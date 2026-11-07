Motáka čeká druhý pokus. Češi vyzvou na Finských hrách mistry světa

Čeští hokejisté se odpoledne na Finských hrách utkají s úřadujícími mistry světa. V Helsinkách se budou snažit proti domácím odčinit úvodní domácí porážku se Švédy. Přímý přenos utkání sledujte od 17:00 na ČT sport a ČT sport Plus.
Finové mají ve výběru sedmičku letošních mistrů světa a v úvodním utkání porazili Švýcary 3:1. „Je to tým, který vyhrál poslední titul mistra světa. Stejný trenér, asi pár jiných hráčů, ale bude to houževnatý nepříjemný soupeř, který bude nepříjemný v soubojích. Tam chceme tu laťku ještě o deset dvacet procent natáhnout a mít tu správnou rychlost v rozhodování,“ řekl asistent trenéra Pavel Gross.
Český tým se přesunul do finské metropole dnes odpoledne. Cestoval v letadle společně se Švédy, kteří po vyrovnané čtvrteční bitvě ve vyprodané O2 areně v Praze slavili vítězství 3:2 po samostatných nájezdech.
Trenéři s týmem už stihli i ohlédnutí za zápasem. „Dnes jsme měli 20 minut mítink, pár věcí jsme oprášili, na pár věcí jsme se koukli. Byly tam věci, které ve hře chceme mít, ale i ty, které chceme zlepšit ve všech třech zónách – důraz do brány, větší důraz před naší bránou, lepší řešení situací podle toho, jak je chceme řešit. Dneska jsme si to ukázali. Nasazení a úsilí, to tam však bylo, kluci to odfárali,“ uvedl Gross.
Trenéři by také rádi viděli zlepšenou disciplínu. „Byly tam fauly z kategorie těch zbytečnějších, ale kluci to samozřejmě vědí, to se stává. Ale musíme se z toho poučit. A také sami proměnit nějakou přesilovku,“ doplnil Gross, jenž naznačil, že v brance dostane prostor Jan Bednář, který chytá ve finské lize za Ässät Pori.
S národním týmem už nejsou útočník Roman Červenka, jenž kvůli zdravotní indispozici nakonec nezasáhl do duelu s Tre Kronor, obránce Jan Košťálek a kompletní útočná formace Jiří Smejkal, Matěj Stránský a David Tomášek. V souladu s původním plánem nemusela kompletní pětice z Pardubic na sever Evropy, neboť ve středu čeká Dynamo na ledě finské SaiPy úvodní zápas osmifinále Ligy mistrů. Doma zůstal i gólman Pavel Čajan.
Veikkaus Arena (dříve Hartwall Arena) má být na sobotní utkání vyprodaná. „To je vždycky parádní, když je plná hala – nejen doma, ale i venku. Je důležité, jak se s tím popereme. Lidi je budou hnát dopředu, bude skvělá atmosféra, bude dobré vidět hráče, jak se s tím popasují,“ těšil se Gross.
Češi se do arény vrátí poprvé po pěti letech. „Komunikoval jsem to s finskými kolegy, ubezpečili nás, že všechno je v pořádku. Jsem rád, že takhle krásná aréna se po té dlouhé odstávce způsobené válečným konfliktem opět zprovoznila. Měla by být přes tu odstávku ve stavu, na který jsme zvyklí,“ uvedl manažer reprezentace Milan Hnilička.
V průběhu minulé sezony na sebe oba soupeři narazili celkem pětkrát. Vedle EHT také na olympijském turnaji v Miláně. Češi uspěli pouze jednou – před rokem právě na Finských hrách po výsledku 4:0. Dosud poslední konfrontace na Švédských hrách pro ně ale skončila v květnu výpraskem 1:6.