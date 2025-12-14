Jarry začal v Edmontonu výhrou, Dostál při návratu třikrát inkasoval

Výhrou vstoupil do angažmá v Edmontonu gólman Tristan Jarry. Oilers díky třem bodům Connora McDavida a Leona Draisaitla porazili Toronto 6:3, David Tomášek za vítěze odehrál přes osm minut a nebodoval. Lukáši Dostálovi se návrat do sestavy Anaheimu po zranění naopak nevydařil. Třikrát inkasoval a Ducks prohráli na ledě New Jersey 1:4. Jako jediný z českých hráčů se zapsal do statistik dvěma asistencemi Ondřej Palát.
Jarry nastoupil v barvách Oilers pouhý den po výměně z Pittsburghu a zlikvidoval 25 střel. „Je to pořád stejná hra, jen ji aktuálně hraju na jiném místě a v jiném dresu. Snažil jsem se v týmu co nejrychleji zabydlet a být klukům platný. Doufám, že se mi to podařilo,“ řekl Jarry.
Hlavními tahouny Edmontonu byli hvězdní centři McDavid a Draisaitl. Kanadský útočník zaznamenal dva góly a asistenci a jako druhý hráč v sezoně překonal hranici 50 bodů. V posledních pěti zápasech McDavid nasbíral 15 bodů (7+8) a z druhého místa v produktivitě soutěže ztrácí na vedoucího Nathana MacKinnona z Colorada už jen čtyři body. Draisaitl si připsal tři asistence a posunul se na páté místo kanadského bodování.
Německý útočník se dostal i před nejproduktivnějšího Čecha Martina Nečase, který v domácím duelu Colorada proti Nashvillu vyšel bodově naprázdno a zůstal na 43 bodech (14+29). Avalanche i bez jeho příspěvku vyhráli 4:2 a dál neochvějně vládnou NHL. Bodově naprázdno vyšli pouze dvakrát z 32 zápasů a v čele ligy mají už šestibodový náskok před druhým Dallasem.
Stars s Radkem Faksou v sestavě totiž nedokázali vstřelit gól Floridě a na domácím ledě podlehli Panthers jednoznačně 0:4. Dva góly dal Brad Marchand, jenž se s 18 brankami dělí o sedmé místo mezi nejlepšími střelci v lize. Přes 20 gólů dali jen MacKinnon (26), Morgan Geekie (22) a Jason Robertson (20).
Velkým obratem se blýskli hokejisté San Jose. Sharks na ledě Pittsburghu ještě 13 minut před koncem prohrávali 1:5, v závěru ale dokázali srovnat a v prodloužení zpečetil otočku druhým gólem v zápase John Klingberg. „Je to jeden z těch momentů, které v sezoně přicházejí a díky kterým se tým posouvá dál. Dokázali jsme si, jakou máme sílu a že se nikdy nevzdáme. Kluci dnes dokázali velkou věc,“ řekl trenér Ryan Warsofsky.
„Těžko se mi hledají slušná slova,“ uvedl po porážce s bývalým týmem obránce Penguins Erik Karlsson. „Do páté minuty třetí třetiny jsme hráli skvělý hokej a utkání jsme měli pod kontrolou, poté jsme ale začali hrát mechanicky a znovu jsme si potvrdili, že tahle liga nic neodpouští,“ dodal.
V sestavě Minnesoty se poprvé od poloviny listopadu objevil David Jiříček. Český bek odehrál při výhře 3:2 nad Ottawou téměř 15 minut, do statistik se nezapsal a dál čeká na první bod v sezoně.
Dostálovi se návrat do sestavy Anaheimu po zranění nevydařil. Třikrát inkasoval a Ducks prohráli na ledě New Jersey 1:4. K výhře domácích přispěl dvěma asistencemi Ondřej Palát, skóre po jeho přihrávce pečetil v závěru do prázdné branky Connor Brown. Devils tak ukončili pětizápasovou domácí sérii porážek.
„Konečně jsme hráli dobře jako tým. Měli jsme hodně zranění, prohráli jsme šest ze sedmi zápasů, takže po minulém prohraném utkání jsme si s kluky sedli a trošku jsme měli mítink o tom, jak bychom měli hrát. I s těmi zraněnými jsme odvedli skvělou práci a makali jsme jeden za druhého,“ řekl Palát.
Pětadvacetiletý Dostál byl mimo hru od konce listopadu kvůli nespecifikovanému zranění v horní části těla. Anaheim pak o pár dní později přišel i o Petra Mrázka, který má problémy s třísly. Proti New Jersey Dostál poprvé inkasoval v 17. minutě, kdy Stefan Noesen odpověděl na úvodní gól Troye Terryho.
Ve druhé třetině českého brankáře překonal Paul Cotter a po Palátově přihrávce, do níž se marně pokoušel lehnout Radko Gudas, i Cody Glass. V 56. minutě zůstal mistr světa z Prahy na lavičce, Anaheimu se ale snížit nepodařilo. Naopak Palát nejprve střelou přes celé hřiště jen těsně minul prázdnou branku, dvě minuty před koncem pak český útočník vybídl ke skórování Browna.
Z návratu reprezentačního spoluhráče do sestavy soupeře měl Palát radost. „Pokaždé, když hrajeme proti Dostymu, tak nás vychytává, takže jsem rád, že jsme konečně nad ním vyhráli. Ale jsem rád, že je zpátky po zranění, je to neskutečný gólman. Jsem rád, že je zdravý,“ řekl.
Výsledky NHL
New Jersey – Anaheim 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Branky: 17. Noesen, 26. Cotter, 38. Glass (Palát), 58. Brown (Palát) – 14. Terry. Střely na branku: 22:31. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim 57:50 minut, z 21 střel inkasoval třikrát a úspěšnost zákroků měl 85,7 procenta. Diváci: 15 755. Hvězdy zápasu: 1. Allen, 2. Noesen, 3. Lammikko (všichni New Jersey).
Minnesota – Ottawa 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
Branky: 24. Pitlick, 37. Hartman, 60. Eriksson Ek – 40. Stützle, 46. Cozens. Střely na branku: 25:35. Diváci: 18 058. Hvězdy zápasu: 1. Eriksson Ek, 2. Wallstedt, 3. Johansson (všichni Minnesota).
Pittsburgh – San Jose 5:6 v prodl. (1:1, 3:0, 1:4 – 0:1)
Branky: 13. Crosby, 21. McGroarty, 30. Hayes, 40. Rust, 46. Mantha – 11. a 59. Toffoli, 48. a 63. Klingberg, 55. Eklund, 58. Celebrini. Střely na branku: 43:32. Diváci: 17 659. Hvězdy zápasu: 1. Klingberg, 2. Toffoli (oba San Jose), 3. Mantha (Pittsburgh).
NY Islanders – Tampa Bay 3:2 po sam. nájezdech (2:0, 0:1, 0:1 – 0:0)
Branky: 4. M. Schaefer, 11. Ritchie, rozhodující sam. nájezd Heineman – 31. D. Raddysh, 44. Mose. Střely na branku: 17:34. Diváci: 17 255. Hvězdy zápasu: 1. Sorokin, 2. Duclair, 3. Schaefer (všichni NY Islanders).
Philadelphia – Carolina 3:4 po sam. nájezdech (2:0, 0:2, 1:1 – 0:0)
Branky: 10. Brink, 18. Zegras, 53. Grundström – 30. Ehlers, 35. Nikišin, 53. Jarvis, rozhodující sam. nájezd Blake. Střely na branku: 18:21. Diváci: 17 726. Hvězdy zápasu: 1. Blake, 2. Gostisbehere (oba Carolina), 3. Zegras (Philadelphia).
Columbus – Vegas 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Branky: 8. Coyle, 45. Činachov – 21. Dorofejev, 46. Hutton, 54. McNabb. Střely na branku: 28:25. Diváci: 16 965. Hvězdy zápasu: 1. Marner, 2. McNabb (oba Vegas), 3. Coyle (Columbus).
Toronto – Edmonton 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)
Branky: 17. Cowan, 25. Ekman-Larsson, 59. Lorentz – 4. a 31. McDavid, 42. a 42. Podkolzin, 40. Nurse, 50. Hyman. Střely na branku: 28:36. Diváci: 19 023. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Podkolzin, 3. Draisaitl (všichni Edmonton).
NY Rangers – Montreal 5:4 v prodl. (2:3, 2:1, 0:0 – 1:0)
Branky: 3., 39. a 64. Zibanejad, 6. a 24. Fox – 1. Suzuki, 5. Poehling, 12. David, 17. Dvorak. Střely na branku: 35:32. Diváci: 18 006. Hvězdy zápasu: 1. Zibanejad, 2. Fox (oba NY Rangers), 3. Suzuki (Montreal).
Winnipeg – Washington 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
Branky: 40. a 52. Vilardi, 10. Stanley, 19. Barron, 24. Iafallo – 57. Chychrun. Střely na branku: 35:25. Diváci: 14 096. Hvězdy zápasu: 1. Vilardi, 2. Hellebuyck, 3. Morrissey (všichni Winnipeg).
Chicago – Detroit 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Branky: 5. a 57. DeBrincat, 10. Kane, 35. Finnie. Střely na branku: 26:24. Diváci: 14 096. Hvězdy zápasu: 1. Gibson, 2. DeBrincat, 3. Kane (všichni Detroit).
Dallas – Florida 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
Branky: 40. a 58. Marchand, 21. Lundell, 26. Bennett. Střely na branku: 15:23. Diváci: 18 532. Hvězdy zápasu: 1. Marchand, 2. Bobrovskij, 3. Lundell (všichni Florida).
Colorado – Nashville 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
Branky: 2. MacKinnon, 12. Drury, 30. Olofsson, 57. Ničuškin – 13. Marchessault, 59. Jost. Střely na branku: 42:29. Diváci: 18 130. Hvězdy zápasu: 1. Wedgewood, 2. MacKinnon, 3. Girard (všichni Colorado).
Los Angeles – Calgary 1:2 v prodl. (1:0, 0:1, 0:0 – 0:1)
Branky: 12. Kempe – 27. Coleman, 62. Frost. Střely na branku: 21:38. Diváci: 18 145. Hvězdy zápasu: 1. Frost (Calgary), 2. Kuemper (Los Angeles), 3. Wolf (Calgary).