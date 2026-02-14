Slavia Praha zvítězila na ledě Vsetína 2:1 po samostatných nájezdech, a drží se tak dál s jednobodovým náskokem v čele tabulky první hokejové ligy. Pražané na Lapači ukončili sérii pěti zápasů bez výhry. Druhý Kolín, který ve středu zdolal lídra soutěže po nájezdech, dnes stejným způsobem porazil i třetí Jihlavu.
Hokejová Slavia se po výhře ve Vsetíně udržela v čele první ligy
Hokejisté Kolína potvrdili výbornou formu, vyhráli desáté z posledních 11 utkání. Stejně jako ve středu proti Slavii rozhodl zápas nájezd Pavla Musila. Jihlava prohrála potřetí za sebou a na vedoucí Slavii ztrácí čtyři body.
Litoměřice prohrály v Porubě s posledním celkem tabulky 4:7. Stadion je pátý, ale z posledních sedmi utkání získal pouze dva body, navíc venku nezvítězil od 16. prosince. Ostravané se přiblížili předposlednímu Chomutovu, který prohrál 1:3 se Zlínem, na rozdíl dvou bodů.
Pátou výhru v řadě vybojovala rezerva Pardubic, která v prodloužení zvítězila nad Sokolovem. Dynamo se tak stále drží na šestém místě, na sedmý Tábor má náskok dvou bodů. Jihočeši prohráli 1:5 s devátým Frýdkem-Místkem, který v posledních zápasech táhnou stříbrní medailisté z juniorského mistrovství světa Matěj Kubiesa a Petr Sikora.
Výsledky 48. kola první hokejové ligy
Výsledky 48. kola první hokejové ligy
Poruba – Litoměřice 7:4 (3:1, 1:2, 3:1)
Branky: 19. a 39. Toman, 1. Haman, 10. Marosz, 44. Gutwald, 55. Razgals, 60. Mikyska – 6. Jelínek, 26. Plos, 38. Ton, 56. Lisler. Rozhodčí: Šír, Jaroš-Kráľ, Maňák. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:2. Diváci: 878.
Kolín – Jihlava 2:1 po sam. nájezdech (1:0, 0:0, 0:1 – 0:0)
Branky: 6. Berger, rozhodující sam. nájezd P. Musil – 48. Cachnín. Rozhodčí: Wagner, Valenta-Maštalíř, Dědek. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Diváci: 3172.
Frýdek-Místek – Tábor 5:1 (3:0, 2:0, 0:1)
Branky: 9. Sikora, 9. Střondala, 13. Průšek, 30. Ižacký, 38. Kubiesa – 48. Karabáček. Rozhodčí: Obadal, Cahák-Otáhal, Vašíček. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Diváci: 1076.
Přerov – Třebíč 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)
Branky: 55. Lundgren – 16. Tecl, 17. Bittner. Rozhodčí: Sýkora, Kosnar-Bohuněk, Brož. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 1007.
Pardubice B-Sokolov 3:2 v prodl. (1:0, 0:2, 1:0 - 1:0)
Branky: 12. Macek, 44. Nedbal, 61. Rohlík – 21. Csamango, 39. Sapoušek. Rozhodčí: Petružálek, Kostourek-Polák, Pěkný. Vyloučení: 5:6. Bez využití. Diváci: 1893.