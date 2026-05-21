Všechna utkání na ČT sport a ČT sport Plus
SESTŘIHMontreal s Mlýnkovou ovládl finále zámořské PWHL


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Útočnice Natálie Mlýnková slaví s hokejistkami Montrealu premiérový zisk Walter Cupu. Ve čtvrtém utkání finále zámořské ligy žen PWHL porazily Ottawu 4:0 a sérii vyhrály 3:1. Trofej vybojovaly jako první kanadský tým.

V dresu Ottawy, která o titul marně usilovala i vloni, do hry zasáhla další česká reprezentantka Kateřina Mrázová.

Montreal, který ovládl základní část PWHL, vyřadil v semifinále vítězky obou předchozích ročníků Minnesotu. Proti Ottawě vyhrál úvodní dva domácí zápasy, první mečbol na ledě soupeřek ale v pondělí neproměnil.

Svěřenkyně kanadské trenérky Carly MacLeodové, jež vedla čtyři roky českou reprezentaci a slavila s hráčkami dvě bronzové medaile na mistrovství světa, vyhrály třetí zápas 2:1 a vynutily si prodloužení série, Montreal už ale další komplikace nepřipustil.

Mlýnková se tak stala třetí českou šampionkou PWHL. V premiérovém ročníku slavila s Minnesotou Denisa Křížová, vloni týmu k úspěchu pomohla i Klára Hymlárová.

