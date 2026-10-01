Hrůzostrašný start pro Philadelphii. Vladař dostal v derby sedm gólů

Vstup do nové sezony NHL se brankáři Danielu Vladařovi vůbec nevydařil. V úvodním utkání nové sezony inkasoval v derby s Pittsburghem sedm gólů. Jeho tým prohrál 0:7. Lépe se vedlo Martinu Nečasovi, který jednou přihrávkou přispěl k vítězství Colorada 8:4 nad Los Angeles.
Na devětadvacetiletého Vladaře, který v minulé sezoně dovedl hokejisty Philadelphie ve Východní konferenci do 2. kola play-off, letělo v domácí Xfinity Mobile Areně celkem osmatřicet střel. Jako první ho v 8. minutě překonal Nick Robertson, jenž si zároveň připsal vítězný gól utkání.
„Během prvního zápasu vnímáte jistou nervozitu. Už to není příprava, navíc když hrajete na hřišti soupeře a v bouřlivém prostředí,“ popsal Robertson. „Samozřejmě, u prvního gólu jsem měl štěstí a druhý byl v podstatě zadarmo. Ale beru to. Pro všechny kluky to byl pohodový start do sezony,“ dodal.
Po dvou třetinách vedli hosté z Pittsburghu už 5:0 a situace Flyers byla ještě tíživější, když se Robertson v polovině závěrečné dvacetiminutovky trefil podruhé. Finální podobu výsledku stanovil úspěšnou tečí v početní převaze Jegor Činachov.
Jako třetí gólman v novém ročníku NHL si čisté konto, a celkově třetí ve své kariéře, připsal lotyšský brankář Arturs Šilovs, jenž pochytal všech 19 střel Philadelphie a byl zvolen druhou hvězdou zápasu. Tou první byl vyhlášen forvard Pittsburghu Filip Hallander, který ke dvěma asistencím přidal i gól.
Už do dvacáté sezony v NHL jako kapitán nastoupil devětatřicetiletý Sidney Crosby, jenž v minulosti získal s Pittsburghem tři Stanley Cupy. Zároveň Crosby s Jevgenijem Malkinem a Krisem Letangem vyhráli jako spoluhráči už 494. utkání a v této statistice se posunuli před Joea Thortona, Joea Pavelského a Marca-Edouarda Vlasica na první místo.
„Byl to opravdu dobrý start do sezony a na ledě soupeře. Myslím, že jsme byli na zápas skvěle mentálně připraveni. Asi málokdo čekal, že to bude až tak perfektní, ale přistoupili jsme k premiéře zodpovědně, a pak už to všechno šlo samo,“ radoval se Crosby.
Nečas asistoval u druhé trefy Nathana MacKinnona, po níž Colorado vedlo nad Los Angeles 4:2. Český útočník, který v minulé sezoně dosáhl na metu 100 bodů, vybídl zadovkou MacKinnona a vítěz Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce poslední sezony se nemýlil.
Poprvé se MacKinnon prosadil 23 sekund po startu druhé třetiny za stavu 2:1 v početní převaze. Dvougólový večer prožil také Lehkonen: v čase 55:06 využil už čtvrtou přesilovou hru domácího týmu a skóre uzavřel.
Porážkou začal sezonu Ondřej Palát, hokejisté NY Islanders nestačili na Toronto (1:2). Domácí rozhodli v první třetině. Skóre otevřel v 8. minutě Colton Sissons, na něj navázal v přesilové hře v čase 11:55 Easton Cowan. Islanders se dočkali až v závěru ve vlastním oslavení díky trefě Švéda Emila Heinemana. Palát strávil na ledě zhruba deset minut, což byla druhá nejmenší porce ze všech útočníků Islanders, a zapsal dva střelecké pokusy.
Zápas nabídl rovněž souboj posledních dvou jedniček draftu NHL, v dresu Toronta odehrál Gavin McKenna 16 minut a jednou vystřelil, zadák Islanders Matthew Schaefer byl na ledě téměř 28 minut a střely měl tři.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
Philadelphia – Pittsburgh 0:7 (0:2, 0:3, 0:2)
Branky: 8. a 52. N. Robertson, 16. Koivunen, 26. Malkin, 28. Lapierre, 31. Hallander, 57. Činachov. Střely na branku: 19:38. Dan Vladař odchytal za Philadelphii 59:41 minuty, inkasoval sedm branek z 38 střel a úspěšnost zákroků měl 81,6 procenta. Diváci: 19 902. Hvězdy zápasu: 1. Hallander, 2. Šilovs, 3. Koivunen (všichni Pittsburgh).
Toronto – NY Islanders 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Branky: 8. Sissons, 12. Cowan – 55. Heineman. Střely na branku: 26:27. Diváci: 18 801. Hvězdy zápasu: 1. Stolarz, 2. Cowan, 3. Sissons (všichni Toronto).
Colorado – Los Angeles 8:4 (2:1, 4:2, 2:1)
Branky: 21. a 29. MacKinnon (na druhou Nečas), 39. a 56. Lehkonen, 7. Nelson, 18. Kelly, 37. N. Roy, 55. Landeskog – 16. Dumoulin, 22. Armia, 38. T. Moore, 52. Panarin. Střely na branku: 29:31. Diváci: 18 092. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon, 2. Nelson, 3. Lehkonen (všichni Colorado).