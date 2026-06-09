Hokej

Hokej bez červené: Jaký je výhled k volbám prezidenta IIHF a blíží se návrat Ruska?


9. 6. 2026Aktualizovánopřed 41 mminutami|Zdroj: ČT sport

Týden po konci mistrovství světa o hokejová témata není nouze. Rusko vytrvale usiluje o návrat do světového hokeje. Jeho otázku bude řešit už nový prezident IIHF. Blíží se konec působení Luca Tardifa a jedním z kandidátů pro volby je Petr Bříza. Podcast Hokej bez červené s šéfkomentátorem ČT sport Robertem Zárubou hodnotí také turbulentní změny ve vedení švýcarského svazu. V pořadí 191. díl připravil a uvádí Petr Musil z webu ctsport.cz.

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