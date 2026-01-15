Tereza Gildainová povedenou dorážkou necelé dvě minuty před koncem základní hrací doby zajistila svému týmu další semifinále světového šampionátu do 18 let. České hokejistky otočily duel se Švýcarskem na konečný stav 2:1 a v Kanadě tak zaútočí na třetí medaili v řadě.
Gildainová poslala v 59. minutě české hokejistky do semifinále MS do 18 let
Češky šly do zápasu v roli velkého favorita, ale jako první se střelecky prosadila ve 14. minutě Švýcarka Jil Bakerová. Svěřenkyně trenéra Dušana Andrašovského se navzdory velké herní převaze dlouho nemohly prosadit a ztroskotávaly na brankářce Norině Schrupkowské, jež si nakonec připsala 40 zákroků.
Kouzlo švýcarské gólmanky jako první odčarovala ve 31. minutě střelou z dálky obránkyně Johanna Tischler. Na obrat čekaly Češky až do samotného závěru, kdy v čase 58:11 rozhodla bekhendovou dorážkou Gidlainová.
Mistrovství světa hokejistek do 18 let v Sydney (Kanada) – čtvrfinále:
Mistrovství světa hokejistek do 18 let v Sydney (Kanada) – čtvrfinále:
Česko – Švýcarsko 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Branky: 31. Tischler, 59. Gidlainová – 14. Bakerová.
Švédsko – Slovensko 7:2 (1:0, 3:1, 3:1).
České juniorky po stříbru z roku 2024 a loňském bronzu útočí na třetí medaili za sebou. Své další soupeřky budou znát až po dohrání kompletního čtvrtfinálového programu. Pokud ale nedojde k překvapením, střetnou se v roli outsidera s Kanadou. Domácí tým se utká s Finskem, USA s Maďarskem.
Jako první si zajistilo účast v semifinále Švédsko, jež splnilo roli favorita vítězstvím 7:2 nad Slovenskem. Úvodní slovenský gól vstřelila kapitánka Nela Lopušanová a ve svém posledním utkání na MS do 18 let vyrovnala rekord Kendall Coyneové Schofieldové v počtu nasbíraných bodů na šampionátech. Útočnice považovaná za generační talent zaznamenala 22 gólů a 11 asistencí, což je stejná bilance, na jakou dosáhla Američanka.