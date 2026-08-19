Premiéra pod novým koučem skončila porážkou. Češky nestačily na Finsko

Premiéra nového trenéra českých hokejistek Briana Idalskiho se nevydařila podle představ. Češky v úvodním utkání Švýcarských her prohrály s Finskem 1:3. Jedinou branku národního týmu v utkání Euro Hockey Tour vstřelila Adéla Šapovalivová.
Po 15 minutách hry otevřela skóre Emmi Juuselaová, záhy vedení zvýšila v přesilové hře Sanni Vanhanenová. Stav zkorigovala 33 sekund před první pauzou Adéla Šapovalivová.
Češky v závěru tlačily, avšak nakonec samy inkasovaly. Výsledek dovršila čtrnáct vteřin před koncem při power play do prázdné branky Viivi Vainikkaová.
Výběr trenéra Idalskiho čekají ve Švýcarsku další dva zápasy, první z nich v pátek od 15:20 se Švédskem. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.