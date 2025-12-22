Šílený vánoční program. Hokejová extraliga pokračuje v děsivém tempu a kanadský útočník Anthony Nellis se mu dokáže přizpůsobit. Dvěma góly se podílel na výhře hokejistů Vítkovic 6:3 na ledě Sparty. Myšlenky měl i na hattrick. Za klíčový faktor zápasu považoval stoprocentní úspěšnost v přesilových hrách.
Klíčem byly přesilovky. Nellis pomýšlel i na hattrick a teď se těší na mix vánočních tradic
"Skórovali jsme ve správné chvíli, zvlášť v přesilovkách. Brzy jsme inkasovali, ale pomohli jsme si góly v početních výhodách, u čtvrtého jsme měli štěstí. Někdy takové odrazy k vítězství potřebujete. Odehráli jsme dobrý zápas. Speciální týmy byly dnes pro nás rozhodujícím faktorem," řekl Nellis, jehož tým zužitkoval všechny tři přesilovky.
Pražané ve druhé třetině dvakrát srovnali, Vítkovice ale pokaždé našly odpověď a domácím opět odskočily o gól. "Momentum se pořád otáčelo. Když soupeř srovná, můžete začít být nervózní. Jakmile ale ihned skórujete, druhému týmu tím seberete vítr z plachet. Pořád jsme byli schopni udržet vedení," uvedl jednatřicetiletý Kanaďan.
V prvním dějství srovnal na 1:1, v prostřední části pak posunul svůj tým do vedení 4:3. U nakonec rozdílové trefy utkání měl pořádné štěstí, původně chtěl totiž nahrát spoluhráči, jenže puk se od sparťana Michaela Špačka odrazil za gólmana Jakuba Kováře. "Taková branka padne třeba jednou za dva tři roky. Potřebujete ale takové góly a přejete si, aby tam padly vám a nikoli soupeři," prohlásil Nellis.
Ve třetí třetině měl i příležitosti na zkompletování premiérového hattricku v extralize. "Jako hráče vás to vždycky napadne, ale moc na to nemyslíte. Měl jsem pár šancí, ale jako lajna jsme odehráli velmi dobrý zápas a pěkně jsme se dnes všichni podělili o góly. Potřebovali jsme to, v posledních zápasech jsme se trápili se střílením branek. Rozhodně někde vzadu v hlavě pomyšlení na hattrick máte, ale moc se tím nezabýváte," podotkl bývalý hráč Spišské Nové Vsi.
Vítkovice zvítězily na ledě Sparty po sérii sedmi proher poprvé od února 2022. "Nepřekvapuje mě to. Jsem tu druhou sezonu a předtím jsem tu nevyhrál. Je super zvítězit před takovou návštěvou. Každý zápas v Praze je speciální," mínil Nellis. Do O2 areny dnes zavítalo 15 122 diváků.
Třetí hráč kanadského bodování extraligy se na pozápasové tiskové konferenci dočkal pochvaly od trenéra Václava Varadi. "V posledním období nás táhne, je to vidět i ve statistikách. Musím říct, že jeho hra je velmi dobrá i bez skórování. Je jedním z lídrů, nepotřebuje mít písmeno na dresu. Jeho výkony mají vzestupnou tendenci. Vážíme si toho," prohlásil někdejší kouč Třince či Pardubic.
Nellis se už těší na Vánoce
"Máme teď hodně zápasů, program je šílený vzhledem k olympiádě, ale mám tu ženu se dvěma dětmi. I moje mamka přicestuje z Kanady do Ostravy. Těším se alespoň na pár společných dní s rodinou," řekl s 15 trefami druhý nejlepší střelec extraligové sezony spolu s Radanem Lencem z Liberce.
"Vím, že je tu tradicí mít na Vánoce rybu, ale spíše se přikláníme ke krocanovi, v Kanadě míváme hodně jídla. Loni jsme se drželi kanadských tradicí, letos očekávám to samé. Něco z české kuchyně jsme ochutnali, třeba bramborový salát. Možná by něco z Kanady chutnalo i lidem tady. Třeba si dám s rodinou pivo," uvedl Nellis.