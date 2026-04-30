Ikonický Hokejista se vrátil před pražskou Sportovní halu

Hokejista od sochaře Zdeňka Němečka stojí opět před pražskou Sportovní halou na holešovickém Výstavišti. Zmenšenou kopii sochy tradičně přebírá vítěz ankety Zlatá hokejka.
Zpátky do formy se plastika dostala díky veřejné sbírce Adoptuj sochu. Její odhalení po restaurování v umělecké dílně Houska a Douda provázelo rozvázání červené mašle a klepání hokejkami o zem.
Galerie hlavního města Prahy, která se stará v metropoli o veřejné plastiky, v projektu Adoptuj sochu vybrala asi 144 000 korun ze 150 000 potřebných. Z toho 40 000 korun přispěli členové hokejových divadelních a filmových amatérských týmů Sklepovští sršáni a Čeští lvi, kteří se slavnosti zúčastnili.
Socha stála před halou od roku 1985 podle dřívějšího Němečkova návrhu ze 70. let. Ve správě městské galerie byla asi tři roky, když se zjistilo závažné poškození statiky v uchycení k soklu. Po jejím restaurování není podle kurátorky Marie Foltýnové žádná z veřejných plastik v metropoli již v havarijním stavu.
„Zdeněk Němeček byl geniální sochař. Podařilo se mu do plastiky dostat jak radost z vítězství, tak lidskou důstojnost,“ dodala hlavní kurátorka městské galerie Helena Musilová.
Lední hokej podle ní představuje jeden z nejvýraznějších projevů národní identity. Plastika připomínala tři mistrovství světa v hokeji, která se konala v Praze v letech 1972, 1978 a 1985, na nichž českoslovenští hokejisté získali dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili. Podle Musilové ji lidé také chápali jako symbol vítězství ČSSR nad sovětskou sbornou v roce 1969.
Sochařův syn Jan Němeček však nepotvrdil rozšířený názor, podle něhož předobrazem Hokejisty s hokejkou zdviženou k nebi byl útočník Jozef Golonka. „Říká se to a táta to tak trochu nechal. Pořád se ho na to ptali a on řekl jméno Golonka, protože ho měl rád. Ale není to tak, je to prostě obecně hokejista. Vžilo se to jako legenda, ve skutečnosti to tak není,“ řekl Němeček.