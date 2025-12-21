Adam Klapka přispěl třetím gólem v sezoně k výhře Calgary 6:3 nad Vegas. Za poražené nahrál na jednu branku Tomáš Hertl. Pavel Zacha skóroval ve druhém utkání za sebou a pomohl Bostonu k bodu za prohru 4:5 po nájezdech s Vancouverem. V dresu vítězů si připsal asistenci Filip Hronek. Lukáš Dostál pomohl 23 zákroky k vítězství Anaheimu 4:3 nad Columbusem. U rozhodujícího gólu asistoval Radko Gudas. Islanders i díky třiceti zákrokům Davida Ritticha získali bod za porážku 2:3 po nájezdech v Buffalu.
Klapka přispěl gólem k výhře Calgary, Dostál vychytal výhru nad Columbusem
Klapka skóroval poprvé od začátku listopadu, následně si ve dvaceti zápasech připsal dvě přihrávky. Proti Vegas zvýšil v deváté minutě na 2:0, když tečoval střelu Jana Kuzněcova.
Český útočník se u své trefy dostal při průjezdu brankoviště do kontaktu s gólmanem soupeře, ale trenéři Golden Knights si výzvu nevzali. Klapka hrál i pořádně do těla, z týmu si připsal nejvíce hitů (6).
Calgary i díky dvěma trefám Mikaela Backlunda vedlo ve 33. minutě 5:1. Vegas už jen zápas zdramatizovalo, přičemž Hertl asistoval u druhého gólu týmu.
Zacha poslal po nahrávce Nikity Zadorova puk u levé tyčky do prázdné branky a vyrovnal v polovině zápasu na 2:2. Boston vedl 1:0 a 3:2, ale prodloužení si vynutil trefou v 57. minutě.
Za Vancouver vstřelil dva góly Linus Karlsson, přičemž u jeho první branky asistoval Hronek. V rozstřelu se prosadil pouze v sedmé sérii Liam Öhgren, který skóroval i v základní hrací době.
Z českých hráčů dostal v nájezdech důvěru jen David Pastrňák, trefil břevno. „Dvě třetiny byly dobré, ale ve třetí jsme nehráli, jak bychom chtěli,“ řekl Zacha.
Boston vstupoval do třetí třetiny s vedením 3:2. „Musíme takové zápasy dotahovat do vítězného konce. Dobré týmy to dělají. Je potřeba se z toho poučit. Už se nám sice několikrát povedlo těsné vedení udržet, ale musí to být pravidelněji,“ podotkl český útočník.
Anaheim den po debaklu 3:8 od Dallasu vlétl do utkání s velkým elánem. Už po třech minutách vedl 2:0 po trefách Mikaela Granlunda a Jacoba Trouby.
Columbus brzy snížil v přesilové hře zásluhou Dmitrije Voronkova a na začátku druhé třetiny vyrovnal tečí Mason Marchment.
Kalifornskému klubu vrátil vedení Mason McTavish. Hosté opět odpověděli, poté co Dostála překonal Zach Werenski. Zápas rozhodl v 57. minutě Pavel Minťukov. Gólové akci předcházel Gudasův dobrý zákrok, neboť udržel útočné pásmo.
Dostál, který byl v zápase s Dallasem střídán v patnácté minutě po čtvrtém gólu, vychytal třináctou výhru sezony z 21 startů.
„Výborná odpověď,“ pochvaloval si trenér Anaheimu Joel Quenneville, jak jeho svěřenci zareagovali na den starý debakl.
„Začali jsme, jak jsme doufali, a dostali setím do dobré pozice. Je to důležitá výhra v mnoha ohledech. Hlavní je, jak hráči odpověděli na minulý zápas,“ doplnil.
Islanders prohrávali v polovině zápasu s Buffalem o dva góly, Ritticha překonali Rasmus Dahlin a Tage Thompson.
V závěru druhé třetiny snížil Mathew Barzal a 28 sekund před koncem třetí třetiny vyrovnal Emil Heineman. Český brankář inkasoval v rozstřelu dvakrát, duel rozhodl v páté sérii Josh Norris střelou nad lapačku.
Jacob Fowler zastavil všech 31 střel a dovedl Montreal k výhře 4:0 nad Pittsburghem. Jednadvacetiletý nováček, jemuž kryl záda Jakub Dobeš, si připsal ve čtvrtém startu v NHL první čisté konto. Dva góly vstřelil Josh Anderson.
Minnesota s Davidem Jiříčkem v sestavě porazila doma Edmonton 5:2 a připsala si sedmou výhru v řadě. Dva góly vítězů dal Matt Boldy. Carolina podruhé za sebou promarnila vedení 3:0. Tentokrát na ledě Tampy Bay, kde podlehla 4:6.
Výsledky sobotních zápasů NHL
Buffalo – NY Islanders 3:2 po nájezdech (1:0, 1:1, 0:1 – 0:0)
Branky: 2. Dahlin, 29. T. Thompson, rozhodující nájezd Norris – 40. Barzal, 60. Heineman. Střely na branku: 32:34. Brankář Rittich odchytal za NY Islanders celý zápas, inkasoval dva góly z 32 střel a úspěšnost zásahů měl 93,8 procenta. Diváci: 19 070. Hvězdy zápasu: 1. Lyon, 2. Dahlin, 3. Norris (všichni Buffalo).
Boston – Vancouver 4:5 po nájezdech (1:1, 2:1, 1:2 – 0:0)
Branky: 9. Geekie, 30. Zacha, 33. Jeannot, 57. Peeke – 48. a rozhodující nájezd Öhgren, 25. a 44. L. Karlsson (na první Hronek), 20. Sasson. Střely na branku: 42:22. Diváci: 17 850. Hvězdy zápasu: 1. Öhgren, 2. L. Karlsson (oba Vancouver), 3. Geekie (Boston).
Calgary – Vegas 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)
Branky: 4. a 29. Backlund, 9. Klapka, 16. Lomberg, 33. Farabee, 60. Huberdeau – 11. R. Smith, 35. Korczak (Hertl), 57. Stone. Střely na branku: 26:37. Diváci: 18 256. Hvězdy zápasu: 1. Backlund, 2. Zary, 3. Weegar (všichni Calgary).
Anaheim – Columbus 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Branky: 3. Granlund, 3. Trouba, 34. McTavish, 57. Minťukov (Gudas) – 6. Voronkov, 24. Marchment, 53. Werenski. Střely na branku: 28:26. Brankář Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval tři branky z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 88,5 procenta. Diváci: 15 897. Hvězdy zápasu: 1. Granlund, 2. Minťukov, 3. McTavish (všichni Anaheim).
NY Rangers – Philadelphia 5:4 po nájezdech (1:0, 1:4, 2:0 – 0:0)
Branky: 20., 33. a rozhodující nájezd Panarin, 50. Trocheck, 58. Zibanejad – 27. Sanheim, 28. Tippett, 31. Zegras, 35. Abols. Střely na branku: 27:32. Diváci: 18 006. Hvězdy zápasu: 1. Panarin, 2. Zibanejad (oba NY Rangers), 3. Sanheim (Philadelphia).
Washington – Detroit 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)
Branky: 31. Protas, 49. Fehérváry – 2. Leonard, 22. Van Riemsdyk, 26. Söderblom, 31. Seider, 58. Larkin. Střely na branku: 26:41. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. Seider, 2. Gibson (oba Detroit), 3. Ovečkin (Washington).
Ottawa – Chicago 6:4 (1:0, 2:3, 3:1)
Branky: 7. a 35. B. Tkachuk, 42. a 46. Perron, 29. Stützle, 57. Zetterlund – 22. a 39. Michejev, 30. Burakovsky, 48. Lardis. Střely na branku: 40:24. Diváci: 18 254. Hvězdy zápasu: 1. Stützle, 2. Perron (oba Ottawa), 3. Michejev (Chicago).
Minnesota – Edmonton 5:2 (3:2, 0:0, 2:0)
Branky: 4. a 11. Boldy, 20. Hartman, 50. Tarasenko, 59. Sturm – 14. Mangiapane, 19. McDavid. Střely na branku: 37:30. Diváci: 19 025. Hvězdy zápasu: 1. Boldy, 2. Faber (oba Minnesota), 3. Draisaitl (Edmonton).
Florida – St. Louis 2:6 (0:1, 2:2, 0:3)
Branky: 28. Greer, 33. Reinhart – 10. a 53. Neighbours, 53. a 57. Thomas, 22. Berggren, 40. Faulk. Střely na branku: 29:31. Diváci: 19 081. Hvězdy zápasu: 1. Neighbours, 2. Berggren, 3. Thomas (všichni St. Louis).
Montreal – Pittsburgh 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Branky: 33. a 58. Anderson, 17. Slafkovský, 19. Beck. Střely na branku: 21:31. Diváci: 20 962. Hvězdy zápasu: 1. Fowler, 2. Anderson, 3. Beck (všichni Montreal).
Tampa Bay – Carolina 6:4 (0:3, 3:0, 3:1)
Branky: 47. a 60. Guentzel, 21. Goncalves, 22. Point, 37. Finley, 44. McDonagh – 3. Robinson, 4. Blake, 13. Nadeau, 43. A. Svečnikov. Střely na branku: 29:22. Diváci: 19 092. Hvězdy zápasu: 1. Guentzel, 2. James, 3. Gourde (všichni Tampa Bay).
Nashville – Toronto 5:3 (0:1, 2:1, 3:1)
Branky: 25. Haula, 36. Wilsby, 50. Evangelista, 59. Stamkos, 60. C. Smith – 2. Roy, 32. Tavares, 60. McCann. Střely na branku: 34:22. Diváci: 17 159. Hvězdy zápasu: 1. Evangelista, 2. Wilsby, 3. Saros (všichni Nashville).
San Jose – Seattle 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
Branky: 32. Gaudette, 41. Graf – 27. Tolvanen, 42. Evans, 45. Lindgren, 59. Stephenson. Střely na branku: 36:32. Diváci: 17 435. Hvězdy zápasu: 1. Daccord (Seattle), 2. Graf (San Jose), 3. Stephenson (Seattle).