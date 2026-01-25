V dohrávce 7. kola Dukla na domácím ledě proti Sokolovu potvrdila roli favorita a po výhře 3:1 se vrátila na druhé místo v tabulce. Vsetín zvítězil na ledě Tábora jednoznačně 4:0.
SOUHRNJihlavská Dukla zvládla utkání se Sokolovem a je opět druhá
Dukla napravila sobotní zaváhání v Litoměřicích. Naproti tomu Západočechům se nepovedlo navázat na výhru v prodloužení z posledního vzájemného zápasu před Vánoci a v tabulce klesli o skóre na desáté místo za Zlín.
Vsetínu se povedlo na třetí pokus zvítězit nad nováčkem soutěže za tři body. Pod jasnou výhru hostů v Táboře se podepsal střelec dvou gólů Vít Jonák, který dal dvě branky i v sobotu proti Chomutovu. První čisté konto v ročníku vychytal Adam Pavlíček.
Výsledky první hokejové ligy
7. kolo:
Jihlava – Sokolov 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Branky: 24. Strejček, 30. Havránek, 44. Dundáček – 27. Knotek. Rozhodčí: Jechoutek, Zeliska – Jindra, Dědek. Vyloučení: 4:3, navíc Jiránek – Šedivý oba 5 min., Osmík 5 min. a do konce utkání. Využití 1:1. Diváci: 3829.
31. kolo:
Tábor – Vsetín 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Branky: 19. a 54. Jonák, 23. Pospíšil, 40. Klhůfek. Rozhodčí: Sýkora, Hacaperka – Maňák, Teršíp. Vyloučení: 5:6. Využití 0:2. Diváci: 2658.