Národní tým vyzve v předposledním testu před šampionátem Finsko

V druhém vystoupení na Švédských hrách se čeští reprezentanti střetnou s Finy. Svěřenci trenéra Radima Rulíka mohou v Ängelholmu navázat na výhru ze souboje se Švédy (3:1). V brance by měl nastoupit Josef Kořenář, na lavičce bude Petr Kváča. Přímý přenos utkání sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 12:00, duel Švédsko – Švýcarsko nabídne ČT sport Plus od 16:00.
Zatímco Češi zahájili poslední turnaj Euro Hockey Tour výhrou nad dosud suverénními Švédy, Finové podlehli Švýcarsku 4:5 po samostatných nájezdech. V celkovém pořadí už nemohou český výběr, který má jisté druhé místo, předstihnout. Češi se pokusí zdolat Finy potřetí za sebou. Prohráli s nimi v listopadu na Finských hrách v Tampere 2:4, ale v prosinci v utkání Švýcarských her v Liberci zvítězili 3:1 a minulý týden na Českých hrách (Fortuna Hockey Games) v Českých Budějovicích vyhráli 3:2.
Asistent trenéra Jiří Kalous očekává od Finska podobný styl jako ve čtvrtek se Švédy. „Severské týmy mají výborné bruslení. To, na co se zaměřujeme, jsou rovnovážné stavy. Situace dva na dva a jeden na jednoho. To znamená souboje a samozřejmě systémové věci hlavně u nás v obranném pásmu, protože Fini mají výborný pohyb v útočném pásmu. Hodně zapojují beky do útočné fáze. Sjíždí tam, ať je to po prknech, nebo středem hřiště. Na to se musíme připravit,“ řekl Kalous.
Finové mají oproti turnaji v Českých Budějovicích dalších šest posil z NHL. Největší hvězdou je kapitán Floridy Aleksander Barkov, který dovedl Panthers v minulých dvou letech k zisku Stanleyova poháru. V týmu je i jeho klubový spoluhráč Anton Lundell, další útočník Lenni Hämeenaho z New Jersey, brankář Justus Annunen z Nashvillu a obránci Olli Määttä z Calgary a Urho Vaakanainen z New Yorku Rangers.
Kalous věří, že český výběr bude hrát se stejnou energií jako v minulém duelu. „Kluci jsou dobře naladění. Věřím, že po kondiční stránce jsou na tom dobře. Je to potom spíš o koncentraci. O tom, jak vstoupíme do utkání, aby to bylo od začátku opravdu hodně v pohybu a abychom nezaspali úvod zápasu.“
Zatímco ve čtvrtek hráli Češi od 19:00, v sobotu i v neděli proti Švýcarsku nastoupí už v poledne. „Samozřejmě tím pádem nemáme rozbruslení a půjdeme rovnou na utkání. Na led půjdou jen hráči, kteří nezasáhnou do zápasu,“ podotkl Kalous. Mimo hru zůstanou vedle gólmana Dominika Pavláta beci Jiří Ticháček s Tomášem Cibulkou a útočníci Ondřej Beránek, Jiří Černoch a Michal Kunc.
Vedení národního týmu také před nedělní nominací na mistrovství světa ve Fribourgu a Curychu sleduje vývoj v zámoří. Sezona skončila na farmě Bostonu v Providence v AHL pro útočníka Matěje Blümela. Kalous přiznal, že bronzový medailista ze světového šampionátu v roce 2022 v Tampere a Helsinkách je zajímá. „Sedneme si a budeme tu situaci řešit,“ dodal Kalous.