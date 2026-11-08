Trenér Zdeněk Moták slaví první výhru na reprezentační lavičce. Kouč českého týmu se dočkal na třetí pokus, když v posledním utkání na Finských hrách jeho svěřenci otočili zápas se Švýcary a zvítězili 4:2. Zajistili si tak třetí místo na úvodním turnaji Euro Hockey Tour v sezoně.
Češi zároveň zlomili prokletí letošního turnaje, když sice také potřetí inkasovali jako první, ale duel nakonec dovedli do vítězného konce. V předchozích dvou duelech proti Švédům a Finům prohráli shodně po samostatných nájezdech.
Tentokrát z toho byla výsledková otočka z 0:2 na 4:2. Nejprve srovnali ve druhé třetině po velkém tlaku v této pasáži hry po gólech Michala Kunce a Libora Zábranského a v závěrečné části dokonal obrat Ondřej Kovařčík. Andrej Šustr se v posledních sekundách ještě trefil do prázdné brány.
„Říkali jsme si, že zápas zvládneme, protože šance tam byly. Zaplaťpánbůh, že nám to tam napadalo. Myslím si, že gólů jsme mohli dát víc, ale i oni měli šance. Takže to byl vyrovnaný zápas,“ hodnotil Radim Zohorna. První centr týmu zároveň uvedl, kde měl český výběr největší rezervy. „V koncovce. Celý turnaj. Já osobně jsem měl mraky šancí, ale nepadlo mi to tam. Myslím, že musíme být víc produktivní,“ dodal.
Švýcary poslal do vedení Axel Simic v deváté minutě. Na 2:0 zvyšoval ještě před přestávkou Jan Schwendeler šťastným pokusem z rohu kluziště o nohu Dominika Frodla, který si puk srazil do vlastní sítě. Češi obsadí s pěti body třetí místo, Švýcaři uzavírají pořadí bez bodu.
Finské hry (Nocco Hockey Games), první turnaj Euro Hockey Tour v Helsinkách
Finské hry (Nocco Hockey Games), první turnaj Euro Hockey Tour v Helsinkách
Česko – Švýcarsko 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 26. Kunc (R. Pavlík, Fridrich), 37. Zábranský (Adámek, Kunc), 51. O. Kovařčík (Jan Myšák, Šustr), 60. Šustr – 9. Simic (Derungs, Streule), 19. Schwendeler (Kessler).
Rozhodčí: Nikander, Kova – Jusi, Lindblom (všichni Fin.). Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 2520.
Česko: Frodl – Kučeřík, Ticháček, Šustr, J. Galvas, Adámek, M. Kočí, Zábranský – Chlapík, R. Zohorna, Blümel – Voženílek, M. Špaček, Flek – Bambula, Jan Myšák, O. Kovařčík – Kunc, Konečný, R. Pavlík – Fridrich. Trenér: Moták.
Švýcarsko: Aeschlimann – Frick, Marti, Dionicio, Geisser, Schwendeler, Jung, Streule – Kurashev, Nussbaumer, Hofmann – Allenspach, Jäger, Ch. Bertschy – Kessler, Senteler, Müller – Alge, Derungs, Simic – Reber. Trenér: Cadieux.