Minulý pátek dochytal semifinálové utkání olympijského turnaje, o pět dní později už stál Stanislav Škorvánek v brance hradeckého týmu. Slovenský brankář při výhře 4:0 potřetí v sezoně vynuloval Vítkovice.
Ostudu jsme neudělali, vrátil se Škorvánek k olympijskému turnaji
Škorvánek se do Hradce Králové vrátil teprve v pondělí, na extraligový zápas se tedy musel nachystat rychleji než hráči jiných reprezentačních výběrů, které z olympijského turnaje vypadly dříve než Slováci. „Bylo to těžší, než jsem si představoval. Snažil jsem se za ty dva dny co nejdřív přizpůsobit a podařilo se to, cítil jsem se celkem dobře,“ řekl Škorvánek.
Zvykat si musel i na staronovou výstroj, což je pro každého brankáře velmi citlivá záležitost. „Na olympiádu jsem měl všechno nové a trénoval jsem s tím v podstatě měsíc. Taky tam bylo jiné hřiště a celkově styl hokeje. Extraliga je taková defenzivnější, hráči se nedokážou prosadit až tak jako tam, kde byla nejlepší kvalita na světě,“ srovnával Škorvánek.
Snadné pro něj nebylo ani přepnout myšlenky z reprezentačních starostí na ty klubové. „Mistrovství světa se hraje na konci sezony. Když nám nevyšel poslední zápas o bronz, chvíli tam byl pocit, že už je konec sezony, a potom jsem si uvědomil, že je teprve únor a ještě se ani nehraje play-off. To bylo trošku divné, ale zvládl jsem to,“ přemýšlel slovenský brankář.
Na olympijském turnaji v Miláně obsadil se svou reprezentací čtvrté místo. „Neudělali jsme ostudu a čtvrté místo je v podstatě úspěch,“ vnímal Škorvánek, jenž odchytal skupinový zápas proti Itálii a posledních 27 minut semifinále proti Spojeným státům americkým.
„Chytat proti takovým hráčům se podaří asi jednou za život, do konce života si to budu pamatovat. Celkové pocity z turnaje mám ale smíšené, i proto, že jsme byli blízko medaili. Z umístění můžeme mít dobrý pocit, ale negativní možná je, že jsem nechytal víc. Až se na to podívám třeba za rok, asi budou převažovat pozitivnější pocity,“ uvažoval třicetiletý gólman.
Po svém návratu do Hradce Králové chtěl nastoupit hned do prvního utkání a nečekat déle. „Zátěž v zápase je přece jen jiná než v tréninku. Zápasem se do toho dostanu nejrychleji a nemělo by smysl čekat, že bych šel chytat až v pátek,“ vysvětlil Škorvánek, jenž nyní navázal na svou formu před olympiádou a k vítězství nad Vítkovicemi přispěl vynikajícím výkonem.
Zaznamenal tak už devátou nulu probíhajícího ročníku, čímž vyrovnal počin krajana Igora Murína ze sezony 2003/04. Před nimi už jsou v historických tabulkách české extraligy pouze držitelé jedenácti čistých kont Tomáš Pöpperle (2013/14) a Roman Málek (2002/03). „Jsem rád, že se to podařilo. Vděčím za to týmu i taktice, kterou trenér Martinec hraje. Klade důraz na defenzivu, soupeři toho až tak moc nemají a brankář má větší šanci na nulu,“ líčil Škorvánek.
Že ale potřetí v sezoně vynuloval střelce Vítkovic, přičítal spíše náhodě. „Je to ve hvězdách, že s nimi pořád vyhráváme. Navíc měnily trenéra a nehrají pořád ten samý systém. Možná nám ale sedí. Někdy s nimi určitě prohrajeme, ale doufám, že až v příští sezoně,“ doplnil Škorvánek s úsměvem.