: 1. Foegele, 2. Pinto (oba Ottawa), 3. Šesťorkin (NY Rangers).

