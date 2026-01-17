Ve skvělých výkonech pokračuje po návratu z MS juniorů obránce Tomáš Galvas. Devatenáctiletý hokejista odehrál tři utkání a v každém byl vyhlášen nejlepším hráčem svého týmu. Za to si vysloužil pozvánku na předolympijský kemp české reprezentace.
Galvasovi to šlape i v extralize a pojede na kemp před olympiádou
V posledních dvou zápasech se navíc prosadil i střelecky. V úterý pomohl Bílým Tygrům brankou porazit 6:3 České Budějovice, tentokrát dvěma góly srazil Třinec (5:3). „Nemyslím si, že mi po šampionátu nějak extra narostlo sebevědomí, snažím se hrát pořád stejně a musím v tom pokračovat,“ řekl Galvas, který se dostal i do All Star týmu juniorského MS.
„Nastupuju tady s výbornými hráči a v obraně hraju vedle Radima Šimka. To je skvělý obránce. Navíc mi hodně pomáhá, protože hraje více do obrany a já tak mohu zase více podporovat útok. Zároveň i ostatní spoluhráči čekají, co udělám, a tak si už zvykli, že mě občas musí vzadu zastoupit,“ řekl.
Rodák z Olomouce se poprvé prosadil v 18. minutě, kdy otočil na 2:1 pro Liberec. Ve druhé třetině v přesilovce poslal Bílé Tygry do tříbrankového trháku. „Z mého pohledu byl gól ve druhé třetině důležitější. Odskočili jsme do vedení 4:1, což nám dodalo trochu klidu na hokejky a zápas jsme si více hlídali,“ uvedl Galvas, který branky docílil kuriózně v půjčené helmě od spoluhráče Marka Zachara.
„Byl jsem předtím v lehké šarvátce, kde mi soupeř urval poutko. Zachy mi ale rychle půjčil helmu a šel jsem hned zase na to. Helma mi byla trošku větší, takže jsem pořádně neviděl branku. Možná i proto jsem dal gól,“ smál se Galvas, jenž se stal s devíti body (3+6) ze sedmi zápasů historicky nejproduktivnějším českým bekem na jednom juniorském MS.
Mladší bratr Jakuba Galvase, který hájí právě barvy Třince, se dvakrát prosadil z místa blízko branky Ondřeje Kacetla. Se svými ofenzivními výpady mohl útočit i na hattrick. Z překvapivého důvodu na něj ale nemyslel. „Myslím, že první gól nakonec nebyl nebo nebude můj, protože Áda Musil mi na střídačce říkal, že mou střelu tečoval dresem. Některé situace jsem pak i trochu přehrával a na hattrick vůbec neútočil,“ řekl.
Výborné výkony libereckého benjamínka na juniorském šampionátu i v extralize neunikly ani reprezentačnímu kouči Radimovi Rulíkovi. Galvase s dalšími třemi stříbrnými juniory – brankářem Matyášem Maříkem a útočníky Štěpánem Hochem a Petrem Sikorou – pozval na přípravný kemp před olympijskými hrami pro hráče z evropských soutěží.
„Je to paráda, že dostaneme šanci i my mladší kluci a budeme si moci zatrénovat. Víc bych v tom teď ale neviděl a nehledal. Je ale super, že trenér řekl, že by nám rád dal šanci i poté v přípravě na mistrovství světa. To je sice ještě za dlouho, když však budu pokračovat v dobrých výkonech, šanci bych dostat mohl,“ věří Galvas.
I díky jeho příspěvku Liberec bodoval popáté v řadě, z toho počtvrté vyhrál. V tabulce je pátý, na čtvrté Karlovy Vary ztrácí pouhé dva body. První čtyřka je pro něj jasným cílem. „Bylo fantastické porazit silný Třinec. Myslím si, že jsme měli skoro po celou dobu zápas pod kontrolou a vyhráli jsme zaslouženě. Hrajeme teď hodně bruslivý, energický hokej. Snažíme se důrazně napadat a dostávat ostatní týmy pod tlak. Jsme na dosah top čtyřce, takže ta je pro nás i pro mě osobně cílem a chtěl bych v ní po konci základní části být,“ dodal Galvas.