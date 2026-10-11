Hokejová Tipsport extraliga pokračuje kompletním 10. kolem. V televizním utkání hrají třetí Karlovy Vary se čtvrtým Kladnem. Západočeši přišli o čtyřzápasovou vítěznou sérii, Středočeši uspěli dvakrát v řadě a mají shodný počet patnácti bodů. Do vedení šli domácí, skóre otevřel Haralds Egle, na 2:0 zvýšil Petr Tomek. Sparta přehrála Vítkovice 3:0 a po dvou zápasech se opět radovala, Mladá Boleslav přetlačila Litvínov 2:1. Přímý přenos utkání Karlovy Vary – Kladno sledujte v rámci Buly hokej živě na ČT sport a ČT sport Plus.
Vítkovice nenašly recept na Spartu
Sparta zdolala Vítkovice díky povedené první třetině, když Pražané vedli v 11. minutě už o dva góly. Na úvodní trefu Michaela Špačka navázal Pavel Kousal a zajistil domácím pohodlný náskok, který ještě navýšil Vojtěch Hradec v 55. minutě. Pro bývalého útočníka Mladé Boleslavi to byl premiérový bod ve sparťanském dresu. Brankář Josef Kořenář vychytal první nulu v sezoně a pomohl k teprve druhému domácímu vítězství Sparty. Ostravané padli počtvrté v řadě.
Mladá Boleslav uťala černou sérii šesti porážek
Litvínov nenavázal na domácí výhru nad Olomoucí a z Mladé Boleslavi odjel s prázdnou. Bruslaři si naopak připsali důležité vítězství, díky kterému ukončili šestizápasové trápení se ziskem jediného bodu. O triumfu rozhodl Šimon Kubíček v 37. minutě, předtím se prosadil domácí Radek Koblížek a devatenáctiletý útočník Litvínova Viktor Šámal. Boleslavští se přiblížili soupeři na rozdíl tří bodů.
Výsledky 10. kola hokejové extraligy
Výsledky 10. kola hokejové extraligy
HC Sparta Praha – HC Vítkovice Ridera 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 6. M. Špaček (Chlapík), 11. P. Kousal (Pysyk, Sirota), 55. Hradec (Vesalainen, Dzierkals).
Rozhodčí: Ondráček, Mejzlík – Hynek, Šimánek. Vyloučení: 5:0. Bez využití. Diváci: 10 759.
BK Mladá Boleslav – HC Verva Litvínov 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Branky a nahrávky: 20. R. Koblížek (Jandric, Zámorský), 37. Š. Kubíček (Gardoň) – 37. Šámal (V. Beran).
Rozhodčí: Barek, Šindel – Frodl, J. Svoboda. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 2811.