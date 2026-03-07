Hokej

Jako sedmý zápas play-off, řekl královéhradecký Moses po hattricku proti bývalému týmu


O přímém postupu Hradce Králové do čtvrtfinále play-off rozhodl v posledním utkání základní části proti Mladé Boleslavi symbolicky hráč, který letos na východ Čech právě z týmu soupeře přišel. Americký útočník Steve Moses v nervózní partii nastřílel hattrick a svému týmu zařídil dvoutýdenní oddech.

Moses v sezoně odehrál za Mladou Boleslav 28 utkání, v nichž dal jediný gól. Po lednovém přestupu nyní nastoupil proti Bruslařům poprvé a skóroval rovnou třikrát.

„Snažil jsem se soustředit jenom na to, o co hrajeme, ne proti komu hrajeme. Utkání pro nás bylo psychicky náročné, bylo to jako sedmý zápas play-off,“ popsal Moses po vítězství 3:1.

Duel proti bývalým spoluhráčům nijak speciálně neprožíval. „Sezona byla těžká jak pro mě, tak pro mladoboleslavský tým. Jsou tam skvělí hráči a dobří lidé, chovám k nim respekt, ale v tomhle sportu někdy musíte udělat změnu. Otočil jsem stránku a teď jsem v Hradci,“ líčil.

Nervozitu však Moses neskrýval. Královéhradečtí věděli, že k udržení čtvrté příčky a postupu do čtvrtfinále potřebují jakkoli zvítězit. V některých pasážích hry jim tato nutnost viditelně svazovala ruce.

„Po reprezentační přestávce jsme hráli dobře, ale potkalo nás několik zranění. Mohli jsme si to zajistit už v Liberci, ale tam jsme nehráli tak dobře. Trenéři odvedli dobrou práci v tom, jak nás udrželi v koncentraci,“ popsal Moses.

Mladá Boleslav naopak už neměla o co hrát, neboť se nemohla pohnout ze třináctého místa. „Profesionální sportovci jsou soutěživí lidé a nikdo nejde na led s tím, že zápas odevzdá. I když těm klukům zbýval poslední zápas, věděli jsme, že budou hrát tvrdě. Někdy je to takový osvobozující pocit, když nemáte o co hrát, a na nich to bylo vidět. Já jsem se snažil soustředit na věci, které obvykle dělám,“ popsal americký útočník rozpoložení před utkáním.

Dva góly vstřelil už v první třetině a třetí přidal v závěru zápasu. Na hattrick podle svých slov příliš nemyslel. „Zásadní bylo, abychom vyhráli. Chtěl jsem jen dát další gól proto, aby se nám lépe dýchalo, protože nás Boleslav v závěru tlačila,“ uvedl.

Všechny tři jeho branky vyplynuly z krásných kombinačních akcí ve formaci s Martinem Kohoutem a Kevinem Klímou. „Už jsme se celkem sehráli, a i díky tomu se v Hradci postupně cítím lépe a lépe,“ kvitoval Moses.

Východočeši slaví přímý postup do čtvrtfinále podruhé za sebou. Do play-off navíc jako čtvrtý tým základní části vstoupí až v pátek 20. března, tedy dva týdny po zápase s Mladou Boleslaví.

„Doteď jsme se hodně soustředili na to, abychom vyhráli a měli to volno. Uvidíme, co nám trenéři naordinují,“ nedokázal Moses detailněji popsat program následujícího období.

„Že máme extra čas na odpočinek a nemusíme hrát sérii s dalším silným týmem, to je ale podle mě velká výhoda. Soutěž je totiž obrovsky vyrovnaná, což bylo vidět hlavně mezi druhým a sedmým místem. Teď si chvíli odpočineme, snad se nám kluci uzdraví a začneme se chystat na nejzábavnější část sezony – play-off,“ doplnil Moses.

