Hokej

Jihlava zaváhala na ledě Tábora a po dvou kolech má jen dva body


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Útočí na třetí celkový triumf za sebou, po dvou kolech na svém kontě však mají jen dva body. Prvoligoví hokejisté z Dukly Jihlava zaváhali na ledě Tábora a odvezli si porážku 2:4. Stoprocentní zatím zůstává pouze béčko Pardubic, které zvítězilo 4:1 v Sokolově.

Dukle, jež vyhlásila útok na extraligu, se začátek sezony nepovedl. Ve středu zachraňovala dva body v prodloužení s Frýdkem-Místkem a odjela z Tábora s prázdnou. Jihočechům výhru nad favoritem zajistil hattrickem Pavel Novák, který minulou sezonu odehrál v extralize za České Budějovice.

Utkání dvou poražených semifinalistů z minulé sezony mezi Kolínem a Litoměřicemi dopadlo lépe pro Středočechy. Kolín na domácím ledě zvítězil po čtyřech brankách v první třetině 4:2.

Prodloužení rozhodovalo zápasy Frýdek-Místek – Zlín a Vsetín – Třebíč. Oba dovedly do vítězného konce výsledkem 3:2 domácí celky. Ve Frýdku-Místku rozhodl Pavel Průšek a ve Vsetíně svým třetím gólem v sezoně Filip Suchý.

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