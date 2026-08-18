Hokejistky čeká restart. Idalski je poprvé povede na Švýcarských hrách

Pod vedením nového hlavního trenéra Briana Idalskiho čeká české reprezentantky první turnaj Euro Hockey Tour. Na Švýcarských hrách v Klotenu se od středy do soboty postupně střetnou s Finskem, Švédskem a Švýcarskem.
Idalski nahradil v létě Kanaďanku Carlu MacLeodovou, která na světových šampionátech v letech 2022 a 2023 dovedla Češky k historickým bronzům. Pětapadesátiletý Američan se bude snažit na práci někdejší vynikající obránkyně navázat.
Do Klotenu nominoval Idalski řadu zkušených hráček v čele s kapitánkou Anetou Tejralovou, brankářskou jedničkou Klárou Peslarovou nebo nejlepší českou hokejistkou uplynulé sezony Natálií Mlýnkovou. Nechybí ani Tereza Vanišová či Daniela Pejšová.
V třiadvacetičlenné nominaci je pět debutantek. Ellen Jarabková, Aneta Paroubková, Tereza Gildainová, Julie Jebousková a Lucie Šindelářová se v minulých sezonách podílely na úspěchu výběrů do 18 let na mistrovství světa.
Hokejistky koncem července absolvovaly tréninkový kemp v Chomutově, do kterého se zapojilo 46 hráček. „Bylo dobré je všechny vidět. Je tu hodně mladých hráček, které budou hrát na univerzitách v Americe. Je tu také skupina hráček do osmnácti let. Vidět je všechny dohromady je skvělé. Udělal jsem si obrázek, jak by následující čtyři roky mohly vypadat,“ řekl Idalski.
Nominace hokejistek na Švýcarské hry
Nominace hokejistek na Švýcarské hry
Brankářky: Julie Pejšová (Kobra Praha), Klára Peslarová (Brynäs/Švéd.), Aneta Šenková (Clarkson University/NCAA).
Obránkyně: Noemi Neubauerová, Aneta Tejralová (obě Seattle Torrent/PWHL), Sára Čajanová (Brynäs/Švéd.), Ellen Jarabková (MoDo/Švéd.), Klára Seroiszková (Davos Ladies/Švýc.), Aneta Paroubková (Stoney Creek Sabres/OWHL), Daniela Pejšová (San Jose/PWHL).
Útočnice: Michaela Pejzlová (Ambri-Piotta/Švýc.), Tereza Pištěková (SDE Hockey/Švéd.), Vendula Přibylová (Linköping/Švéd.), Lucie Šindelářová (Skelleftea/Švéd.), Anežka Čabelová (Boston University/NCAA), Julie Jebousková (University of Maine/NCAA), Barbora Juříčková (St. Lawrence University/NCAA), Tereza Plosová (University of Minnesota/NCAA), Adéla Šapovalivová (University of Wisconsin/NCAA), Tereza Gildainová (Lovell Academy Lions/NGHL), Klára Hymlárová (Minnesota Frost/PWHL), Natálie Mlýnková (San Jose/PWHL), Tereza Vanišová (Vancouver Goldeneyes/PWHL).