Od návratu po dlouhé absenci kvůli zranění odehrál pardubický útočník Martin Kaut dosud osm zápasů s bilancí čtyř gólů a tří asistencí. Středeční zápas s Brnem pro něj byl prvním dvougólovým a zároveň i tříbodovým v sezoně, neboť vedle gólů přidal i asistenci. „Jsem rád, že jsem góly dal, ale důležitější budou až v play-off,“ prohlásil.
Kaut: Ke všemu se dostanu poctivou prací, nesoustředím se jen na góly
V dohrávce 22. kola si hokejisté Pardubic vysokou výhrou nad Brnem 7:1 připsali šestou domácí výhru za sebou. Rozhodující krok k ní udělali v průběhu druhé třetiny, kdy otočili stav z 0:1 na 4:1. Jistotu jim pak dala první polovina třetí části, během níž přidali ještě další tři góly. Pod dva z nich se podepsal právě Kaut, jenž se prosadil po čtyřech startech bez zápisu do střelecké listiny.
„Říkal jsem hned, že se nesoustředím jen na góly. Chci se hlavně dostat do pohody, protože jsem dlouho nehrál. Ke všemu se dostanu poctivou prací,“ řekl Kaut. Každý odehraný zápas mu pomáhá. „Je to už mnohem lepší. Na začátku jsem byl natěšený, ale zápasové tempo jsem ještě neměl. Pomáhá mi, jak jdou zápasy po sobě. Můžu se do toho dostat, cítím se lépe a věřím, že to půjde ještě nahoru,“ uvedl pětadvacetiletý forvard.
Kometa hrála v Pardubicích poprvé od loňského finále play-off. „Finále jsem bohužel nehrál, ale všichni víme, že nás porazili v sedmém utkání o titul. Chceme jim to vracet, ale mnohem důležitější to bude samozřejmě v play-off,“ podotkl Kaut.
Pardubičtí po první třetině ztráceli, ale dál věřili své hře a drželi se jí. Ohromná střelecká převaha pak přinesla své ovoce. V přesilovce nejprve vyrovnal Čerešňák, po polovině utkání na něho navázal v úniku Jáchym Kondelík. „Věděli jsme, že góly dáme, sílu na to máme. Pomohla nám přesilovka, pak nás nakoply dva rychlé góly,“ připomněl Kaut.
Měl ale pocit, že Dynamo bylo lepším týmem hned od začátku. „Jenže nám to tam nepadalo. Měli jsme dost gólovek, Kelo (Miloš Kelemen) trefil tyčku, nedařilo se nám šance proměnit. Ve druhé třetině už nám to tam napadalo, v té třetí jsme přidali další góly. Jsme moc rádi, že jsme získali další tři body do tabulky, je to hodně vyrovnané,“ podotkl Kaut.
Ocenil také to, že Východočeši dohrávali s velkým náskokem, bez stresu a strachu o výsledek. „Někdy nám to dělalo problém, dostávali jsme tam góly. Hráli jsme dnes však naplno šedesát minut, právě tak bychom měli hrát každý zápas,“ uzavřel Kaut.
