MS v hokeji 2026MS v hokeji 2026
MS v hokeji 2026
Všechna utkání na ČT sport a ČT sport Plus
Program a výsledkyAktualityVideaAZ kvíz
Hokej

Finále MS vidělo na ČT 931 tisíc diváků, nejsledovanější duel Česka s Kanadou dvojnásobek


před 1 hhodinou|Zdroj: Česká televize, ČTK

Na nedělní finále mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku se na ČT sport a on-line dívalo 931 tisíc diváků. Je to méně než polovina proti nejsledovanějšímu utkání Česko – Kanada. Vítězství Finů vidělo 29,8 procenta lidí u obrazovek. On-line přenos zaznamenal 253 tisíc spuštění.

Nejsledovanějším zápasem šampionátu byl souboj Česka s Kanadou v základní skupině z 26. května se sledovaností 1,918 milionu diváků a podílem na publiku 48,43 procenta.

Na on-line platformách České televize zaznamenal přenos 496 tisíc spuštění a zařadil se na desáté místo mezi nejsledovanějšími přenosy v historii programu ČT sport.

Přenosy z letošního šampionátu zasáhly na ČT sport celkem 6,14 milionu diváků starších čtyř let. V porovnání s loňským mistrovstvím jde o nárůst o 667 tisíc diváků.

Hokejové přenosy na on-line platformách dosáhly celkem 7,1 milionu spuštění. Více než polovina spuštění, konkrétně 57 procent, byla na mobilních zařízeních.

„Sport je důležitou a neodmyslitelnou součástí veřejnoprávního vysílání a mistrovství světa v ledním hokeji dlouhodobě patří mezi události, které dokážou spojit miliony diváků napříč generacemi. Letošní šampionát znovu potvrdil mimořádný zájem veřejnosti o sportovní obsah České televize a přinesl velmi silný zásah jak v televizním vysílání, tak na našich digitálních platformách,“ uvedl generální ředitel ČT Hynek Chudárek.

Od února letošního roku je součástí oficiálního měření sledovanosti také sledování mimo domov. Zápasy české reprezentace sledovalo v restauracích, barech a dalších veřejných prostorách v průměru 185 tisíc diváků starších 15 let. Nejvyšší hodnoty dosáhl zápas se Slovenskem, který mimo domov sledovalo 321 tisíc diváků starších 15 let.

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.