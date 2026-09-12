Jihlava zaváhala na ledě Tábora a po dvou kolech má jen dva body

Útočí na třetí celkový triumf za sebou, po dvou kolech na svém kontě však mají jen dva body. Prvoligoví hokejisté z Dukly Jihlava zaváhali na ledě Tábora a odvezli si porážku 2:4. Stoprocentní zatím zůstává pouze béčko Pardubic, které zvítězilo 4:1 v Sokolově.
Dukle, jež vyhlásila útok na extraligu, se začátek sezony nepovedl. Ve středu zachraňovala dva body v prodloužení s Frýdkem-Místkem a odjela z Tábora s prázdnou. Jihočechům výhru nad favoritem zajistil hattrickem Pavel Novák, který minulou sezonu odehrál v extralize za České Budějovice.
Utkání dvou poražených semifinalistů z minulé sezony mezi Kolínem a Litoměřicemi dopadlo lépe pro Středočechy. Kolín na domácím ledě zvítězil po čtyřech brankách v první třetině 4:2.
Prodloužení rozhodovalo zápasy Frýdek-Místek – Zlín a Vsetín – Třebíč. Oba dovedly do vítězného konce výsledkem 3:2 domácí celky. Ve Frýdku-Místku rozhodl Pavel Průšek a ve Vsetíně svým třetím gólem v sezoně Filip Suchý.