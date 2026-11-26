Skvělý večer českých hokejistů v NHL. Jiří Kulich se podílel na vítězství Buffala nad Rangers 5:1 gólem a přihrávkou. Martin Nečas si připsal hned tři body za gól a dvě asistence a byl zvolen třetí hvězdou utkání, v němž Colorado rozstřílelo Montreal 6:0.
Hráli i další Češi. David Pastrňák a Pavel Zacha zaznamenali shodně po jedné asistenci, Boston však prohrál doma s Winnipegem 2:4. Karel Vejmelka si připsal 22 zákroků a Utah přehrál Minnesotu 4:3. Adam Klapka přihrál na gól a Calgary zvítězilo v Pittsburghu 6:3.
Martin Nečas v 21. minutě rozjel akci, ze které skóroval Artturi Lehkonen a Colorado vedlo 2:0. V čase 52:09 dal odchovanec Žďáru nad Sázavou střelou z pravého kruhu bez přípravy jedenáctý gól v sezoně a vyrovnal bilanci nejlepšího českého střelce v soutěži Pastrňáka. Druhou přihrávku v utkání přidal Nečas necelé dvě minuty před koncem, kdy debakl Montrealu podtrhl v přesilovce kapitán domácích Gabriel Landeskog.
Jiří Kulich se do statistik zapsal hned po 17 sekundách, kdy skóre utkání otevřel švédský kapitán Sabres Rasmus Dahlin. Kulich zaznamenal z bleskového přečíslení čtyř proti třem svou čtvrtou asistenci v sezoně.
Buffalo si udržovalo herní převahu a zásluhou Joshe Norrise a Zacha Bensona vedlo v průběhu druhé třetiny už 3:0. Hosté z New Yorku se poprvé a naposledy radovali z gólu až krátce před koncem druhého dějství, v čase 39:14 se prosadil Vladislav Gavrikov.
Jenže domácí tým nadále diktoval tempo zápasu a tříbrankový náskok mu po druhé přestávce vrátil Jack Quinn. V čase 51:49 podtrhl konečný výsledek Kulich, když po přenesení hry do útočné třetiny Tagem Thompsonem zamířil přesně z mezikruží. Připsal si už šestý kanadský bod za posledních pět utkání a v hodnocení účasti na ledě při vstřelených a obdržených brankách statistiku plus osm.
Za newyorské Rangers odehrál něco málo přes devět minut Jaroslav Chmelař, jemuž napočítali čtyři hity. Buffalo ovládlo třetí z posledních čtyř zápasů a v tabulce celé NHL se právě newyorským Rangers, kteří prohráli podruhé za sebou, přiblížilo na rozdíl jednoho bodu.
David Pastrňák ve středečním utkání s Winnipegem asistoval v čase 6:11 u gólu Bostonu v početní převaze. Pavel Zacha vybojoval kotouč před brankou, posunul ho na Pastrňáka a ten našel u druhé tyčky nehlídaného Morgana Geekieho, jenž vyrovnal na 1:1.
Ještě v první třetině vrátil Jets vedení Josh Morrissey, ale Bostonu se znovu podařilo vyrovnat. Vítěznou branku Winnipegu dal ve 38. minutě Morgan Barron. Kanadské mužstvo bodovalo v desátém z jedenácti zápasů.
Karel Vejmelka se do brankoviště Utahu vrátil po třech zápasech, které odchytal Sebastian Cossa. Hosté vedli na ledě Minnesoty 2:0. Domácí snížili v čase 25:47, když využil Bobby Brink přesilovku. O necelou minutu později se trefil za Utah Dmitrij Simašev.
Podruhé Vejmelka inkasoval v 29. minutě, kdy ze samostatného úniku snížil Blake Coleman, ale 49 sekund před koncem třetiny vrátil hostům dvoubrankový náskok Dylan Guenther. Colemanův druhý gól z 56. minuty už Wild k obratu nepomohl. Minnesota tak nebodovala po patnácti zápasech.
Adam Klapka zaznamenal šestou asistenci v sezoně v 21. minutě, když přihrál před branku volnému Joelu Farabeemu, jenž vyrovnal na 1:1. Calgary přidalo v druhé třetině ještě další tři góly a rozhodlo. Penguins prohráli popáté za sebou a jsou poslední ve Východní konferenci.
Brad Marchand a Aleksander Barkov se vrátili do hry po zraněních kolena ze začátku října a výrazně pomohli k vítězství Floridy nad Ottawou 5:3. Marchand asistoval u tří gólů a byl zvolen první hvězdou zápasu, Barkov jednou skóroval.
„Bylo těžké být mimo, když chcete být na ledě a bojovat s ostatními. Zvlášť na začátku sezony, kdy je nezbytné položit základy pro to, jak pak budete hrát dál,“ uvedl Marchand. „Být zpátky v sestavě bylo skvělé. A ještě lepší bylo vidět, že je zpátky i Barkov,“ dodal. Obránce Floridy Radko Gudas byl na ledě u jednoho obdrženého gólu.
New York Islanders s Ondřejem Palátem udolali St. Louis 3:2 po samostatných nájezdech. Zápas poslal do prodloužení tři sekundy před koncem třetí třetiny dvacetiletý Švéd Victor Eklund. O vítězi rozhodl v třetí sérii nájezdů kapitán newyorského celku Bo Horvat.
Po pěti výhrách neuspěli hokejisté Dallasu s Radkem Faksou, kteří podlehli Nashvillu 1:3. Vancouver s Filipy Hronkem a Chytilem prohrál 1:5 s Detroitem.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
Boston – Winnipeg 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
Branky: 7. M. Geekie (Pastrňák, Zacha), 31. Minten – 2. Connor, 18. Morrissey, 38. M. Barron, 59. Scheifele. Střely na branku: 23:18. Diváci: 17 850. Hvězdy zápasu: 1. Connor (Winnipeg), 2. Minten (Boston), 3. Morrissey (Winnipeg).
Buffalo – NY Rangers 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Branky: 1. Dahlin (Kulich), 23. Norris, 24. Benson, 50. Quinn, 52. Kulich – 40. Gavrikov. Střely na branku: 30:30. Diváci: 19 070. Hvězdy zápasu: 1. Dahlin, 2. Kulich, 3. Luukkonen (všichni Buffalo).
Tampa Bay – Carolina 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)
Branky: 21. Cirelli – 46. Robinson, 48. Slavin, 60. Blake. Střely na branku: 33:30. Diváci: 19 092. Hvězdy zápasu: 1. Bussi (Carolina), 2. Vasilevskij (Tampa Bay), 3. Slavin (Carolina).
Florida – Ottawa 5:3 (1:0, 2:2, 2:1)
Branky: 17. Luostarinen, 29. Mikkola, 39. Lundell, 50. Bennett, 57. Barkov – 22. Cozens, 22. Tomasino, 60. Amadio. Střely na branku: 32:28. Diváci: 18 738. Hvězdy zápasu: 1. Marchand, 2. Mikkola, 3. Lundell (všichni Florida).
NY Islanders – St. Louis 3:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 1:1 – 0:0)
Branky: 26. Pageau, 60. V. Eklund, rozhodující sam nájezd Horvat – 36. Holloway, 54. McTavish. Střely na branku: 29:23. Diváci: 17 345. Hvězdy zápasu: 1. V. Eklund, 2. Pageuau, 3. Sorokin (všichni NY Islanders).
Pittsburgh – Calgary 3:6 (1:0, 2:4, 0:2)
Branky: 17. Novak, 35. Malkin, 36. Rakell – 21. Farabee (Klapka), 27. Othmann, 31. Cyplakov, 36. R. Strome, 50. Castagna, 58. Šarangovič. Střely na branku: 28:27. Diváci: 17 137. Hvězdy zápasu: 1. Othmann, 2. Farabee (oba Calgary), 3. Rakell (Pittsburgh).
Washington – Philadelphia 7:3 (1:1, 2:0, 4:2)
Branky: 4. R. Leonard, 34. C. Hutson, 39. Jenner, 58. Tuch, 58. M. Roy, 59. Mirošničenko, 60. D. Strome – 1. Konecny, 42. Ristolainen, 60. Knuble. Střely na branku: 35:21. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. Tuch, 2. M. Roy, 3. Leonard (všichni Washington).
Columbus – New Jersey 2:3 po sam. nájezdech (0:1, 1:1, 1:0 – 0:0)
Branky: 29. Sillinger, 49. Del Bel Belluz – 9. Hischier, 40. Rodrigues, rozhodující sam. nájezd Gricjuk. Střely na branku: 24:26. Diváci: 16 105. Hvězdy zápasu: 1. Hellebuyck (New Jersey), 2. Del Bel Belluz (Columbus), 3. Gricjuk (New Jersey).
Detroit – Vancouver 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)
Branky: 2. a 5. Finnie, 20. Raymond, 27. Compher, 49. Arvidsson – 48. Cotter. Střely na branku: 26:26. Diváci: 18 007. Hvězdy zápasu: 1. Finnie, 2. Arvidsson, 3. Seider (všichni Detroit).
Dallas – Nashville 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
Branky: 60. W. Johnston – 20. Bourque, 59. Colton, 60. Drury. Střely na branku: 21:27. Diváci: 18 532. Hvězdy zápasu: 1. Saros, 2. Bourque (oba Nashville), 3. Oettinger (Dallas).
Minnesota – Utah 3:4 (0:1, 2:3, 1:0)
Branky: 29. a 56. Coleman, 26. Brink – 7. Crouse, 23. L. Cooley, 27. Simašev, 40. Guenther. Střely na branku: 25:20. Karel Vejmelka odchytal za Utah 59:28 minut, inkasoval třikrát z 25 střel a úspěšnost zákroků měl 88 procent. Diváci: 18 840. Hvězdy zápasu: 1. L. Cooley, 2. Guenther (oba Utah), 3. Coleman (Minnesota).
Colorado – Montreal 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)
Branky: 39. a 40. Toews, 10. L. O'Connor, 21. Lehkonen (Nečas), 43. Nečas, 59. Landeskog (Nečas). Střely na branku: 38:28. Diváci: 18 114. Hvězdy zápasu: 1. Toews, 2. Blackwood, 3. Nečas (všichni Colorado).
Seattle – Chicago 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)
Branky: 57. Eberle – 48. a 60. Kancerov, 46. C. Smith. Střely na branku: 30:19. Diváci: 17 151. Hvězdy zápasu: 1. Kancerov, 2. Knight, 3. C. Smith (všichni Chicago).
Anaheim – San Jose 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)
Branky: 15. a 54. Killorn, 14. Caulfield, 16. Gauthier, 31. I. Moore, 33. McQueen, 51. Vatrano. Střely na branku: 30:23. Diváci: 17 147. Hvězdy zápasu: 1. Brossoit, 2. Killorn, 3. Granlund (všichni Anaheim).