První hokejová liga má nového lídra. Slavia Praha doma prohrála 4:5 po nájezdech s poslední Porubou a do čela tabulky se dostal tři kola před koncem základní části poprvé Kolín. Třetí Jihlava počtvrté v řadě prohrála a na první místo ztrácí už šest bodů.
Kolín využil zaváhání Slavie a vede pořadí první ligy
Poruba po první třetině vedla nad Pražany 3:1, jenže ve druhé třetině se Slavia trefila třikrát v rozmezí necelých čtyř minut. Ostravané však dokázali v posledním dějství vyrovnat a v nájezdech zásluhou Petra Mrázka získat druhý bod.
Poruba si tak udržuje naději na záchranu. Na předposlední Chomutov, který vyhrál v Moravských Budějovicích nad Třebíčí 3:1 díky dvěma gólům v poslední minutě, ztrácí tři body.
Do čela se s náskokem bodu před druhou Slavií dostal Kolín, který v Sokolově zvítězil jednoznačně 6:3. Středočeši potvrdili výbornou formu, když vyhráli jedenácté z posledních 12 utkání a bodovali už podvacáté za sebou.
Naopak Sokolov klesl mimo pozice pro play-off. Na desáté příčce ho vystřídal díky lepšímu skóre Zlín, který porazil Tábor 3:1.
Prvenství v základní části se vzdaluje třetí Jihlavě, která doma podlehla Vsetínu 2:4. Valaši tak zvítězili po dvou porážkách a drží se na čtvrtém místě s náskokem pěti bodů na páté Litoměřice. Ty doma rozstřílely 5:0 Přerov a tři body získaly po osmi zápasech. Čisté konto udržel Martin Michajlov.
Šesté Pardubice B zvládly koncovku utkání s Frýdkem-Místkem a dvěma góly v poslední dvouminutovce otočily na konečných 5:4. Východočeši se tak odpoutali od sedmého Tábora na rozdíl pěti bodů a přiblížili se přímému postupu do čtvrtfinále.
Výsledky 49. kola první hokejové ligy
Výsledky 49. kola první hokejové ligy
Zlín – Tábor 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)
Branky: 43. Jarůšek, 54. Říčka, 60. Salonen – 1. Matai. Rozhodčí: Jeřábek, Mejzlík – Peluha, Augusta. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Diváci: 1148.
Jihlava – Vsetín 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Branky: 37. Kulda, 43. Menšík – 1. Rob, 24. Dvořáček, 38. Matějček, 50. Prokeš. Rozhodčí: Kosnar, Květoň – Bohuněk, Brož. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:1. Diváci: 4632.
Třebíč – Chomutov 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Branky: 54. Bittner – 35. Forsblom, 60. Chlán, 60. Maštalířský. Rozhodčí: Kika, Gebauer – Otáhal, Vašíček. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 251.
Pardubice B – Frýdek-Místek 5:4 (2:1, 0:1, 3:2)
Branky: 4. a 59. Macek, 12. a 50. Herčík, 60. Formánek – 17. Haas, 36. Matiaško, 52. Ostřížek, 55. Cedzo. Rozhodčí: Sýkora, Vrba – Belko, Malý. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Diváci: 145.
Sokolov – Kolín 3:6 (0:1, 1:2, 2:3)
Branky: 32. Osmík, 43. Nedelka, 60. Klejna – 3. Král, 21. Hora, 24. Dlouhý, 42. Gardoň, 46. Skořepa, 47. Pajer. Rozhodčí: Horák, Jaroš – Kokrment, Pěkný. Vyloučení: 6:4. Využití: 1:1. Diváci: 215.
Litoměřice – Přerov 5.0 (3:0, 2:0, 0:0)
Branky: 3. Lang, 13. Špilka, 19. Suhrada, 29. Kern, 30. O. Hrabík. Rozhodčí: Hacaperka, Ondráček – Maštalíř, Roischel. Vyloučení: 7:5, navíc Březina (Přerov) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 482.
Slavia Praha – Poruba 4:5 po sam. nájezdech (1:3, 3:0, 0:1 – 0:0)
Branky: 1. Průžek, 29. Trunda, 32. Holý, 33. Čermák – 13. a rozhodující sam. nájezd Mrázek, 15. Haman, 19. Kotala, 54. Sloboda. Rozhodčí: Barek, Pražák – Dědek, Jindra. Vyloučení: 1:3, navíc Berisha (Poruba) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 451.