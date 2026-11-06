Těžký zápas, ale dostal jsem se pak do toho, řekl Frodl po premiéře v Euro Hockey Tour

Ke korunování jeho povedeného výkonu scházela výhra. Dominik Frodl se předvedl v dobrém světle v O2 areně při svém prvním utkání v Euro Hockey Tour a česká reprezentace se na něj proti Švédům mohla spolehnout. Gólmana Karlových Varů nakonec mrzela porážka 2:3 po nájezdech.
V O2 areně už zažil extraligové zápasy, kdy snad neměl chvilku oddechu, při reprezentačním debutu v EHT to také neměl lehké, z trochu jiného pohledu. „Nebylo úplně tolik střel. Vždycky takové úseky, kdy měli Švédové nějakou šanci. Na konci základní hrací doby jsme jim dali nějaké přesilovky. Těžký zápas pro mě, první v Euro Hockey Tour,“ popsal Frodl, který čelil 21 střelám.
V reprezentaci už si zachytal v přípravných duelech. Například v dubnu 2024 v sérii Euro Hockey Challenge proti Německu vychytal Frodl nulu. Zápas proti Švédům měl své specifikum. Poprvé pod novým realizačním týmem a ve „zlaté aréně“ z MS v roce 2024. „Určitě jsem byl nervózní, ale po pár zákrocích jsem si řekl, že je to prostě ten stejný hokej a dostal jsem se do zápasu,“ prohlásil Frodl.
Ani začátek duelu pro vládce hokejových statistik v extralize nebyl snadný. V osmé minutě otevřel schovanou střelou skóre Filip Roos. „Bek vystřelil přes clonu hráčů a trefil to do vikejře… Co už, jde se prostě dál. To je gól, na který si řeknu, že se s tím dalo těžko něco dělat. Celý zápas před námi byl,“ uvedl třicetiletý brankář.
Podruhé inkasoval až necelých pět minut před koncem. Vyrovnání na 2:2 zařídil Jack Berglund. „Bohužel dali z dorážky takový šťastný gól. Samozřejmě i s umem jejich útočníka, ale byli jsme párkrát vyloučení na konci, což nás možná stálo výhru. Mají obrovskou kvalitu a jejich přesilovky vždycky smrdí gólem,“ vrátil se k momentu, který duel poslal do prodloužení.
Mimo jistých zákroků a pohotových švihnutí betonem v klíčových momentech si vysloužil aplaus diváků po netradičním momentu. V úvodních minutách třetí třetiny ztratil hůl a dlouho přemýšlel, zda si pro ni dojet.
V oslabení při nepřerušené hře si pro ni nakonec dojel. „V hlavě to asi stopadesátkrát problesklo – zvednout ji, nebo ne? Risknul jsem to. Byl tam zašlápnutý kotouč a hráči obsazení, tak jsem věřil, že to vyjde a skočil si pro ni,“ dodal Frodl.