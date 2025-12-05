Boston děkuje za výhru dvougólovému Zachovi

Hokej

Hrdinou Bostonu Bruins byl v NHL Pavel Zacha, který dvěma góly posunul svůj tým k vítězství 5:2 nad Saint Louis. Český útočník se trefil po devíti zápasech. Dva body za gól a asistenci si připsal také Martin Nečas. Colorado však podlehlo v duelu s New York Islanders 3:6.

Zacha dal oba góly ve druhé třetině a poslal Boston do bezpečného čtyřbrankového vedení. Český útočník si nejprve ve 33. minutě v rychlém protiútoku navedl puk na osu hřiště a přesnou střelou zvýšil na 4:1. Vteřinu před koncem druhé dvacetiminutovky pak vstřelil v přesilové hře pátou branku Bruins.

„Hned jsem se podíval nahoru na kostku a na časomíře byla nula, takže jsem si nebyl jistý, jestli gól bude platit. Kluci ze střídačky ale říkali, že všechno bylo v pořádku, tak se mi ulevilo. Takový gól soupeře vždycky srazí na kolena,“ řekl Zacha, jenž vylepšil svoji sezonní bilanci na 20 bodů (7+13).

Také Nečas se střelecky prosadil ve druhé třetině. Nejproduktivnější český hokejista v NHL v její polovině ujel obraně Islanders a s pomocí odrazu od brusle jednoho z beků snížil na 2:4. V úvodu třetí třetiny se asistencí podepsal také pod branku na 3:5, teprve druhou sezonní prohru Colorada v základní hrací době ale neodvrátil.

Třetím hokejistou, který v této sezoně překonal hranici 40 bodů, se ve čtvrtečním programu stal Connor McDavid, který se hattrickem a asistencí podílel na vysoké výhře Edmontonu 9:4 nad Seattlem. Hvězdný kanadský útočník stíhá MacKinnona (46 bodů) a Macklina Celebriniho ze San Jose (40).

McDavid se v základní části NHL dočkal prvního hattricku od října 2022. „Je to skvělý pocit. Jako tým jsme dali nějaké góly, snad nám to pomůže i do dalších zápasů. Mám z naší hry dobrý pocit, to je v aktuální situaci nejdůležitější,“ řekl.

Čtyři body si v utkání připsal i Leon Draisaitl, autor gólu a tří asistencí. Edmonton vyhrál třetí z posledních pěti zápasů a v tabulce Západní konference se posunul na deváté místo těsně za pozice zaručující play-off.

To druhý finalista minulého ročníku nemůže najít cestu z krize. Úřadující šampioni z Floridy prohráli doma s Nashvillem 1:2 v prodloužení a na výhru čekají už čtyři zápasy. Špatné výsledky z posledních týdnů je odsunuli až na dno Východní konference, získaný bod s Nashvillem jim ale pomohl alespoň k posunu na 15. místo těsně před poslední Buffalo.

Na osmé místo se po výhře 4:2 nad Ottawou posunuli hokejisté Rangers. Dvěma body se na výhře podílel Artěmij Panarin a překonal hranici 900 bodů v NHL. Newyorský tým i díky němu bodoval popáté za sebou.

Výsledky NHL:

Columbus – Detroit 6:5 po sam. nájezdech (1:0, 3:3, 1:2 – 0:0)
Branky: 28. a rozhodující sam. nájezd K. Johnson, 34. a 59. Fantilli, 18. Provorov, 26. Marčenko – 22. Larkin, 30. Raymond, 31. J. van Riemsdyk, 50. P. Kane, 52. DeBrincat. Střely na branku: 31:33. Diváci: 16 818. Hvězdy zápasu: 1. Fantilli, 2. Werenski, 3. Marchenko (všichni Columbus).
Boston – St. Louis 5:2 (2:0, 3:1, 0:1)
Branky: 33. a 40. Zacha, 7. Steeves, 12. M. Geekie, 27. Arvidsson – 22. Bučněvič (Parayko), 50. Suter. Střely na branku: 27:39. Diváci: 17 850. Hvězdy zápasu: 1. Korpisalo, 2. Geekie, 3. Zacha (všichni Boston).
Tampa Bay – Pittsburgh 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)
Branky: 42. a 52. Hagel, 39. Kučerov – 28. a 58. Malkin, 7. Koivunen, 30. Kindel. Střely na branku: 30:31. Diváci: 19 092. Hvězdy zápasu: 1. Malkin (Pittsburgh), 2. Hagel, 3. Kučerov (oba Tampa Bay).
Florida – Nashville 1:2 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1 – 0:1)
Branky: 17. Verhaeghe – 54. O'Reilly, 65. Stamkos. Střely na branku: 31:29. Diváci: 19 343. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos (Nashville), 2. Verhaeghe (Florida), 3. Saros (Nashville).
NY Islanders – Colorado 6:3 (2:0, 3:2, 1:1)
Branky: 6. MacLean, 19. Lee, 27. Horvat, 28. Pelech, 39. Barzal, 59. Cizikas – 29. Ničuškin, 31. Nečas, 42. Lehkonen (Nečas). Střely na branku: 42:38. Diváci: 14 497. Hvězdy zápasu: 1. Barzal, 2. Lee, 3. Horvat (všichni NY Islanders).
Ottawa – NY Rangers 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)
Branky: 19. Cozens, 54. Batherson – 4. Zibanejad, 10. Gavrikov, 28. Borgen, 60. Panarin. Střely na branku: 27:28. Diváci: 15 533. Hvězdy zápasu: 1. Šesťorkin, 2. Panarin (oba NY Rangers), 3. Sanderson (Ottawa).
Carolina – Toronto 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
Branky: 16. Jarvis – 1. McMann, 12. Laughton, 25. Knies, 31. Matthews, 59. McMann. Střely na branku: 32:23. Diváci: 18 299. Hvězdy zápasu: 1. Knies, 2. Domi, 3. Matthews (všichni Colorado).
Calgary – Minnesota 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Branky: 25. Huberdeau, 44. Coronato, 47. Zary, 59. Andersson – 37. Trenin. Střely na branku: 31:27. Diváci: 16 924. Hvězdy zápasu: 1. Coleman, 2. Wolf, 3. Andersson (všichni Calgary).
Edmonton – Seattle 9:4 (3:2, 3:1, 3:1)
Branky: 8., 27. a 47. McDavid, 23. a 49. Savoie, 8. Podkolzin, 12. Draisaitl, 29. Hyman, 43. Janmark – 17. Tolvanen, 20. Gaudreau, 30. McCann, 60. Nyman. Střely na branku: 32:32. Diváci: 17 496. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Draisaitl, 3. Savoie (všichni Edmonton).
Los Angeles – Chicago (0:0, 0:2, 1:0) Branky: 51. T. Moore – 27. Bedard, 40. Kaiser. Střely na branku: 27:36. Diváci: 16 225. Hvězdy zápasu: 1. Kaiser, 2. Nazar (oba Chicago), 3. Kuemper (Los Angeles).

