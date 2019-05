Italské drama zklidnil Gudas gólem od červené čáry. Na vysoké výhře se podílel i debutant Gulaš

"Dal jsem si před zápasem cíl, abych tam nějak nehaproval. Měl jsem trošku obavy z fyzické stránky. Dvě třetiny jsem se cítil docela dobře, ve třetí třetině jsem to začal trochu cítit. Jsem hlavně rád, že jsme to zvládli. Spoluhráčům patří velký dík, že mě podrželi," uvedl 33letý Gulaš k úvodnímu vystoupení na šampionátu.

"Vnímali jsme to jako důležitý moment v utkání, protože si myslím, že vstup do druhé třetiny z naší strany vůbec nebyl povedený. Ten gól z poloviny hřiště nám samozřejmě velmi pomohl, pak výborná podpora 'Mory' (Michala Moravčíka), kdy dával Michal Frolík na 3:0, a za stavu 4:0 jsme pak už měli utkání pod kontrolou," řekl asistent hlavního trenéra Karel Mlejnek.

Italové ale zpočátku nastoupili do zápasu více než koncentrovaní a od prvních minut nepříjemně zaměstnávali Pavla Francouze v české brance, který dostal na šampionátu první příležitost. I když se před utkáním čekalo, že bude bez většího vytížení, opak byl pravdou.

"Velký dík týmu, že jsme to zvládli. Je to spíš o koncentraci, tam člověk bojuje spíš s hlavou, aby nepolevil. Když potom na něj něco jde, nesmí panikařit, musí pořád dělat to, co má. Kluci mi výborně pomohli," dodal Francouz k čistému kontu.

Už v úvodní části čelil několika nebezpečným situacím v otevřené obraně, ale největší práci měl na začátku druhé třetiny. Za stavu 1:0 si připsal tři těžké zákroky a zejména díky jeho přispění vydržel těsný náskok. O ten se postaral Gulaš, který také zaznamenal první utkání na turnaji, v jeho případě ale šlo o kariérní debut.