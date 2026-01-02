Souboj českých gólmanů v NHL vyzněl pro Karla Vejmelku, který kryl dvacet střel a dovedl hokejisty Utahu k výhře 7:2 na ledě New Yorku Islanders. Na opačné straně si David Rittich připsal pouze devět zákroků a byl střídán ve 46. minutě po pátém gólu. Pětkrát inkasoval také Jakub Dobeš, který se ale s Montrealem radoval z vítězství 7:5 na ledě Caroliny.
SESTŘIHČeský brankářský souboj vyhrál Vejmelka, připsal si sedmnáctou výhru v sezoně
První třetina nenaznačovala v New Yorku žádné gólové hody, skončila bez branek. Hned v prvním střídání po přestávce ale otevřel skóre Dylan Guenther, který v zápase nasázel svůj první hattrick v NHL a přidal asistenci. Výhru Utahu podpořili třemi body také Nick Schmaltz (2+1) a Michail Sergačov (1+2). Vejmelka si připsal sedmnáctou výhru v sezoně, více v této sezoně žádný gólman nevychytal.
„Cítil jsem se dobře,“ řekl Vejmelka, který vynechal poslední dvě utkání kvůli zranění v horní části těla. „Byl jsem nadšený, že jsem opět s kluky na ledě. Chtěl jsem být týmu prospěšný. Odehráli jsme sakra dobrý zápas, zejména v útoku. Byla radost to sledovat,“ doplnil.
Vejmelka ustál nápor Islanders v úvodní třetině, ve které zneškodnil všech jedenáct střel. Trenéři obou týmů se shodli, že bylo pro další vývoj zápasu klíčové, že se šlo do kabin za bezbrankového stavu. „Velmi dobře jsme začali. Ovlivnilo nás, že jsme neskórovali. Podle mě to sehrálo roli. Kdybychom dali gól, nakoplo by nás to a soupeře srazilo. Takhle se to projevilo přesně naopak,“ konstatoval kouč Islanders Patrick Roy. „Nezachytili jsme úvod, ale gólman nás podržel. Potom jsme se dostali do hry přesilovou hrou a dali jsme na začátku druhé třetiny důležitý gól,“ řekl trenér Utahu Andre Tourigny.
Rittich, který chytal při zranění brankářské jedničky Ilji Sorokina v šestém utkání v řadě, už v sezoně pustil v jednom zápase šest branek, ale poprvé v sezoně byl střídán. V předchozích jedenácti startech inkasoval český gólman maximálně třikrát, z toho ve dvou zápasech udržel čisté konto.
Proti Dobešovi si vylepšil čísla Sebastian Aho, který se podílel na všech pěti gólech Caroliny (2+3). Po jeho akcích otočili Hurricanes z 0:2 na 4:2 a po obratu Montrealu ještě finský útočník snížil v 57. minutě na 5:6. O branky kanadského týmu se podělilo sedm různých střelců. První hvězdou byl vyhlášen Juraj Slafkovský (1+1), který si připsal rozdílový gól.
Montreal vyhrál v Carolině poprvé od roku 2016, následně přivezl jen dva body ve dvanácti zápasech. Na ledě soupeře uspěl, přestože mu v zadních řadách chyběl Mike Matheson, který jinak na ledě tráví zhruba 25 minut za zápas.
Ve čtvrtečním programu NHL zazářil také Auston Matthews, který zařídil třemi góly a přihrávkou výhru Toronta 6:5 nad Winnipegem. Kanadský útočník zkompletoval svůj 14. hattrick v soutěži v 56. minutě, ve které zlomil nerozhodný stav 5:5. Jets prohráli poosmé za sebou.
Tampa Bay vyhrála pošesté v řadě. Sérii prodloužila na ledě Los Angeles, kde zvítězila 5:3, přestože ještě v 57. minutě prohrávala o gól. Dvě branky Lightning dal Brayden Point a tři body si připsal Nikita Kučerov (1+2). Domácím nestačily tři asistence Coreyho Perryho.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
Ottawa – Washington 4:3 (0:2, 2:0, 2:1)
Branky: 28. Jensen, 40. Greig, 43. Perron, 58. Zetterlund – 9. Wilson, 19. Strome, 56. Protas. Střely na branku: 32:29. Diváci: 18 433. Hvězdy zápasu: 1. Chabot, 2. Pinto, 3. Zetterlund (všichni Ottawa).
NY Islanders – Utah 2:7 (0:0, 1:3, 1:4)
Branky: 23. Ritchie, 52. Schaefer – 21., 31. a 54. Guenther, 37. a 57. Schmaltz, 43. Sergačov, 46. Keller. Střely na branku: 22:21. David Rittich odchytal za NY Islanders 45:21 minuty, inkasoval pět branek ze čtrnácti střel a úspěšnost zásahů měl 64,3 procenta. Karel Vejmelka odchytal za Utah celé utkání, inkasoval dvě branky z 22 střel a úspěšnost zásahů měl 90,9 procenta. Diváci: 17 255. Hvězdy zápasu: 1. Guenther, 2. Schmaltz, 3. Sergačov (všichni Utah).
Toronto – Winnipeg 6:5 (0:2, 3:2, 3:1)
Branky: 22., 40. a 56. Matthews, 32. Ekman-Larsson, 47. Maccelli, 54. Stecher – 26. a 49. Scheifele, 15. Vilardi, 18. DeMelo, 23. Iafallo. Střely na branku: 30:40. Diváci: 18 860. Hvězdy zápasu: 1. Matthews (Toronto), 2. Scheifele (Winnipeg), 3. Ekman-Larsson (Toronto).
Pittsburgh – Detroit 4:3 v prodl. (2:1, 0:1, 1:1 – 1:0)
Branky: 5. a 6. Crosby, 56. Lizotte, 61. Letang – 18. van Riemsdyk, 22. Copp, 58. DeBrincat. Střely na branku: 31:27. Diváci: 15 540. Hvězdy zápasu: 1. Letang, 2. Crosby, 3. E. Karlsson (všichni Pittsburgh).
Carolina – Montreal 5:7 (3:2, 1:3, 1:2)
Branky: 13. a 57. Aho, 11. Ehlers, 15. A. Svečnikov, 21. Nikišin – 4. Suzuki, 5. O. Kapanen, 26. Blais, 37. Caufield, 37. Anderson, 52. Slafkovský, 58. Hutson. Střely na branku: 25:23. Jakub Dobeš odchytal za Montreal celé utkání, inkasoval pět branek z 25 střel a úspěšnost zásahů měl 80 procenta. Diváci: 18 299. Hvězdy zápasu: 1. Slafkovský (Montreal), 2. Aho, 3. A. Svečnikov (oba Carolina).
Los Angeles – Tampa Bay 3:5 (2:1, 0:1, 1:3)
Branky: 5. Malott, 6. Kuzmenko, 42. Fiala – 4. a 39. Point, 57. Cirelli, 59. Goncalves, 60. Kučerov. Střely na branku: 20:24. Diváci: 18 001. Hvězdy zápasu: 1. Point (Tampa Bay), 2. Perry (Los Angeles), 3. Goncalves (Tampa Bay).
Chicago – Dallas 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)
Branky: 30. a 44. Michejev, 12. Levšunov, 21. Teräväinen – 15. Rantanen, 57. J. Robertson, 60. Duchene. Střely na branku: 21:25. Diváci: 18 801. Hvězdy zápasu: 1. Michejev, 2. Donato, 3. Burakovsky (všichni Chicago).
Seattle – Nashville 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
Branky: 4. a 11. Beniers, 11. Oleksiak, 58. McCann – 38. Josi. Střely na branku: 23:25. Diváci: 17 151. Hvězdy zápasu: 1. Beniers, 2. Grubauer, 3. Oleksiak (všichni Seattle).