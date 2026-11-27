David Pastrňák nedohrál v NHL zápas proti hokejistům Toronta. Třicetiletý český útočník v první třetině odstoupil zřejmě kvůli zranění nohy, bližší informace o jeho stavu nejsou známy. Bruins v domácím prostředí prohráli 1:3.
Pastrňák se ve 14. minutě po vhazování v obranném pásmu rozjel k soupeřově brance, ale po několika krocích klopýtl, zamířil na střídačku a hned z ní do kabiny. V utkání odehrál mistr světa z předloňského roku jen necelých šest minut, led opustil za stavu 1:0.
Toronto vyhrálo z předchozích deseti zápasů NHL pouze ten poslední, ale proti oslabenému Bostonu dokázalo utkání otočit. Obránce Morgan Rielly dal první dva góly v sezoně a ve třetí třetině potvrdil vítězství hostů Colton Sissons.
Utah s Karlem Vejmelkou v brance zvítězil v Nashvillu 6:5 po samostatných nájezdech. Českého brankáře už na konci první minuty překonal Filip Forsberg, ale hosté pak smazali dvougólové manko a v rozstřelu Vejmelka zastavil všechny tři hráče Predators.
New Jersey Devils před utkáním proti Calgary povolali z AHL Davida Ritticha, ale český brankář si první start v sezoně nepřipsal. Jake Allen vychytal Devils výhru 5:3, nejlepší hráč zápasu Jack Hughes měl bilanci 1+3.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
Boston – Toronto 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Branky: 7. Mittelstadt – 17. a 38. Rielly, 48. Sissons. Střely na branku: 29:18. Diváci: 17 850. Hvězdy zápasu: 1. Rielly, 2. Stolarz, 3. Sissons (všichni Toronto).
Nashville – Utah 5:6 po sam. nájezdech (2:2, 0:1, 3:2 – 0:0)
Branky: 1. F. Forsberg, 17. Josi, 43. Kerfoot, 48. Colton, 52. Bourque – 39. a 57. Anders Lee, 19. Keller, 20. Sergačov, 47. Crouse, rozhodující sam. nájezd Trocheck. Střely na branku: 21:35. Karel Vejmelka odchytal za Utah celý zápas, z 21 střel inkasoval pět gólů a úspěšnost zákroků měl 76,2 procenta. Diváci: 17 159. Hvězdy zápasu: 1. Anders Lee (Utah), 2. Kerfoot (Nashville), 3. Sergačov (Utah).
New Jersey – Calgary 5:3 (0:1, 2:2, 3:0)
Branky: 21. a 60. L. Hughes, 22. Meier, 48. J. Hughes, 57. Brown – 17. Hanley, 33. Coronato, 39. Whitecloud. Střely na branku: 34:29. Diváci: 16 671. Hvězdy zápasu: 1. J. Hughes, 2. Meier, 3. Brown (všichni New Jersey).