Prvním gólem v předkole play-off poslal Spartu do čtvrtfinále. Kapitán Pražanů Filip Chlapík rozhodl v pátém utkání proti Kladnu o výhře 3:2 v prodloužení. Sparťané tak ovládli sérii 3:2 na zápasy a jsou dál ve hře o Masarykův pohár.
Euforie a obrovská úleva. Byl to boj, oddechl si zachránce Sparty Chlapík
Chlapík završil celou sérii v čase 76:54 přesilovkovou dělovkou a poslal Spartu do čtvrtfinále, v němž se utká s Plzní. „Pocity po vítězném gólu? Samozřejmě euforie. Věděli jsme, že je prodloužení, že ten gól rozhodne. Byla to obrovská úleva. Byl jsem moc šťastný, že jsme to zvládli,“ řekl osmadvacetiletý lídr týmu.
V prvních dvou duelech série nebodoval, v dalších dvou na kladenském ledě posbíral tři asistence, ale v pátém duelu zazářil v těch nejdůležitějších chvílích. Nejprve přihrávkou necelé tři minuty před koncem základní hrací doby, kdy Devin Shore při hře bez gólmana vyrovnal na 2:2, pak se konečně dočkal gólu po několika nevyužitých šancích i tyčkách v předchozím průběhu série.
„Je to tak, tyčky jsou nepříjemné. Člověk je blízko... Ale už před play-off jsme si říkali, že je jedno, kdo dá góly. Jsem hlavně rád, že jsem pomohl týmu. Vím, že se to ode mě čeká, ale že bych se k tomu nějak upínal, to zase ne. Největší tlak si na sebe dávám sám. Nepotřebuju ostatní lidi, nezáleží mi na tom, co si myslí. Jde mi o to, aby se mnou byla spokojená rodina, spoluhráči a nadřízení. Věděli jsme, že gól může dát kdokoliv,“ uvedl Chlapík.
Přesilovku po vyloučení Tomáše Tomka využil po pouhých šesti sekundách. „Chtěli jsme to dostat na bránu, ale nevěděli jsme, že tam budeme mít tři lidi. Viděl jsem lajnu, tak jsem to vystřelil. Skvělá práce, Shoresy (Shore) tam byl připravený mezi kruhy. Ne že bychom to tak plánovali, ale věřili jsme, že se to může stát,“ popsal.
Úlevu pocítil nejen po osobní stránce, rozhostila se v celé kabině. Vyřazení nabitého mužstva, které před sezonou patřilo k největším favoritům na zisk titulu, už v předkole by se rovnalo blamáži. „Je to skvělé, ale série byla strašně těsná. Mohlo to jít na obě strany. Věřili jsme až do konce, že to zvládneme. Chtěli jsme postoupit. Vyspíme se a půjdeme zase do práce,“ konstatoval Chlapík.
Přiznal, že série byla hodně náročná po všech stránkách. „Na střídačce jsme si říkali, že to nemůžeme vzdát, že budeme bojovat do posledních sekund. Přišel gól, v což jsme doufali. Pak rozhodlo prodloužení. Skvělý zápas, skvělá celá série. Nakonec to vyšlo, i když to byl boj. Obrovský respekt Kladnu i našim klukům – za mě je to dvacet válečníků,“ prohlásil Chlapík.
Na Spartu výborně připravené Kladno dělalo favoritovi obrovské problémy. „Je to mladý, rychlý tým. Skvěle systémově připravený. Za mě to byla super série. Všichni čekali, že to bude jednoduché, ale my jsme věděli, co nás čeká. Bylo náročné překonávat jejich obranu, ale lehké už to asi nebude. To tak je. Play-off je boj o každý centimetr ledu. Musíme nabrat síly, s Plzní to nebude nic jiného,“ odtušil Chlapík.
A jak se na konfrontaci s Plzní, která je dalším z tradičních soupeřů Sparty, těší? „Teď je fajn, že jsme postoupili, ale zítra je zase nový začátek. Strašně kvalitní soupeř, který hrál výborně celou základní část. Bude to válka, musíme se na to připravit. A jestli z nás spadne tlak... Jsme v play-off, musíme hrát tak, jak jsme hráli doteď. Bojovat a uvidíme, co se stane. Plzeň skončila druhá, můžeme být outsideři,“ řekl Chlapík.
Kvůli mistrovství světa v krasobruslení, které uspořádá O2 arena, se Sparta nuceně vrátí do svého letitého domova v Holešovicích. Přáli si to zažít nejen její fanoušci, ale i hráči.
„Strašně moc se těším. Samozřejmě známe historii Holešovic, jaké legendy tam hrály, co se tam dokázalo. Bude to něco speciálního. V Plzni je to nepříjemné, ale až přijedou k nám, tak to pro ně bude taky. V O2 areně je to samozřejmě taky skvělé, ale do Holešovic se fakt těším,“ vyhlížel Chlapík domácí duely čtvrtfinále.