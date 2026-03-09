Předkolem začíná play-off hokejové extraligy. Pražská Sparta se utká v ligové klasice s Kladnem, které se dostalo do vyřazovací části po 13 letech. Mistrovská Kometa Brno se bude snažit o obhajobu už od této fáze sezony po osmém místě v základní části a narazí na České Budějovice. Třinec, který po pěti titulech loni skončil už ve čtvrtfinále, bude hrát s Olomoucí. Karlovy Vary si zopakují loňský souboj z předkola proti Vítkovicím. ČT sport odvysílá z předkola tři přímé přenosy.
Startuje play-off extraligy. Sparta vyzve navrátilce do vyřazovací fáze Kladno
Sparta musela do předkola poprvé od roku 2019. Po zrušeném play-off v další sezoně získala v následujících pěti ročnících čtyři medaile – jedno stříbro a tři bronzy. Pražanům se proti Kladnu v minulých sezonách dařilo. V tomto ročníku ale vyhráli jen dva ze čtyř duelů. Naposledy hostila Rytíře ve středu v O2 areně a vyhrála 6:3.
Kladno se těší po dlouhých 13 letech na extraligové play-off. Pro bývalého kapitána Sparty Miroslava Formana to navíc bude pikantní souboj. „Já jsem Spartu moc nechtěl. Ale když to takhle dopadlo, tak se nakonec těším. Bude to skvělá série. Věřím, že postoupíme,“ uvedl. „Jsem stoprocentně přesvědčený, že můžeme porazit úplně každého, takže nám bylo jedno, koho dostaneme. Samozřejmě Sparta je jeden z nejtěžších soupeřů. Opravdu přehráváme soupeře, jsme na tom výborně silově, takže si věříme,“ dodal Forman.
Program vysílání předkola na ČT sport
Program vysílání předkola na ČT sport
Pondělí 9. března, 17:30: Sparta Praha – Rytíři Kladno
Úterý 10. března, 17:30: Energie Karlovy Vary – Vítkovice Ridera
Čtvrtek, 12. března, 17:30: Motor České Budějovice – Kometa Brno
Pátek, 13. března: Buly – souhrn
Neděle, 15. března: Buly – debata expertů
Kometa musí k obhajobě titulu napodobit Třinec, který v sezoně 2022/23 jako jediný dokázal získat titul cestou z předkola. S Motorem prohrála pět z posledních sedmi vzájemných duelů. „Už si nevybereme, v play-off chceme dojít daleko, takže musíme porazit kohokoliv,“ řekl obránce Libor Zábranský.
Obhájce jde na Motor
Kouč Jihočechů Ladislav Čihák považuje Brno za jednoho z favoritů. „Extraliga je strašně vyrovnaná a nelze vycházet jen z výsledků základní části, kdy Kometa skončila na osmém místě. Jde o velice vyzrálý tým, plný šikovných hokejistů, kteří vědí, jak se play-off hraje,“ uvedl Čihák na klubovém webu.
Třinec loni vypadl ve čtvrtfinále se Spartou po porážce 1:4 na utkání a v play-off neuspěl po 17 vítězných sériích, jimiž vyrovnal rekord Vsetína. Oceláři se pokusí zopakovat dlouhou cestu za triumfem z roku 2023. „Doufáme, že si na to vzpomeneme. Bude to náročné, ale uděláme všechno pro to, abychom to co nejrychleji zvládli a byli na play-off zase připraveni,“ řekl útočník Libor Hudáček.
Olomouc, která se loni zachránila až v baráži, se představí v předkole popáté za posledních šest let. „Věříme, že to bude vyrovnaná série. Tlak na nás asi už tak velký nebude, ale chceme postoupit. Vzhledem k postavení v tabulce a nedávné sérii titulů budou Oceláři favoritem, ale nejdeme do toho se sklopenou hlavou,“ uvedl útočník Petr Fridrich.
Karlovy Vary se představí v předkole pošesté za sebou a chtějí navázat na loňský rok, kdy přešly přes Vítkovice a uspěly v této fázi na sedmý pokus poprvé. „Zase to může být vyrovnaná série, zase je to 50 na 50. Jsme rádi, že začínáme doma, což by mohla být menší výhoda. Vše se ale ukáže až na ledě. Chceme do play-off dobře vstoupit, play-off hokej se hrál víceméně už v posledních zápasech základní části. Doufám, že na to navážeme,“ uvedl kouč Energie Pavel Patera.
Vítkovice vypadly v předkole i předloni s Hradcem Králové a čekají na větší úspěch od semifinále v roce 2023. „Bude to těžké. Karlovy Vary jsou rychlý tým. Mají hodně síly v útoku a velmi silného gólmana,“ prohlásil kanadský útočník Vítkovic Anthony Nellis, který se stal s 25 góly nejlepším střelcem extraligy.