Hokej

Kladenský Marcel obdržel disciplinární trest, za faul na Řepíka bude v odvetě chybět


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Úvodní souboj předkola play-off Tipsport extraligy mezi Spartou a Kladnem má disciplinární dohru. Kladenský útočník Marcel Marcel vyfasoval za faul na Michala Řepíka, po kterém byl v zápase vyloučen na pět minut a do konce utkání, trest na jeden duel. Rytíři zvítězili 2:1 v prodloužení a ujali se proti Pražanům vedení 1:0 v sérii.

Disciplinární komise extraligy navíc udělila dvaadvacetiletému hráči pokutu ve výši 10 procent měsíčního platu. informovala o tom Asociace profesionálních klubů ledního hokeje.

Marcel nedovoleně atakoval Řepíka v 24. minutě pondělního zápasu, kdy zasáhl soupeře do oblasti hlavy a krku. Rozhodčí Luděk Pilný a Jakub Šindel člena elitní kladenské útočné formace vyloučili na pět minut a do konce utkání po kontrole u videa. Marcel bude Rytířům chybět v druhém zápase v O2 areně a do sestavy se může vrátit ve čtvrtek, kdy bude série předkola pokračovat na ledě Kladna.

Disciplinární komise zároveň potrestala pokutou ve výši deset procent měsíčného platu pardubického obránce Michala Hrádka za nafilmovaný pád v zápase 52. kola proti Spartě. Královéhradecký útočník Kevin Klíma dostal pokutu 10 000 korun za napadení rozhodčího v utkání stejného kola proti Mladé Boleslavi.

