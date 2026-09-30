Nový ročník NHL začal výhrou Floridy 1:0 v prodloužení nad obhájci Stanley Cupu z Caroliny. Úspěšně odstartoval sezonu také Montreal, který s Jakubem Dobešem v brance vyhrál v Torontu 3:2. Vítěznou premiéru s kapitánským céčkem na prsou za sebou má David Pastrňák, jehož Boston porazil 3:0 New York Rangers. O první české body v sezoně se postaral obránce Filip Hronek, který dvěma asistencemi pomohl Vancouveru k výhře 6:5 v prodloužení nad Edmontonem.
Hronek si otevřel účet na začátku druhé třetiny, kdy se podepsal pod branku Marca Rossiho na 2:1. Druhou nahrávku si připsal ve 46. minutě, ke skórování vybídl Eliase Petterssona. Po přesilovkové brance švédského útočníka Vancouver vedl už 5:2, nadějný náskok ale ve zbytku základní hrací doby ztratil. Dvěma góly se o to postaral Vasilij Podkolzin a svou třetí brankou v zápase se na vyrovnání podílel obránce Evan Bouchard. Celkem nasbíral pět bodů.
Oilers ale obrat nedotáhli. Ještě před polovinou prodloužení se podruhé v utkání prosadil Paul Cotter a vystřelil Vancouveru první vítězství v ročníku.
Střelecky chudý zápas předchozích šampionů
Zápasu Caroliny s Floridou dlouho vládly defenzivy. Za 60 minut oba týmy v součtu vyprodukovaly pouze 33 střel a do prodloužení se šlo za stavu 0:0. Když už se zdálo, že o vítězi úvodního duelu nerozhodne ani prodloužení, napřáhl na modré čáře Gustav Forsling a pět sekund před závěrečnou sirénou rozhodl o výhře šampionů z let 2024 a 2025.
„Je to příjemný pocit, protože moc gólů nedávám. Věděl jsem, že už se blíží konec. Když jsem viděl, že se to přede mnou otevřelo, tak jsem si najel do volného prostoru a dostal jsem skvělou přihrávku proti hokejce,“ řekl Forsling.
Brankáři Jacobu Markströmovi na první čisté konto v sezoně i v novém působišti stačilo 15 zákroků. Brandon Bussi na druhé straně hřiště zakončil duel s 19 zásahy a úspěšností zákroků 95 procent.
Dobeš inkasoval po 48 sekundách, Pastrňák jako kapitán uspěl
Zatímco na ledě obhájců trofeje se na gól čekalo až do prodloužení, v duelu Toronta s Montrealem se už po 48 sekundách prosadil William Nylander. Švédský útočník přesnou ranou do horního rohu branky nedal Dobešovi sebemenší šanci a postaral se o první gól nové sezony.
Českého brankáře inkasovaný gól hned z první střely v ročníku nerozhodil. V dalším průběhu zápasu pomohl Montrealu 26 zákroky k obratu ve skóre a konečné výhře 3:2. Také druhý gól Dobeš inkasoval z hokejky Švéda Nylandera, nikdo jiný na něj ale nevyzrál a český gólman zakončil zápas s úspěšností zákroků přes 92 procent.
První zápas v NHL prožila jednička červnového draftu Gavin McKenna, vstup do ligy mu ale nevyšel. Byl u dvou inkasovaných branek Maple Leafs. „Jsem rád, že mám debut za sebou, nebylo to z mé strany ideální, měl jsem několik ztrát a nakonec jsme prohráli, ale musím říct, že to byla zábava,“ hodnotil osmnáctiletý kanadský mladík.
Pastrňák při premiéře v roli kapitána nebodoval, Boston i bez jeho příspěvku porazil New York Rangers 3:0 a potvrdil, že zahajovací zápasy sezony na domácím ledě zvládá skvěle. Bruins vyhráli úvodní zápas před vlastními fanoušky pojedenácté v řadě a vyrovnali tak rekord NHL, který od roku 1963 drží Montreal.
Bruins o výhře rozhodli třemi slepenými góly mezi 57. a 58. minutou. Skóre otevřel v čase 56:14 Fraser Minten, o 52 sekund později zvýšil náskok domácích John-Jason Peterka a v čase 57:29 gólem do prázdné branky pečetil výhru Bostonu Mark Kastelic.
Vítězně začali také finalisté uplynulé sezony z Vegas, kteří porazili Chicago 5:2. Tomáš Hertl nebodoval.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
Carolina – Florida 0:1 v prodl.
Branka: 65. Forsling. Střely na branku: 15:20. Diváci: 19 250. Hvězdy zápasu: 1. Forsling, 2. Markström (oba Florida), 3. Bussi (Carolina).
Toronto – Montreal 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Branky: 1. a 56. Nylander – 11. Anderson, 25. Bolduc, 54. Carrier. Střely na branku: 28:24. Jakub Dobeš odchytal za Montreal celý zápas, inkasoval dvě branky z 28 střel a úspěšnost zákroků měl 92,9 procenta. Diváci: 19 088. Hvězdy zápasu: 1. Carrier (Montreal), 2. Nylander (Toronto), 3. Anderson (Montreal).
Boston – NY Rangers 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
Branky: 57. Minten, 58. Peterka, 58. Kastelic. Střely na branku: 23:24. Diváci: 17 850. Hvězdy zápasu: 1. Swayman, 2. Minten, 3. Peterka (všichni Boston).
Edmonton – Vancouver 5:6 v prodl. (1:1, 1:1, 3:3 - 0:1)
Branky: 17., 35. a 50. Bouchard, 49. a 60. Podkolzin – 10. a 62. Cotter, 23. Rossi (Hronek), 42. Lekkerimäki, 43. Sasson, 46. Pettersson (Hronek). Střely na branku: 37:23. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. Bouchard (Edmonton), 2. Cotter (Vancouver), Podkolzin (Edmonton).
Vegas – Chicago 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Branky: 11. Olofsson, 16. Connelly, 36. Eichel, 45. Hanifin, 58. Stone – 33. Greenway, 45. Kane. Střely na branku: 36:25. Diváci: 17 838. Hvězdy zápasu: 1. Connelly, 2. Eichel, 3. Hanifin (všichni Vegas).