Rytíři zvítězili v úvodním duelu předkola play-off extraligy nad Spartou 2:1 v prodloužení. Pro kladenského hokejistu Jana Piskáčka je série speciální vzhledem k tomu, že za Pražany hrával. Po utkání si pochvaloval, že vyřazovací boje odstartovaly, protože je to v nich ostré a hraje se v nich správný hokej.
Musíme hrát stejně dobře, tvrdě a vyhrát znovu, říká Piskáček. Série je pro něj speciální
Piskáček působil ve Spartě v letech 2013 až 2021. Kromě něj je série mimořádná i pro bývalého útočníka Pražanů Miroslava Formana. „Je to speciální i pro mě, hrával jsem tady taky, on ještě víc. Hrozně jsme se těšili, až to začne,“ uvedl šestatřicetiletý obránce, který u vítězné trefy Nelsona Tristena Robinse asistoval.
Kladno se představilo v play-off poprvé od roku 2013. „Konečně to začne být ostré a bude to ten správný hokej, jak to má vypadat,“ pochvaloval si Piskáček.
Jen on, Jakub Strnad a Antonín Melka si pamatují předchozí účast Kladna ve vyřazovací části. „Připomněli nám to. V hlavě to máme, ale chceme hrát náš hokej. Je to 13 let zpátky. Chceme vyhrát, postoupit a jít dál,“ prohlásil kladenský rodák.
Zatímco minulou středu v předposledním zápase základní části Kladno při prohře 3:6 v O2 areně inkasovalo třikrát v oslabení, tentokrát všechny početní výhody velkého favorita ubránilo. Sparta v prostřední části hrála i pětiminutovou přesilovku po vyloučení Marcela Marcela do konce utkání. „Občas se to stane. Bohužel minulý zápas to dopadlo tak, jak to dopadlo, ale teď to dopadlo skvěle,“ podotkl Piskáček.
Brankář Adam Brízgala pomohl k nečekanému triumfu 33 zákroky. „Drží nás celou sezonu. Skvělý gólman, daří se mu, má fazónu. Ať to tlačí dál, co to jde,“ mínil Piskáček.
„Musíme navázat na tenhle výkon, který jsme předvedli. Byli jsme živější. Musíme hrát stejně dobře, tvrdě a vyhrát znovu,“ řekl někdejší hráč Českých Budějovic nebo Plzně směrem k úternímu druhému duelu v O2 areně.
Výhru Kladna si v největší české hale vychutnaly i stovky jeho fanoušků. „Jsou dobří. Víme to a moc jim za to děkujeme. Tady je to vždycky speciální, přijede jich hodně a udělají dobrou atmosféru. Milujeme to,“ uvedl Piskáček.