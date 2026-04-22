Vrátí se česká osmnáctka do bojů o medaile? Na Slovensku startuje MS, zápasy nabídne ČT

Česká reprezentace do 18 let rozehraje mistrovství světa úvodním duelem se Spojenými státy na Zimním stadionu Vladimíra Dzurilly v Bratislavě. Svěřenci trenéra Jana Tomajka se pokusí prorazit brány čtvrtfinále po třech neúspěšných turnajích, zlato obhajuje Kanada. Přímý přenos utkání Česko „18“ – USA „18“ sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 16:00.
V semifinále byl naposledy český tým v roce 2022 v Landshutu v Německu a na medaili dosáhl před 12 lety, ve finské Lappeenrantě bral stříbro. „Chceme jít do každého zápasu s tím, že chceme vyhrát. První dva jsou těžké. Soupeři jsou velmi kvalitní, ještě jsme je letos neporazili, takže doufám, že je porazíme na mistrovství světa,“ řekl Tomajko.
Jeho výběr čeká v základní skupině hned ve čtvrtek Švédsko, v sobotu Německo a v neděli Dánsko. V „áčku“ v Trenčíně se vedle domácího Slovenska představí Kanada, Finsko, Lotyšsko a Norsko. Turnaj vyvrcholí v sobotu 2. května v Trenčíně.
Program vysílání v základní skupině na ČT sport a ČT sport Plus
Program vysílání v základní skupině na ČT sport a ČT sport Plus
Středa 22. 4., 16:00 Česko – USA
Čtvrtek 23. 4., 16:00 Švédsko – Česko
Sobota 25. 4., 12:00 Německo – Česko
Neděle 26. 4., 16:00 Česko – Dánsko
Loni Češi s koučem Davidem Čermákem skončili v amerických městech Frisco a Allen sedmí. Z tehdejšího kádru jsou v současném jen obránce Jiří Kamas a útočník Šimon Katolický. Sedm hráčů včetně Kamase působí v zámořských juniorských ligách, Katolický s Vojtěchem Horou hrají ve Finsku a Daniel Huk ve Švédsku.
Největší hvězdou týmu je kapitán Petr Tomek, který v této sezoně debutoval v extralize v dresu Karlových Varů. V 51 zápasech základní části si sedmnáctiletý útočník připsal 20 bodů za 13 branek a sedm asistencí. Ve 13 duelech play-off přidal devět bodů (3+6). Ze hry ale vypadl v třetím semifinále proti Třinci poté, co jej Patrik Hrehorčák zasáhl hokejkou do ruky a poranil mu dva prsty. O šampionát nicméně Tomek nepřijde.
„Předností našeho týmu je vyrovnanost všech hráčů. Máme Petra Tomka, který se prosadil v extralize dospělých, ale ostatní hráči jsou hodně vyrovnaní. Naše největší síla je v tom, že máme čtyři vyrovnané pětky a jeden by měl hrát jako druhý,“ dodal Tomajko.
Nominace české osmnáctky na MS v Bratislavě a Trenčíně
Nominace české osmnáctky na MS v Bratislavě a Trenčíně
Brankáři: Martin Psohlavec (Karlovy Vary), Jan Láryš (Drummondville/QMJHL), Marek Sklenička (Seattle/WHL).
Obránci: Dominick Radim Byrtus (Třinec), Tadeáš Cífka (Pardubice), Matyáš Michálek (Sparta Praha), Václav Nedorost (České Budějovice), Vojtěch Hora (SaiPa Lappeenranta / Fin.), Jiří Kamas (Red Deer / WHL), Ondřej Ruml (Ottawa 67's / OHL), Jakub Vaněček (Tri-City/WHL).
Útočníci: Michal Hartl, Vojtěch Kubín, Oliver Šichtař (všichni Kometa Brno), David Sedláček, Petr Tomek (oba Karlovy Vary), René Řehák, Dominik Řípa (oba Třinec), Josef Holejšovský (Slavia Praha), Michal Šebesta (Vítkovice), Matěj Tománek (Plzeň), Šimon Katolický (Tappara Tampere / Fin.), David Huk (Linköping/Švéd.), Adam Klaus (Cape Breton / QMJHL), Jan Trefný (Moose Jaw / WHL).