Finále MS vidělo na ČT 931 tisíc diváků, nejsledovanější duel Česka s Kanadou dvojnásobek

Na nedělní finále mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku se na ČT sport a on-line dívalo 931 tisíc diváků. Je to méně než polovina proti nejsledovanějšímu utkání Česko – Kanada. Vítězství Finů vidělo 29,8 procenta lidí u obrazovek. On-line přenos zaznamenal 253 tisíc spuštění.
Nejsledovanějším zápasem šampionátu byl souboj Česka s Kanadou v základní skupině z 26. května se sledovaností 1,918 milionu diváků a podílem na publiku 48,43 procenta.
Na on-line platformách České televize zaznamenal přenos 496 tisíc spuštění a zařadil se na desáté místo mezi nejsledovanějšími přenosy v historii programu ČT sport.
Přenosy z letošního šampionátu zasáhly na ČT sport celkem 6,14 milionu diváků starších čtyř let. V porovnání s loňským mistrovstvím jde o nárůst o 667 tisíc diváků.
Hokejové přenosy na on-line platformách dosáhly celkem 7,1 milionu spuštění. Více než polovina spuštění, konkrétně 57 procent, byla na mobilních zařízeních.
„Sport je důležitou a neodmyslitelnou součástí veřejnoprávního vysílání a mistrovství světa v ledním hokeji dlouhodobě patří mezi události, které dokážou spojit miliony diváků napříč generacemi. Letošní šampionát znovu potvrdil mimořádný zájem veřejnosti o sportovní obsah České televize a přinesl velmi silný zásah jak v televizním vysílání, tak na našich digitálních platformách,“ uvedl generální ředitel ČT Hynek Chudárek.
Od února letošního roku je součástí oficiálního měření sledovanosti také sledování mimo domov. Zápasy české reprezentace sledovalo v restauracích, barech a dalších veřejných prostorách v průměru 185 tisíc diváků starších 15 let. Nejvyšší hodnoty dosáhl zápas se Slovenskem, který mimo domov sledovalo 321 tisíc diváků starších 15 let.