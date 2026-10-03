Nuly? Nebudu lhát, sleduju, říkal Frodl

Karlovarský brankář Dominik Frodl vychytal už druhé čisté konto po sobě. Třicetiletý gólman po Spartě vynuloval i Vítkovice a už 157 minut nekapituloval. O své skvostné bilanci dobře ví.
„Nebudu lhát. Vím tak nějak, kolik těch nul mám. A teď se to samozřejmě připomnělo minulým zápasem, takže je to příjemné. Říkal jsem po minulém zápase, že bych rád ještě nějakou přidal a to jedno vajíčko tam je,“ usmál se Frodl, který má nyní na svém kontě už 37 čistých kont v nejvyšší soutěži. Posledním hráčem, který ho překonal, byl před týdnem Štěpán Hoch ve 23. minutě utkání s Českými Budějovicemi.
Vítkovice sice proti precizně bránícímu soupeři neměly tolik vyložených šancí, ale bez práce to Frodl neměl. Jednou musel eliminovat i sólový nájezd bývalého karlovarského spoluhráče Jana Šíra. „Věděl jsem, že to je on. Těch zakončení měl více, chodil hodně na brankářské tréninky, ale tím, že od toho trejdu to je už dlouho, jsem to moc v hlavě neměl a nevěděl jsem, co udělá,“ řekl Frodl, který si připsal 39 úspěšných zákroků.
Jinak ho ale spoluhráči velkým šancím soupeře nevystavili. „Troufnu si říct, že v první třetině tam nebylo prakticky nic. Měli tam jednu možná trošku nebezpečnější střelu. V druhé zase měli nějakou pasáž, kdy jsme Vítkovice trošku pustili do nějakých brejků, měli tam nějaké náznaky a ten nájezd a ve třetí třetině tam na konci možná nějaká tříminutovka, že si tam vytvořili šance, střely ze slotů. Ale myslím, že to byl skvělý týmový výkon,“ uvedl Frodl.
I díky Frodlovi se Karlovy Vary pyšní nejpevnější extraligovou obranou. Za šest zápasů inkasovaly jen devětkrát. „Odehráli jsme dnes všechno tak, jak jsme měli, a že tým soupeře si vytvoří nějaké šance, to je naprosto normální. Ale nesmí jich být příliš mnoho,“ řekl Frodl.
Západočeši v Ostravě prodloužili minisérii výher na tři zápasy, z posledních pěti utkání čtyřikrát zvítězili a posunuli se už na třetí místo za Třinec a Pardubice. „Máme teď nějakou šňůru, čeká nás derby, takže myslím, že pro nás je dobře, že jsme se naladili výhrou a v neděli to půjdeme urvat,“ dodal Frodl. Energie v příštím zápase čeká doma Plzeň.