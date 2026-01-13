Výhra na závěr základní skupiny. České hokejistky na mistrovství světa hráček do 18 let porazily jednoznačně Slovenky 7:2. O vítězství se postaralo sedm různých střelkyň. Základní skupinu zakončily Češky se šesti body a skóre 17:12. Juniorky, které obhajují bronzové medaile po předchozím zisku stříbra, se vyhnou ve čtvrtfinále nejsilnějším soupeřům ze skupiny A, jimiž jsou domácí Kanada a Švédsko. Čtvrteční čtvrtfinále nabídne v přímém přenosu ČT sport.
Juniorky deklasovaly Slovensko a ve skupině MS skončily druhé
Češky rozhodly utkání ve městě Membertou po dvou třetinách, po nichž vedly 6:1. O góly se podělilo sedm různých střelkyň, tři body za branku a dvě asistence si připsala Kateřina Pěnčíková. České hokejistky východní sousedky přestřílely 58:30 a porazily je i v sedmém utkání v historii šampionátů.
Juniorky útočí po stříbru z roku 2024 a loňském bronzu na třetí medaili za sebou. Ve skupině obsadily s dvěma výhrami druhé místo za suverénními Spojenými státy americkými, které je jako jediné porazily. Ve čtvrtečním čtvrtfinále se Andrašovského svěřenkyně v roli papírových favoritek střetnou s vítězkami duelu ve skupině A mezi Švýcarskem a Maďarskem.
Na obou slovenských gólech se podílela kapitánka Nela Lopušanová, jež na jednu branku přihrála a v 56. minutě brankou v přesilovce pět na tři uzavřela skóre. Útočnici považované za generační talent chybí při čtvrté a poslední účasti na šampionátu jediný bod k vyrovnání nejproduktivnější hráčky historie turnajů, již je se 33 body Američanka Kendall Coyneová Schofieldová. Šanci bude mít sedmnáctiletá Slovenka ve čtvrtfinále buď proti Švédsku, nebo Kanadě.
Mistrovství světa hokejistek do 18 let v Sydney a Membertou (Kanada) – skupina B:
Česko – Slovensko 7:2 (3:1, 3:0, 1:1)Branky: 3. Gidlainová, 11. Pěnčíková, 15. Kantorová, 26. Pánková, 34. Březinová, 39. Šindelářová, 54. Bojdová – 12. Gerö, 56. Lopušanová.