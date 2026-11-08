Na Finských hrách triumfoval domácí výběr Suomi. Finové si v posledním utkání poradili po obratu se Švédy 3:2 a celkově nasbírali v úvodním turnaji Euro Hockey Tour osm bodů. Rival skončil druhý, česká reprezentace obsadila třetí místo před posledním Švýcarskem.
Domácí se dostali do vedení v šesté minutě, kdy po čtyřech sekundách využil první přesilovou hru zápasu obránce Lehtonen, který prostřelil brankáře Holma. Švédové mohli vyrovnat také v početní výhodě, úvodní faul soupeřů však nepotrestali. Podařilo se jim to ve 13. minutě, kdy se při signalizované přesilovce prosadil Bemström.
Na přelomu první a druhé třetiny se Finové ubránili při dalším vyloučení, v pokračujícím tlaku ale pět sekund po návratu potrestaného Tanuse na led posunul Švédsko do vedení Fagemo. Domácí vyrovnali v další bleskově využité přesilovce, Lundbergův trest ukončil po šesti sekundách Innala. Ve 33. minutě Finsko získalo vedení zpět, když se přesnou střelou prosadil Pakarinen.
Oba týmy poté mohly přidat další gól v přesilových hrách, brankáři Holm a Rimpinen již ale nekapitulovali. Švédové, kteří na turnaji před severským derby také dvakrát vyhráli, se neúspěšně snažili vyrovnat při krátkém risku bez brankáře. Výraznější šance v závěru měli Finové.
Finské hry (Nocco Hockey Games), první turnaj Euro Hockey Tour v Helsinkách
Finské hry (Nocco Hockey Games), první turnaj Euro Hockey Tour v Helsinkách
Česko – Švýcarsko 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 26. Kunc (R. Pavlík, Fridrich), 37. Zábranský (Adámek, Kunc), 51. O. Kovařčík (Jan Myšák, Šustr), 60. Šustr – 9. Simic (Derungs, Streule), 19. Schwendeler (Kessler).
Rozhodčí: Nikander, Kova – Jusi, Lindblom (všichni Fin.). Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 2520.
Česko: Frodl – Kučeřík, Ticháček, Šustr, J. Galvas, Adámek, M. Kočí, Zábranský – Chlapík, R. Zohorna, Blümel – Voženílek, M. Špaček, Flek – Bambula, Jan Myšák, O. Kovařčík – Kunc, Konečný, R. Pavlík – Fridrich. Trenér: Moták.
Švýcarsko: Aeschlimann – Frick, Marti, Dionicio, Geisser, Schwendeler, Jung, Streule – Kurashev, Nussbaumer, Hofmann – Allenspach, Jäger, Ch. Bertschy – Kessler, Senteler, Müller – Alge, Derungs, Simic – Reber. Trenér: Cadieux.
Finsko – Švédsko 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)
Branky a nahrávky: 6. Lehtonen (Tanus, Borgström), 26. Innala (Lehtonen, Pakarinen), 33. Pakarinen (Borgström, Kuokkanen) – 13. Bemström (F. Eriksson, Roos), 22. Fagemo (Sylvegard, J. de La Rose).
Rozhodčí: Sýkora, Ondráček (oba ČR) – Niittylä, Pekkala (oba Fin.). Vyloučení: 4:6. Využití: 2:0.
Finsko: Rimpinen – Rindell, Lehtonen, Kaski, Riikola, Salo, Arola, Honka, P. Seppälä – Järventie, Lammikko, Innala – Nurmi, Björninen, Tanus – Pakarinen, Borgström, Kuokkanen – Päkkilä, Päivärinta, Mäkiaho – Erholtz. Trenér: Pennanen.
Švédsko: Holm – Ollas Mattsson, J. Larsson, P. Johansson, Lundberg, Carlsson, Roos, F. Johansson – Frödén, J. Berglund, Lodin – Sylvegard, J. de la Rose, Hugg – Fagemo, Stjernborg, Cederqvist – Bemström, Sundsvik, F. Eriksson – Henriksson. Trenér: Grönborg.