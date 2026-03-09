Úvodní utkání předkola play-off extraligy mezi Třincem a Olomoucí rozhodl Oscar Flynn. Ve 31. minutě se jeho přihrávka na Tomáše Kundrátka odrazila od bruslí Jakuba Orsavy a skončila v olomoucké síti. Šestadvacetiletý útočník popsal jediný gól zápasu jako šťastný a ocenil týmový výkon.
Hodně šťastný gól, takový padne jeden z milionu, uvedl Flynn po vítězné brance
„Hodně šťastný gól, takový padne jeden z milionu. Ale my to samozřejmě bereme, protože sérii nerozhodne nějaký krásný gól, ale přesně něco takového. Upracovaného a šťastného,“ řekl Flynn, který měl radost, že pomohl Ocelářům k osmé domácí výhře nad Hanáky v řadě. „Pak už jsme Olomouc k ničemu nepustili a dokráčeli si pro to vítězství,“ pochvaloval si.
Přiznal, že jeho gólová střela byla přihrávkou na Kundrátka. „Mělo to jít krosem na Kundrce a skončilo to v bráně. Já jsem chvilku ani nevěděl, že to je v bráně, takže to bylo takové překvapení,“ usmíval se Flynn, který do Třince přišel před sezonou z Liberce.
Flynn se v extralize dočkal gólu po deseti zápasech, naposledy se prosadil 16. ledna na ledě Liberce. Základní část tak zakončil s bilancí 12 branek a 23 asistencí. „Samozřejmě bylo by fajn dávat více gólů, ale dávali je zase víc jiní kluci a je jedno, kdo to dá. Hlavně že padnou,“ neřešil Flynn svou střeleckou bilanci.
Ocenil zejména týmový výkon. „Myslím si, že každý z kluků odvedl parádní práci a do ničeho se nějak extra nepouštěli. Drželi jsme systém, každý z nás jsme do toho šli naplno a naštěstí to stačilo,“ pochvaloval si Flynn.
Série hraná na tři výhry pokračuje v úterý opět na ledě Třince a útočník s reprezentačními zkušenostmi očekává opět tvrdý boj.
„Olomouc je výborné mužstvo. Hrají pospolu a myslím si, že to nebude nějaký výsledek jako v prvním kole. Bude to takhle ubojované,“ řekl Flynn. Hned na začátku základní části Třinec doma Olomouc deklasoval 8:2.